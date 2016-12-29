29.12.2016 07:37
Во вчерашнем ДТП пострадали три человека
Вчера в Усинске произошло столкновение трёх автотранспортных средств.
фото: ГИБДД РК
Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера днём около 13:30 напротив здания по ул. Транспортная д. №4 водитель автомобиля Греат Уолл совершил столкновение с а/м Ниссан Альмера и а/м Тойота Рав4.
В результате ДТП пострадали:
1. Пассажир а/м Греат Уолл, мужчина 1980 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.
2. Водитель а/м Греат Уолл, мужчина 1980 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.
3. Водитель а/м Тойота РАВ4, мужчина 1992 г.р. Получил травмы различной степени тяжести.
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