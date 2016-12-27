Парма входит в рабочий режим

Сегодня руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин совместно с представителями силовых структур, а также своими заместителями Юрием Заболотным и Татьяной Анисимовой в очередной раз проехал по объектам социальной сферы и нескольким жилым квартирам в домах Пармы, чтобы лично удостовериться в восстановлении режима функционирования «Повседневная деятельность».

В ходе рабочей поездки комиссия оценила условия и качество проводимых аварийно-ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь посетили социально значимые объекты (детсад, школа). Несмотря на недавно произошедшую чрезвычайную ситуацию жизнь продолжается. Осмотр детского сада и школы показал, что самые маленькие жители Пармы оказались не затронутыми проблемами взрослых. Социально значимые объекты функционируют в обычном режиме, без сбоев. Детям нужен праздник, а жителям – тепло и вода в домах. В настоящий момент ремонтные работы в жилом секторе Пармы еще продолжаются. Котельная работает в штатном режиме.

Станислав Юрьевич еще раз поблагодарил все предприятия города, управляющие организации, индивидуальных предпринимателей, жителей города и поселка Парма, которые не остались равнодушными и как всегда проявили единство и сплоченность в сложной ситуации. Также он отметил работу сотрудников социальной сферы. Они уже вовсю проводят новогодние утренники, радуют малышей.