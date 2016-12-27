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27.12.2016 15:41
В Коми назвали лучших спортсменов года
Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми под председательством министра Николая Бережного подвела итоги конкурса «Моя республика – спортивная республика», раздел «Лучший спортсмен года Республики Коми» за 2016 год.
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Лучшими спортсменами по результатам выступления во всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году признаны:

НОМИНАЦИЯ «10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»:

  • 1. Юлия Белорукова, лыжные гонки (результат: Чемпионат России - III место), г. Сосногорск;
  • 2. Елена Булохова, плавание (Чемпионат России - IV место), г. Воркута;
  • 3. Алексей Виценко, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), Удорский район;
  • 4. Ермир Вокуев, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), Ижемский район;
  • 5. Анастасия Иваненко, плавание (Чемпионат России - IV место), г. Воркута;
  • 6. Фануза Кадирова, хоккей (Чемпионат мира - III место), г. Ухта;
  • 7. Виктория Крылова, бокс (Чемпионат России - III место), г. Усинск;
  • 8. Екатерина Паршукова, пулевая стрельба (Чемпионат России - IV место), Усть-Куломский район;
  • 9. Илья Семиков, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
  • 10. Александр Сухоруков, плавание (Олимпийские игры - IV место), г. Ухта;
  • 11. Ольга Царева, лыжные гонки (Чемпионат России - II место), Корткеросский район.

НОМИНАЦИЯ «ПЯТЬ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВИДАМ СПОРТА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»:

  • 1. Екатерина Братусь, пауэрлифтинг (Чемпионат России - IV место), г. Сыктывкар;
  • 2. Иван Дьяконов, универсальный бой (Чемпинат Европы - I место), Сыктывдинский район;
  • 3. Мерген Оганесян, тхэквондо (Чемпионат мира - III место), г. Сыктывкар;
  • 4. Владислав Олифер, тхэквондо (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
  • 5. Максим Шумаев, авиамодельный спорт (Этап Кубка России - V место), г. Печора.

НОМИНАЦИЯ «10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА»:

  • 1. Алексей Барышев, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
  • 2. Ксения Валейская, плавание (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
  • 3.​ Раиса Головина Раиса, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
  • 4.​ Иван Голубков, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
  • 5.​ Иван Густов, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
  • 6.​ Мария Иовлева, лыжные гонки и биатлон (Этап Кубка мира - I место), г. Сыктывкар;
  • 7.​ Владимир Майоров, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
  • 8.​ Галина Маринцева, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
  • 9.​ Иван Мартюшев, лыжные гонки (Чемпионат России - II место), г. Сыктывкар;
  • 10.​ Андрей Михайлевский, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
  • 11.​ Любовь Мишарина, лыжные гонки (Чемпионат России - I место, г. Сыктывкар;
  • 12.​ Игорь Симановский, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар.

НОМИНАЦИЯ «ТРИ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНА – ВЕТЕРАНА»:

  • 1. Игорь Кузнецов, лыжные гонки (Кубок мира мастеров - I место), Усть-Вымский район;
  • 2. Константин Носов, легкая атлетика (XX Международный полумарафон - I место), г. Ухта;
  • 3. Рамиль Рахмангулов, греко – римская борьба (Первенство мира - I место), г. Ухта.

НОМИНАЦИЯ «ПЯТЬ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ (СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ)»:

  • 1. Катрин Гладышева, тхэквондо (Первенство Европы - I место), г. Ухта;
  • 2. Артем Изъюров, тхэквондо (Первенство Европы - I место), г. Сыктывкар;
  • 3. Инар Кетия, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - II место), г. Сыктывкар;
  • 4. Анна Чумовицкая, рукопашный бой (Первенство России - II место), г. Сосногорск;
  • 5. Мария Шибанова, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - II место), г. Сыктывкар.

НОМИНАЦИЯ «ТРИ АВАНГАРДНЫХ СПОРТСМЕНА»:

  • 1. Дмитрий Алиев, фигурное катание (Юношеские Олимпийские игры 2016 - III место), г. Ухта;
  • 2. Ксения Гагаринова , пулевая стрельба (Первенство России - I место), г. Воркута;
  • 3. Матвей Лисица, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - I место), г. Сыктывкар;
  • 4. Андрей Некрасов, лыжные гонки (Первенство России - I место), Усть-Вымский район.

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