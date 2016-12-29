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29.12.2016 07:37
Во вчерашнем ДТП пострадали три человека
Вчера в Усинске произошло столкновение трёх автотранспортных средств.
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фото: ГИБДД РК

Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера днём около 13:30 напротив здания по ул. Транспортная д. №4 водитель автомобиля Греат Уолл совершил столкновение с а/м Ниссан Альмера и а/м Тойота Рав4.

В результате ДТП пострадали:

1. Пассажир а/м Греат Уолл, мужчина 1980 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.

2. Водитель а/м Греат Уолл, мужчина 1980 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.

3. Водитель а/м Тойота РАВ4, мужчина 1992 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.

Комментарии (10)

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  • =\
    29.12.2016, 7:50:09
    2
    по чьей вино то? на моих глазах было, уфф, греат уол..куда его понесло..
    • я
      29.12.2016, 8:12:31
      2
      а откуда он взялся, этот греат?, откуда вылетел?
      • Абориген
        29.12.2016, 8:34:44
        2
        С "Колобка" выкатился!
        • санчо
          29.12.2016, 23:11:24
          1
          просто выкатился ? сам посебе ?
  • Jam
    29.12.2016, 8:03:24
    3
    Почему бензин дорожает? Кто нибудь знает?
  • Все автомобили
    29.12.2016, 8:08:37
    9
    Оказались в угоне!!!
  • Вася
    29.12.2016, 8:35:04
    6
    Как обычно оказались в угоне ни фамилий, ни имён.
  • Васе
    29.12.2016, 10:19:56
    3
    Может тебе ещё адреса их написать и паспортные данные ?
  • петя
    29.12.2016, 11:02:05
    2
    Нет, не сколобка
  • санчо
    29.12.2016, 23:12:20
    1
    "греат уолл "" ))))
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