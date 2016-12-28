Потерявшая телефон усинка ещё и заплатила мошенникам

Жулики не прочь нажиться на чужом горе.

Женщина потеряла сотовый телефон. В интернете на "доске объявлений" она разместила сообщение с просьбой в случае обнаружения аппарата вернуть ей его за вознаграждение. Вскоре ей позвонил молодой человек и сообщил, что телефон найден и попросил перевести ему 2400 рублей. Женщина обрадовалась находке и перевела "благодетелю" деньги.

После этого человек на том конце провода перестал брать трубку.

Конечно, никакого телефона у него не было: эта схема достаточно распространена среди мошенников (она может даже использоваться из мест не столь отдаленных). Увидев сообщение о пропаже, они звонят жертвам, сообщают о находке и просят перевести какое-либо вознаграждение на карту или на счет мобильного телефона. Если жертва всё ещё не верит, мошенники могут даже назначить встречу возле какого-нибудь магазина (название подсмотрят в сети).

В случае, если вы попали в такую ситуацию - спросите у нашедшего телефон какие-либо отличительные особенности "трубки" или попросите выслать её фото.

(с) Усинск.Онлайн