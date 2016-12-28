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28.12.2016 08:10
У предпринимателей Усинска воруют рыбу
Похитители крадут мешками.
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На минувшей неделе сразу несколько предпринимателей обратилиси в полицию с заявлениями о краже рыбы.

Так, у одного из предпринимателей с расположенных на улице продовольственных лоткой неизвестный унёс нельму весом 4 килограмма. Днём позже ещё один гражданин (личность которого устанавливается благодаря кадром видеосъемки) утащил целый мешок чира (а это около 15 килограмм белой рыбы).

Ещё один предприниматель успел задержать человека, который в одном из магазинов пытался украсть кусок семги на сумму более тысячи рублей. Полицейские препроводили нарушителя в ОВД и привлекли его за мелкое хищение.

Поиски похитителей белой рыбы ведутся.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • Специалист
    28.12.2016, 8:40:54
    1
    "Так, у одного из предпринимателей с расположенных на улице продовольственных лоткой неизвестный унёс нельму весом 4 килограмма." Как такое можно писать? Вы хоть читаете что печатаете?
  • Артем
    28.12.2016, 8:42:55
    1
    А откуда столько рыбы появилось? Ее безопасно есть?
  • Goos
    28.12.2016, 8:51:57
    1
    Вы лучше спросите где данный предприниматель взял краснокнижную нельму?
Последние комментарии
  • Стас , 28.12.16, 9:08
    !!!
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