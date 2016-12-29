29.12.2016 08:09
Они ломали фигуры и просили выложить их фото в соцсети
Усинцы стали свидетелями того, как на главной площади города ломают недавно построенные снежные фигуры.
В одном из пабликов Усинска найдена фотография, которая подписана так:
"А нас сфотографируйте! А где нам искать? А вы знаете группу Подслушано Усинск? А выложите наши фотографии там? Они ломали фигуры и просили распространить это в соцсетях".
Какие-либо комментарии тут излишне. Люди наглядно показали свое отношение к тем, кто строил эти фигуры буквально на прошлой неделе. Стоит отметить, что строительство проходило в рекордные минус 40, что, собственно, усложняет процесс. К тому же, просим заметить, что фигура полая внутри, и под весом способна рухнуть.
Только за последнюю неделю мы два раза освещали проблемы с поломками ледяных и снежных фигур. И почему-то кажется, что это не последняя статья на эту тему...
(с) Усинск.Онлайн
А мы будем фотографировать, подписывая ФИО каждого действующего лица- чтоб каждый житель Усинска, узнав выродка, мог плюнуть ему в рожу. С волками по волчьим законам! Не можешь жить в стае- будешь изгнан!!!
http://www.fontanka.ru/2016/12/27/095/
О чем ВЫ??? Вдумайтесь!!!!
Чисто там, где не сорят !!!!
Красоту и комфорт, чувство праздника и сказки не для нас ли создают? И, если мы с вами не будем все это беречь, и воспитывать в наших детях, ТО УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ В ОХРАНЕ БУДЕТ НУЖДАТЬСЯ КАЖДЫЙ ПОЖИЛОЙ, КАЖЛЫЙ СЛАБЫЙ .,..
Так и вспоминается фраза из фильма- " ЛЮДИ ОПОМНИТЕСЬ!!! ВЫ ЖЕ ЛЮДИ!!!!"
Да , именно ЛЮДИ, а не звери!!!!
Идиоты))
никто не спасется...
Потому стрелять их надо... и вешать
ЗАТКНИ СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ!!! это тебя надо уничтожить и повесить на ёлке. Воткнуть в ноздри хлопушки, а в другое место петарду, чтоб ты летел и пер***л.
Всем хороших новостей, надёжных друзей, и адекватных обсуждений.
Поступок мерзкий, но к ответу в первую очередь родителей!!!