Завтра в Парме откроется аптека

Как стало известно "Усинск.Онлайн", завтра в 9:00 утра распахнет свои двери долгожданный аптечный пункт в поселка Парма.

На сегодняшний день произведены все необходимые работы для запуска нового аптечного пункта в эксплуатацию. Завезены все лекарственные средства, подведена Интернет-связь, и получена необходимая лицензия.

Как нас заверили в муниципальном унитарном предприятии "Фармация", завтра в 9:00 начнет свою работу аптечный пункт в поселке Парма, которого с нетерпением ждут все местные жители. К слову, ранее за лекарствами приходилось ехать в город, ближайшая к Парме аптека находится в здании Усинской ЦРБ.

Одним из новшеств аптеки будет то, что там можно будет измерить давление. Для этого необходимо обратиться к фармацевту и попросить об оказании этой услуги, которая, к слову, бесплатная.

Также стоит отметить, что работать в аптеке будут фармацевты - жители Пармы.

В ассортименте аптеки будет 100% наличие препаратов из перечня жизненно-важных средств. Специалисты постарались максимально укомплектовать пункт всем необходимым. Имеется и обслуживание по рецептам, к примеру, некоторые виды антибиотиков просто так купить невозможно, только по назначению врача.

Аптека будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно без выходных. Располагается пункт в помещении торгового центра "Планета" на безвозмездной основе.

(с) Усинск.Онлайн