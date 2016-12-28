У предпринимателей Усинска воруют рыбу

Похитители крадут мешками.

На минувшей неделе сразу несколько предпринимателей обратилиси в полицию с заявлениями о краже рыбы.

Так, у одного из предпринимателей с расположенных на улице продовольственных лоткой неизвестный унёс нельму весом 4 килограмма. Днём позже ещё один гражданин (личность которого устанавливается благодаря кадром видеосъемки) утащил целый мешок чира (а это около 15 килограмм белой рыбы).

Ещё один предприниматель успел задержать человека, который в одном из магазинов пытался украсть кусок семги на сумму более тысячи рублей. Полицейские препроводили нарушителя в ОВД и привлекли его за мелкое хищение.

Поиски похитителей белой рыбы ведутся.

(с) Усинск.Онлайн