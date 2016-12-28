В следующем году в Усинске пройдет концерт Валерия Леонтьева

В середине февраля в Усинском дворце культуры впервые состоится концерт знаменитого уроженца села Усть-Уса.

Как стало известно нашей редакции, в кассах Усинского ДК уже стартовали продажи на концерт знаменитого поп-исполнителя Валерия Леонтьева. Цена варьируется от 3000 до 7000 рублей за билет.

Валерий Яковлевич в рамках гастрольного тура посетит Усинск, Ухту и Сыктывкар. В программе будут представлены хиты разных лет, которые так любит усинская публика. Вместе с Народным артистом России Валерием Леонтьевым приедет и вся его группа - шоу-балет и музыканты.

Остается только неизвестным вопрос, посетит ли мэтр российской эстрады свою историческую родину.

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, село Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, автор песен, актёр. Народный артист России, Лауреат премии Ленинского комсомола, Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, ордена Почёта и ордена Дружбы. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» и «Шоу года» за 1980—2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.

(с) Усинск.Онлайн