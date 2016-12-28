Открытие зимника Нарьян-Мар - Усинск откладывается из-за теплой погоды

Плюсовая температура и отсутствие достаточного количества снега в тундре не позволяют открыть временную дорогу для проезда всех видов транспорта 28 декабря.

Эту дату ранее называли в окружном департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. На сегодняшний день на трассе обеспечен сквозной технологический проезд только для грузового и полноприводного транспорта.

По словам директора ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» Владимира Низьева, в настоящий момент обустройство временной дороги продолжается. На всем протяжении трассы работники предприятия устанавливают дорожные знаки и вешки. Проливка дороги начнется только после того, как температура в тундре опустится ниже 10 градусов мороза.

Как пояснил руководитель организации, на зимнике начали работу четыре дорожно-ремонтных пункта, в которых попавшие в чрезвычайную ситуацию водители смогут отдохнуть и дождаться помощи. На крутых спусках и подъемах дежурят бульдозеры. Тем не менее, руководство «Нарьян-Мардорремстроя» просит жителей округа воздержаться от поездок по трассе до ее официального открытия для всех видов транспорта.

В этом году зимник вновь пройдет вдоль строящейся дороги Нарьян-Мар - Усинск. Общая протяженность его составит почти 86 км. В 2017-2019 годы, с учетом ввода участка строящейся автодороги Нарьян-Мар - Усинск, она сократится до 72 км.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печора и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов.