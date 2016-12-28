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28.12.2016 17:01
Сегодня в Усинске осудили участника смертельных гонок
Сегодня состоялся суд над водителем автомобиля Mercedes-Benz ML 500, который лишил жизни двоих людей.
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Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города, сегодня суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя автомобиля «Mercedes-Benz ML 500», который со своим знакомым летом этого года устроил гонки по улице Нефтяников. Согласно материалам уголовного дела (протокол допроса), водитель автомашины «Mercedes-Benz ML 500» и водитель другого внедорожника устроили между собой гонки на спор. Предметом спора стал вопрос, кто быстрее разгонится до скорости 100 км/час.

Напомним, ранним утром 5 июня 2016 года водитель «Mercedes-Benz ML 500», двигаясь по улице Нефтяников со стороны поселка Парма в направлении города Усинска, в районе автозаправочной станции не справился с управлением, допустил занос транспортного средства. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на стоящих у въезда на заправку у края дороги пешеходов.

В результате ДТП один пешеход погиб на месте. Второй потерпевший, который являлся родным братом водителя «Mercedes», не приходя в сознание, скончался в городской больнице.

Установлено, что на автомобиле «Mercedes-Benz ML 500» стояла "шипованная" резина. Гонки проходили по мокрому асфальту, а в момент ДТП скорость машины достигла порядка 160 км/час.

Учитывая смягчающие обстоятельства, а именно: подсудимый признал вину полностью с начала следствия, в момент ДТП был трезв, имеет несовершеннолетнего ребенка, полностью возместил моральный и погребальный ущерб, судом назначено ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения, а также лишение права управлять транспортным средством на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • Оууу
    28.12.2016, 17:53:19
    -1
    3,6 поселения за две смерти... Вот поворот то. Наш суд - самый гуманный суд в мире. Неожиданно легко отделался - убийца.
  • Вадим
    28.12.2016, 18:05:35
    0
    А самооборону десятку дадут.
  • я
    28.12.2016, 18:06:36
    0
    если посмотреть с другой стороны там все виноваты. Им там всем было весело, зачем нужно было устраивать эту роковую гонку
  • Сэм
    28.12.2016, 18:07:09
    1
    Это убийство по неосторожности , а не преднамеренное . Причём тут суд если таков закон .
  • Усинец
    28.12.2016, 18:10:24
    0
    Усинец
    Позор что это твориться в нашей стране это не закон Мане Мане решает всё
  • Вадиму
    28.12.2016, 18:11:22
    0
    Ну если будешь пьяный шмалять во все стороны и кричать что это самооборона ,то я думаю дадут .
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