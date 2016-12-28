28.12.2016 08:10
У предпринимателей Усинска воруют рыбу
Похитители крадут мешками.
На минувшей неделе сразу несколько предпринимателей обратилиси в полицию с заявлениями о краже рыбы.
Так, у одного из предпринимателей с расположенных на улице продовольственных лоткой неизвестный унёс нельму весом 4 килограмма. Днём позже ещё один гражданин (личность которого устанавливается благодаря кадром видеосъемки) утащил целый мешок чира (а это около 15 килограмм белой рыбы).
Ещё один предприниматель успел задержать человека, который в одном из магазинов пытался украсть кусок семги на сумму более тысячи рублей. Полицейские препроводили нарушителя в ОВД и привлекли его за мелкое хищение.
Поиски похитителей белой рыбы ведутся.
(с) Усинск.Онлайн
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