27.12.2016 15:41
В Коми назвали лучших спортсменов года
Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми под председательством министра Николая Бережного подвела итоги конкурса «Моя республика – спортивная республика», раздел «Лучший спортсмен года Республики Коми» за 2016 год.
Лучшими спортсменами по результатам выступления во всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году признаны:
НОМИНАЦИЯ «10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»:
- 1. Юлия Белорукова, лыжные гонки (результат: Чемпионат России - III место), г. Сосногорск;
- 2. Елена Булохова, плавание (Чемпионат России - IV место), г. Воркута;
- 3. Алексей Виценко, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), Удорский район;
- 4. Ермир Вокуев, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), Ижемский район;
- 5. Анастасия Иваненко, плавание (Чемпионат России - IV место), г. Воркута;
- 6. Фануза Кадирова, хоккей (Чемпионат мира - III место), г. Ухта;
- 7. Виктория Крылова, бокс (Чемпионат России - III место), г. Усинск;
- 8. Екатерина Паршукова, пулевая стрельба (Чемпионат России - IV место), Усть-Куломский район;
- 9. Илья Семиков, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
- 10. Александр Сухоруков, плавание (Олимпийские игры - IV место), г. Ухта;
- 11. Ольга Царева, лыжные гонки (Чемпионат России - II место), Корткеросский район.
НОМИНАЦИЯ «ПЯТЬ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВИДАМ СПОРТА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»:
- 1. Екатерина Братусь, пауэрлифтинг (Чемпионат России - IV место), г. Сыктывкар;
- 2. Иван Дьяконов, универсальный бой (Чемпинат Европы - I место), Сыктывдинский район;
- 3. Мерген Оганесян, тхэквондо (Чемпионат мира - III место), г. Сыктывкар;
- 4. Владислав Олифер, тхэквондо (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
- 5. Максим Шумаев, авиамодельный спорт (Этап Кубка России - V место), г. Печора.
НОМИНАЦИЯ «10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА»:
- 1. Алексей Барышев, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
- 2. Ксения Валейская, плавание (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
- 3. Раиса Головина Раиса, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
- 4. Иван Голубков, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
- 5. Иван Густов, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
- 6. Мария Иовлева, лыжные гонки и биатлон (Этап Кубка мира - I место), г. Сыктывкар;
- 7. Владимир Майоров, лыжные гонки (Чемпионат России - I место), г. Сыктывкар;
- 8. Галина Маринцева, лыжные гонки (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
- 9. Иван Мартюшев, лыжные гонки (Чемпионат России - II место), г. Сыктывкар;
- 10. Андрей Михайлевский, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар;
- 11. Любовь Мишарина, лыжные гонки (Чемпионат России - I место, г. Сыктывкар;
- 12. Игорь Симановский, боулинг (Чемпионат России - III место), г. Сыктывкар.
НОМИНАЦИЯ «ТРИ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНА – ВЕТЕРАНА»:
- 1. Игорь Кузнецов, лыжные гонки (Кубок мира мастеров - I место), Усть-Вымский район;
- 2. Константин Носов, легкая атлетика (XX Международный полумарафон - I место), г. Ухта;
- 3. Рамиль Рахмангулов, греко – римская борьба (Первенство мира - I место), г. Ухта.
НОМИНАЦИЯ «ПЯТЬ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ (СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ)»:
- 1. Катрин Гладышева, тхэквондо (Первенство Европы - I место), г. Ухта;
- 2. Артем Изъюров, тхэквондо (Первенство Европы - I место), г. Сыктывкар;
- 3. Инар Кетия, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - II место), г. Сыктывкар;
- 4. Анна Чумовицкая, рукопашный бой (Первенство России - II место), г. Сосногорск;
- 5. Мария Шибанова, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - II место), г. Сыктывкар.
НОМИНАЦИЯ «ТРИ АВАНГАРДНЫХ СПОРТСМЕНА»:
- 1. Дмитрий Алиев, фигурное катание (Юношеские Олимпийские игры 2016 - III место), г. Ухта;
- 2. Ксения Гагаринова , пулевая стрельба (Первенство России - I место), г. Воркута;
- 3. Матвей Лисица, спортивная борьба (вольная) (Первенство России - I место), г. Сыктывкар;
- 4. Андрей Некрасов, лыжные гонки (Первенство России - I место), Усть-Вымский район.
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