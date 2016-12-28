Сегодня в Усинске осудили участника смертельных гонок

Сегодня состоялся суд над водителем автомобиля Mercedes-Benz ML 500, который лишил жизни двоих людей.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города, сегодня суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя автомобиля «Mercedes-Benz ML 500», который со своим знакомым летом этого года устроил гонки по улице Нефтяников. Согласно материалам уголовного дела (протокол допроса), водитель автомашины «Mercedes-Benz ML 500» и водитель другого внедорожника устроили между собой гонки на спор. Предметом спора стал вопрос, кто быстрее разгонится до скорости 100 км/час.

Напомним, ранним утром 5 июня 2016 года водитель «Mercedes-Benz ML 500», двигаясь по улице Нефтяников со стороны поселка Парма в направлении города Усинска, в районе автозаправочной станции не справился с управлением, допустил занос транспортного средства. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на стоящих у въезда на заправку у края дороги пешеходов.

В результате ДТП один пешеход погиб на месте. Второй потерпевший, который являлся родным братом водителя «Mercedes», не приходя в сознание, скончался в городской больнице.

Установлено, что на автомобиле «Mercedes-Benz ML 500» стояла "шипованная" резина. Гонки проходили по мокрому асфальту, а в момент ДТП скорость машины достигла порядка 160 км/час.

Учитывая смягчающие обстоятельства, а именно: подсудимый признал вину полностью с начала следствия, в момент ДТП был трезв, имеет несовершеннолетнего ребенка, полностью возместил моральный и погребальный ущерб, судом назначено ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения, а также лишение права управлять транспортным средством на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

(с) Усинск.Онлайн