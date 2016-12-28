Комментарии (0)

50 новостей 2016 года. Часть 3

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска.

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска. Первая часть здесь, вторая - здесь.

30 место. Здание молочной кухни сдали в аренду.

Долгое время здание стояло заброшенным (хотя и находилось в аренде), в нём обустроились стаи уличных собак, двери и окна регулярно выбивались неизвестными хулиганами. Впрочем, с заключением договора тоже было всё не так гладко: победитель конкурса отказывался подписывать договор, после чего здание всё-таки обрело добросовестного арендатора. Надеемся, в 2017 году всё-таки там откроется долгожданное кафе.

29 место. В Парме откроется ТЦ "Планета"

Открытие торгового центра ожидается с нетерпением, поскольку он решает сразу несколько социальных вопросов: там будет аптека, банкомат, супермаркет, бесплатный каток - всего этого в Парме до этого не было.

28 место. Компании "Лукойл" - 25 лет.

Это событие совпало с другим юбилеем - 95-летием Республики Коми. Этим событиям мы благодарны многим преобразованиям нашего города. В частности, городу была презентована полностью отреставрированная аллея Дружбы на улице Молодежной.

27 место. Дома под переселение сданы.

В этом году были сданы два дома под переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Новоселье справили в Усть-Усе и в доме на Лесной. Надо сказать, что качество домов растёт с каждой стройкой, а претензии к новым домам были оперативно устранены.

26 место. "Усинск.Онлайн" вошел в топ-4 СМИ Республики Коми.

Достижение совместное наше с вами. А с той поры читаемость и количество уникальных посетителей ещё возросло.

25 место. Лифты Усинска непригодны для использования.

Тема, которая выросла из перехода на оплату взносов за капитальный ремонт региональному оператору. Как оказалось, большинство лифтов Усинска находятся в неудовлетворительном состоянии, а фонд их в ближайшие несколько лет ремонтировать не планирует. Жителям было предложено скинуться по 10-15 тысяч и отремонтировать лифты самостоятельно...

24 место. Телевидение в домах многих жителей пропало.

В один момент телевидение в Парме, Колве, Усадоре, в "Пионерном" и многих других местах муниципалитета пропало. Телеоператор пояснил, что это был переход на новый стандарт вещания и теперь для восстановления сигнала необходимо купить за свой счёт некий модуль. По настоящий день многие страдают из-за этого нововведения, либо переходят на спутниковое телевидение.

23 место. Эпидемия суицидов в сёлах.

22 место. Тарифы на тепло в Усинске оказались завышенными.

Проверку тарифов ООО "Усинская Тепловая Компания" была инициирована депутатом Государственного Совета Республики Коми Альмиром Бадыковым и общественной правозащитной организацией "Гражданский контроль". Оказалось, что более 23 миллионов расходов, включенных в тариф, не подтверждены, но в тариф внесены.

21 место. Двое Усинцев совершили тройное убийство.

Двое усинцев с ножами порвались в соседнюю квартиру, где находились трое вахтовиков из Нарьян-Мара "навеселе". В результате потасовки от ножевых ранений погибли все трое нарьян-марцев. Убийцы были задержаны.

Продолжение следует...

(с) Усинск.Онлайн