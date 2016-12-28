<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

28.12.2016 09:06
В следующем году в Усинске пройдет концерт Валерия Леонтьева
В середине февраля в Усинском дворце культуры впервые состоится концерт знаменитого уроженца села Усть-Уса.
valeriy-leontiev.jpg

Как стало известно нашей редакции, в кассах Усинского ДК уже стартовали продажи на концерт знаменитого поп-исполнителя Валерия Леонтьева. Цена варьируется от 3000 до 7000 рублей за билет.

Валерий Яковлевич в рамках гастрольного тура посетит Усинск, Ухту и Сыктывкар. В программе будут представлены хиты разных лет, которые так любит усинская публика. Вместе с Народным артистом России Валерием Леонтьевым приедет и вся его группа - шоу-балет и музыканты.

Остается только неизвестным вопрос, посетит ли мэтр российской эстрады свою историческую родину.

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, село Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, автор песен, актёр. Народный артист России, Лауреат премии Ленинского комсомола, Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, ордена Почёта и ордена Дружбы. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» и «Шоу года» за 1980—2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

Добавить комментарий
  • *****
    28.12.2016, 9:41:47
    0
    Билеты от 3000 тысяч
  • Й
    28.12.2016, 9:42:34
    0
    Леотьев
    Леотьев...
  • 12
    28.12.2016, 10:13:36
    0
    жесть
Последние комментарии
Последние объявления
   
 