В Коми назвали лучших спортсменов года

Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми под председательством министра Николая Бережного подвела итоги конкурса «Моя республика – спортивная республика», раздел «Лучший спортсмен года Республики Коми» за 2016 год.

Лучшими спортсменами по результатам выступления во всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году признаны:

НОМИНАЦИЯ «10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»:

1. Юлия Белорукова, лыжные гонки (результат: Чемпионат России - III место), г. Сосногорск;

2. Елена Булохова, плавание (Чемпионат России - IV место), г. Воркута;

3. Алексей Виценко, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), Удорский район;

4. Ермир Вокуев, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), Ижемский район;

5. Анастасия Иваненко, плавание (Чемпионат России - IV место), г. Воркута;

6. Фануза Кадирова, хоккей (Чемпионат мира - III место), г. Ухта;

7. Виктория Крылова, бокс (Чемпионат России - III место), г. Усинск;

8. Екатерина Паршукова, пулевая стрельба (Чемпионат России - IV место), Усть-Куломский район;

9. Илья Семиков, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;

10. Александр Сухоруков, плавание (Олимпийские игры - IV место), г. Ухта;

11. Ольга Царева, лыжные гонки (Чемпионат России - II место), Корткеросский район.

НОМИНАЦИЯ «ПЯТЬ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВИДАМ СПОРТА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»:

1. Екатерина Братусь, пауэрлифтинг (Чемпионат России - IV место), г. Сыктывкар;

2. Иван Дьяконов, универсальный бой (Чемпинат Европы - I место), Сыктывдинский район;

3. Мерген Оганесян, тхэквондо (Чемпионат мира - III место), г. Сыктывкар;

4. Владислав Олифер, тхэквондо (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;

5. Максим Шумаев, авиамодельный спорт (Этап Кубка России - V место), г. Печора.

НОМИНАЦИЯ «10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА»:

1. Алексей Барышев, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;

2. Ксения Валейская, плавание (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;

3.​ Раиса Головина Раиса, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;

4.​ Иван Голубков, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;

5.​ Иван Густов, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;

6.​ Мария Иовлева, лыжные гонки и биатлон (Этап Кубка мира - I место), г. Сыктывкар;

7.​ Владимир Майоров, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;

8.​ Галина Маринцева, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;

9.​ Иван Мартюшев, лыжные гонки (Чемпионат России - II место), г. Сыктывкар;

10.​ Андрей Михайлевский, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;

11.​ Любовь Мишарина, лыжные гонки (Чемпионат России - I место, г. Сыктывкар;

12.​ Игорь Симановский, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар.

НОМИНАЦИЯ «ТРИ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНА – ВЕТЕРАНА»:

1. Игорь Кузнецов, лыжные гонки (Кубок мира мастеров - I место), Усть-Вымский район;

2. Константин Носов, легкая атлетика (XX Международный полумарафон - I место), г. Ухта;

3. Рамиль Рахмангулов, греко – римская борьба (Первенство мира - I место), г. Ухта.

НОМИНАЦИЯ «ПЯТЬ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ (СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ)»:

1. Катрин Гладышева, тхэквондо (Первенство Европы - I место), г. Ухта;

2. Артем Изъюров, тхэквондо (Первенство Европы - I место), г. Сыктывкар;

3. Инар Кетия, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - II место), г. Сыктывкар;

4. Анна Чумовицкая, рукопашный бой (Первенство России - II место), г. Сосногорск;

5. Мария Шибанова, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - II место), г. Сыктывкар.

НОМИНАЦИЯ «ТРИ АВАНГАРДНЫХ СПОРТСМЕНА»: