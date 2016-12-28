Современно, стильно, функционально

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В Усинском политехническом техникуме открылась четвёртая именная аудитория «Роснефти».

В Усинском политехническом техникуме открылась четвёртая именная аудитория «Роснефти», где студентам направления «Документационное обеспечение управления и архивоведение» созданы все условия для освоения выбранной специальности.

Событию, значимому для образовательного учреждения, предприятий и организаций Усинска, нуждающихся в квалифицированных делопроизводителях, предшествовала масштабная подготовительная работа.

– В прошлом году на средства, выделенные дочерним обществом НК «Роснефть» – «РН – Северная нефть» по программе взаимодействия с образовательными организациями, приобретён «компьютерный класс» с современным софтом, – рассказал директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан. – Летом этого года произведён капитальный ремонт помещения – демонтированы двухъярусные полы, постелен качественный ламинат, обычные осветительные приборы заменены на энергосберегающие светодиодные. На окна установлены вертикальные жалюзи, стены оформлены с учётом современных тенденций и санитарных норм, а также требований безопасности. Благодаря планировке помещения, аудитория получила две функциональных зоны – практическую для работы за компьютерами и лекционную, где студенты осваивают теоретический материал, участвуют в семинарах других занятиях. Для комфортной работы приобретена новая мебель – столы и мягкие стулья, оформлены информационные стенды, позволяющие запоминать важнейшие постулаты профессии.

– Открытие в техникуме четвёртой именной аудитории «Роснефти» – важный шаг в развитии партнёрских отношений и реализации системной работы, решающей целый комплекс задач, – считает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам – начальник управления по персоналу и социальным программам «РН – Северная нефть» Сергей Кривоножкин. – Благодаря системе взаимодействия, существующей более десяти лет, техникум укрепляет материально-техническую, учебно-тренинговую и лабораторную базу, идёт в ногу со временем, занимает лидирующие позиции среди организаций начального и среднего профессионального образования региона. Студенты получают качественные знания, подкрепляют их во время производственной практики на объектах усинских дочерних предприятий НК «Роснефть». Учащиеся, показавшие хорошую профессиональную подготовку, трудоустраиваются в «РН – Северная нефть» и УФ ООО «РН-Сервис» на рабочие специальности с перспективой карьерного роста. В свою очередь, сотрудники усинских предприятий «Роснефти» имеют базу для профессионального переобучения, повышения квалификации и получения дополнительных специальностей. Всё это – хорошая база для дальнейшего развития сотрудничества нефтяников и учебного заведения.

– Заниматься в таком кабинете очень комфортно, – делятся третьекурсницы направления ДОУ, – удобные рабочие места, современные компьютеры, хорошее освещение, новая мебель – все условия. Для нас этот год выпускной – осталось всего несколько месяцев до защиты квалификационных работ. Весной будем проходить преддипломную практику. Очень бы хотелось попасть в «РН – Северная нефть» – специалисты административного и правового отдела предприятия очень грамотные наставники. Благодаря их помощи, выпускницы ДОУ прошлых лет очень достойно справились с написанием аттестационных работ и сдачей экзаменов, получили хорошие практические знания и сегодня либо учатся в вузах, либо работают. Делопроизводство – такая область, без которой невозможна организация работы в любой сфере. Поэтому как бы ни сложилась жизнь, где бы в будущем ни работали, знания, полученные в УПТ, обязательно пригодятся!

За время сотрудничества коллективами «РН – Северная нефть» и Усинского политехнического техникума реализовано немало социально значимых проектов по подготовке высококвалифицированных рабочих и снижению кадрового дефицита на рынке труда муниципального образования и Республики Коми.

Техникуму были переданы тяжёлая и легковая техника для подготовки водителей и автомехаников, стендовое нефтяное и сварочное оборудование. Именные аудитории «Роснефти» на отделении РЭНГМ оснащены лабораторными комплексами по бурению, капитальному ремонту и эксплуатации скважин, благодаря чему студенты-разработчики могут моделировать любую производственную ситуацию, отрабатывать практические навыки.

В этом году на средства, перечисленные предприятием «РН – Северная нефть» по программам «Развитие учебно-тренинговой базы» и взаимодействия с образовательными организациями, открылась именная аудитория на отделении «Документационное обеспечение управления и архивоведение», ценным приобретением стали и три лабораторных стенда – тренажёрный модуль с индикацией обучения и контроля «Правила эксплуатации и основные правила техники безопасности» и два комплекта учебно-лабораторного оборудования «Трансформаторы» и «Релейная защита и автоматика».

Также благодаря поддержке «РН – Северная нефть» в техникуме появилась «Электронная библиотека» по техническим специальностям. Зарегистрированные в системе студенты и слушатели теперь имеют беспрепятственный доступ к информационным ресурсам, могут пользоваться цифровыми методическими пособиями, учебниками и справочниками.

Данный ресурс позволит в полной мере реализовать дистанционные технологии обучения, что очень важно для повышения квалификации специалистов, работающих вахтовым методом.

(с) Татьяна Мацакова