В администрации прошло завершающее заседание комиссии по демографической ситуации

Совещание по вопросам демографической ситуации в муниципальном образовании прошло под председательством заместителя руководителя администрации Татьяны Анисимовой. Главным докладчиком выступил заместитель главного врача Усинской ЦРБ Максим Чуркин.

фото: пресс-служба усинской мэрии

Он рассказал о сложившейся за минувшие 11 месяцев текущего года в городском округе Усинск демографической ситуации. Пояснил, что среди основных причин смертности населения – это отсутствие приверженности к сохранению своего здоровья, низкая санитарная грамотность, алкоголизация. Также, учитывая, что в этих причинах большое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, онкология, болезни органов дыхания, в настоящее время проводится серьезная работа. В числе ряда необходимых для улучшения ситуации мер — доукомплектация штата врачей нужными специалистами, обновление материально-технической базы лечебных учреждений современной аппаратурой, активизация научно-просветительской работы с населением.

Обсудили также вопрос принимаемых в муниципалитете мер по реализации Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Выслушав сообщения докладчиков, Татьяна Александровна обратилась к присутствующим с просьбой усилить работу по пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации. Люди должны понимать, что за своё здоровье они отвечают сами, необходимо внимательно относиться к своему самочувствию, вовремя обращаться за медпомощью, проходить профилактические медосмотры.

Особенно эта тема актуальна в преддверии новогодних праздников, перед длительными выходными, которые многие проводят в застольях, что негативно сказывается на самочувствии. Лучше всего поберечь свой организм и организовать досуг иначе. Заняться зимними видами спорта или играми на свежем воздухе. Коньки, лыжи, катание на плюшках, санках, снегоходах, снегокатах. Провести время с семьёй и детьми, устроить семейную вылазку на природу, погулять по городу.