Как Дед Мороз в больницу торопился

Зима. Холода. Простуда. Карантин. Дед Мороз знал, что нужно спешить. И он спешил. Почти что бежал. И успел!

До введения карантина он успел посетить педиатрическое отделение Усинской центральной районной больницы, которым заведует Кравец Надежда Анатольевна.

Детишки, которым по показаниям разрешалось общение, были приглашены в холл второго этажа. Они не знали для чего их позвали, и сидели спокойно на диване, ожидая прихода кого угодно, только не сказочных персонажей. Вдруг откуда-то послышалась музыка, и из-за угла показалась Снегурочка в ярком наряде, в белых сапожках и с белой косицей. А за ней…дети даже зажмурились от удивления, ведь за ней шёл, покряхтывая и улыбаясь, краснощёкий Дедушка Мороз с мешком подарков.

Начались поздравления, сопровождаемые новогодними пожеланиями. И вдруг музыка заиграла снова и к детям вышел огромный белый Мишка. Он был таким милым, таким задорным что дети бросились к нему, чтобы крепко-крепко его обнять. Потом были минуты счастливого общения со всеми сказочными персонажами. Дедушка Мороз вручил подарки, но решил утаить –кто же передал детям эти большие яркие пакеты. Снегурочка пригласила детей и Мишку в хоровод, а Дед Мороз дал подержаться за свой волшебный посох и загадать заветное желание.

Любая сказка когда-нибудь заканчивается, подошла к концу и эта необычная встреча, которая принесла всем её участникам много-много радости в канун нового года.

Откроем вам секрет-автор этого рассказа тоже прикоснулся к волшебному посоху Деда Мороза и загадал, чтобы все были здоровы в наступающем новом году!

(с) ГБУЗ РК «УЦРБ»