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27.12.2016 15:27
В администрации прошло завершающее заседание комиссии по демографической ситуации
Совещание по вопросам демографической ситуации в муниципальном образовании прошло под председательством заместителя руководителя администрации Татьяны Анисимовой. Главным докладчиком выступил заместитель главного врача Усинской ЦРБ Максим Чуркин.
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фото: пресс-служба усинской мэрии

Он рассказал о сложившейся за минувшие 11 месяцев текущего года в городском округе Усинск демографической ситуации. Пояснил, что среди основных причин смертности населения – это отсутствие приверженности к сохранению своего здоровья, низкая санитарная грамотность, алкоголизация. Также, учитывая, что в этих причинах большое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, онкология, болезни органов дыхания, в настоящее время проводится серьезная работа. В числе ряда необходимых для улучшения ситуации мер — доукомплектация штата врачей нужными специалистами, обновление материально-технической базы лечебных учреждений современной аппаратурой, активизация научно-просветительской работы с населением.

Обсудили также вопрос принимаемых в муниципалитете мер по реализации Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Выслушав сообщения докладчиков, Татьяна Александровна обратилась к присутствующим с просьбой усилить работу по пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации. Люди должны понимать, что за своё здоровье они отвечают сами, необходимо внимательно относиться к своему самочувствию, вовремя обращаться за медпомощью, проходить профилактические медосмотры.

Особенно эта тема актуальна в преддверии новогодних праздников, перед длительными выходными, которые многие проводят в застольях, что негативно сказывается на самочувствии. Лучше всего поберечь свой организм и организовать досуг иначе. Заняться зимними видами спорта или играми на свежем воздухе. Коньки, лыжи, катание на плюшках, санках, снегоходах, снегокатах. Провести время с семьёй и детьми, устроить семейную вылазку на природу, погулять по городу.

Комментарии (2)

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  • 112233
    27.12.2016, 16:05:12
    4
    Демографическая ситуация в городе на прямую зависит со статистикой рождаемости. Правительство разрабатывает всякие программы, материнский капитал, денег бюджетных тратят на это все не мало, а вы зайдите в нашу женскую консультацию!!! Врачей квалифицированных нет, чтобы получить талон даже к нашим коновалам, надо в 6 утра занимайте очередь. В стационаре для рожениц горячей воды нет, сейчас еще и канализацию прорвало, да и карантин у них. Администрация думаю отчитывается, что в Усинске смертность от наркомании и пьянства, а фактически в Усинске болеть и рожать страшно, можно не выжить.
    • авицена
      27.12.2016, 16:30:48
      3
      А почему господин Чуркин не говорит что Усинск на первом месте по Республике , по смертности , из за неправильных диагнозов поставленных пациентам , нашими врачами.
      Очень удобно спихнуть непрофессионализм на пьянку и наркоманию. Хотя Усинск не самый пьющий город , наш народ больше пашет и не по восемь часов в сутки.Нужны городу специалисты, причем грамотные и хорошо оплачиваемые , а кому это надо . Мне очень понравилось предложение " активизация научно-просветительской работы с населением " . Заявлять красива можем , вот только как это делать и кто это будет делать.
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