Во вчерашнем ДТП пострадали три человека

Вчера в Усинске произошло столкновение трёх автотранспортных средств.

фото: ГИБДД РК

Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера днём около 13:30 напротив здания по ул. Транспортная д. №4 водитель автомобиля Греат Уолл совершил столкновение с а/м Ниссан Альмера и а/м Тойота Рав4.

В результате ДТП пострадали:

1. Пассажир а/м Греат Уолл, мужчина 1980 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.

2. Водитель а/м Греат Уолл, мужчина 1980 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.

3. Водитель а/м Тойота РАВ4, мужчина 1992 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.