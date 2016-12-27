Комментарии (0)

50 новостей 2016 года. Часть 2

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска.

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска. Первая часть здесь.

40 место. В Усинске прошел "Велоквест".

Уже в четвертый раз в Усинске прошла "Велоночь", в этом году - в виде городского квеста. Организатором "Велоночи" традиционно выступает ИА "Усинск.Онлайн". Более сотни человек приняли участие в акции, выполняя задания. И мы надеемся, что подобные мероприятия будут проходить в нашем городе чаще.

39 место. Возрождение КВН.

Вот уже несколько лет о КВНе в Усинске не вспоминали. Последняя игра взрослой лиги была аж в 2011 году. С тех пор КВН "заглох" в виду отсутствия энтузиастов, а в 2016 получился отличный фестиваль. Кроме того, усинская школьная команда взяла "Гран-при" республиканского фестиваля в Печоре. Думаем, команды на этом не остановятся.

38 место. В усинском отделении полиции повесилась женщина

2016 год был наполнен и трагическими событиями, одно из которых произошло прямо в отделении полиции. В какой-то момент женщина осталась в кабинете без присмотра, поскольку сотрудники были направлены на срочный вызов. В это время она и совершила суицид, повесившись на собственной куртке...

37 место. В Усинске состоялся матч звезд футбола против сборной города

Не каждый день в нашем городе можно увидеть звезд такой величины. Шутка ли - среди гостей был даже олимпийский чемпион. И пускай сборная Усинска проиграла, матч получился интересным и захватывающим - чему подтверждение счёт - 13:9. А у юных футболистов Усинска на память остались чемпионские автографы на футболках, мячах и кедах.

36 место. Уголовные разбирательства в усинском "Дворце культуры".

Материал получился крайне резонансным. Настолько резонансным, что его пришлось удалить. Однако самые дотошные усинцы ознакомились с первоисточником в виде отчета контрольно-счетной палаты Усинска...

35 место. Усинска марка одежды Roobl' начала продаваться по всей России.

Марка Roobl' появилась совсем недавно, однако каждый уважающий себя усинец уже имеет в гардеробе толстовку со слоганом "Только Усинск! Только хардкор!", а модное слово "свитшот" прочно вошло в обиход горожан. В 2016 году продукцию Roobl'я помимо Усинска можно было найти в Нижнем Новгороде, Ярославле, Омске, Калуге, Сыктвкаре, Мурманске...

34 место. Тема собак.

Как и в 2015 году, в 2016 тема собак вновь и вновь всплывала на страницах сайта. Причём касались вопросы не только безнадзорных животных, но и домашних, гуляющих без намордника и грызущих более слабых псов. По бродячим собакам никаких принципиальных решений так принято и не было, кроме пункта 33 нашего рейтинга.

33 место. На борьбу с собаками выделили дополнительно 350 тысяч рублей.

Надо отметить, что до марта-апреля конкурсных процедур по заключению контракта на отлов животных не проводилось в виду отсутствия республиканских субвенций. А когда они появились, оказалось, что этого слишком мало и на конкурс никто не вышел. В июне было выделено дополнительно 350 тысяч. Повлияло ли это на популяцию бездомных собак по итогам года? Спорный вопрос.

32 место. Бывший руководитель УКСа заключен под стражу

В январе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о растрате при строительстве в Усинске дома для переселения граждан из аварийного жилфонда. Бывший руководитель УКСа Николай Рабчевский был заключен под стражу.

2016 год привнёс серьёзные изменения в структуру органов муниципальной власти. В частности, Глава города теперь будет одновременно и руководителем Администрации. Выбираться он будет из числа подавших на конкурс заявку. Кроме того, в муниципалитетах теперь не будет "освобожденных" (т.е. работающих за деньги) руководителей Городских Советов. Впрочем, эта норма не повлияла на усинский Совет, поскольку все депутаты и председатель Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно.

Продолжение следует...

(с) Усинск.Онлайн