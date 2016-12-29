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29.12.2016 08:09
Они ломали фигуры и просили выложить их фото в соцсети
Усинцы стали свидетелями того, как на главной площади города ломают недавно построенные снежные фигуры.
Lomali.jpg

В одном из пабликов Усинска найдена фотография, которая подписана так:

"А нас сфотографируйте! А где нам искать? А вы знаете группу Подслушано Усинск? А выложите наши фотографии там? Они ломали фигуры и просили распространить это в соцсетях".

Какие-либо комментарии тут излишне. Люди наглядно показали свое отношение к тем, кто строил эти фигуры буквально на прошлой неделе. Стоит отметить, что строительство проходило в рекордные минус 40, что, собственно, усложняет процесс. К тому же, просим заметить, что фигура полая внутри, и под весом способна рухнуть.

Только за последнюю неделю мы два раза освещали проблемы с поломками ледяных и снежных фигур. И почему-то кажется, что это не последняя статья на эту тему...

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (47)

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  • 333
    29.12.2016, 8:28:44
    5
    Я смотрю, УО понравилось народ драконить такими статьями ))
    • )))
      29.12.2016, 8:36:08
      -4
      А о чем же еще писать, остальное же все хорошо у нас)))
  • Меня не зовут
    29.12.2016, 8:38:36
    16
    Как и в первых случаях все ходят и равнодушно смотрят на происходящее. А потом начинают строчит по клавиатуре перед мониторами) Охранники, надеюсь, задержали этих пацанов, или только 8-ми летних умеюи и не бояться задерживать?)))
    • 100%
      29.12.2016, 8:57:12
      3
      И, в большинстве случаев, рассказывают свои фантазии
  • ...
    29.12.2016, 8:46:00
    4
    Иглу делал заслуженный путешественник России со своей командой.
  • Она
    29.12.2016, 9:09:48
    8
    А этим уже побоялись сделать замечания? Если они сами просили выложить фото, то знают что родители им ничего не сделают. Воспитание, вернее его отсутствие...
    • Он
      29.12.2016, 10:38:47
      2
      А им в детстве папа все разрешал
      • father
        29.12.2016, 21:46:50
        -1
        А у них детство еще не кончилось.
  • не ломал фигуры.
    29.12.2016, 9:32:17
    11
    Этим мы и отличаемся от европейцев,куда многие выезжают отдыхать и там не пытаются пакостить. Так же и с Молодежной улицей,все смотрели как рушат красоту,говорим что это вахтовики, и не обращаем внимание что это делают наши дети,в большинстве случаев в присутствии родителей или баушек, дедушек. Менталитет однако.
  • Алла
    29.12.2016, 9:35:48
    42
    Выдать этим выбл...ам робу с надписью "Позор Усинска"и заставить восстанавливать порушенное+ родителям выписать штраф в размере 6-ти значного числа.
    А мы будем фотографировать, подписывая ФИО каждого действующего лица- чтоб каждый житель Усинска, узнав выродка, мог плюнуть ему в рожу. С волками по волчьим законам! Не можешь жить в стае- будешь изгнан!!!
    • вон тот справа
      29.12.2016, 9:51:55
      -2
      ты шо, батя приедет накажет
    • Greff
      29.12.2016, 10:41:48
      3
      Алла, аккуратнее с комментариями, сейчас придут "lol" и "))))" и начнут рассказывать какие эти дети божьи одуванчики и какое быдло все остальные, кто так не считает
      • Алла
        29.12.2016, 11:43:05
        1
        Greff- у
        Ага, начнут, до первого случая с ними, пока группа молодняка лет 13- 15 не начнет к ним приставать на улице, в подъезде и т.д.
        • ))) Greff-y и Алле
          29.12.2016, 12:02:44
          -1
          Именно поэтому вы наверное вдвоем только тут и можете песни петь вдвоем, а по факту всегда языки в none)) Здравствуй, уважаемый Greff!)
          • Greff
            29.12.2016, 12:23:01
            1
            Рад тебя видеть! Такие жизнерадостные скобочки всегда. Или это признак чего-то другого?
            • )))
              29.12.2016, 12:31:02
              1
              Да просто когда вижу твои бесполезные никчемные выводы, нравоучения и предложения, сразу смешно становится)))
              • Greff
                29.12.2016, 12:45:14
                5
                Ты знаешь, от твоих ровно такой же толк, так что можешь и над своими смеяться
      • )))))) для Greffu
        29.12.2016, 14:16:18
        1
        Да и фиг с ними..пусть приходят.им мы выдадим так же таблички с надписью на грудь:пособники вандалов))))
    • ()()
      29.12.2016, 11:05:31
      4
      Ахахахаха... Реально стая
  • Яяя
    29.12.2016, 9:40:02
    1
    Скинуть их надо было отправлено туда вниз головой
  • 1234
    29.12.2016, 9:56:47
    3
    Администрация, как обычно, экономит свои средства, поставили бы охрану Луком-А дежурить, и все, проблем не было
    • Меня не зовут
      29.12.2016, 11:15:13
      5
      Поддерживаю!!! Еще нужно оградить все колючей проволкой, и пускать только по пропускам!!! Детям до 18-ти вход строго воспрещен!!!
    • Правда
      30.12.2016, 13:15:41
      1
      Луком-А платить кто будет? Полицию пусть ставят.
  • Усинец
    29.12.2016, 10:34:19
    8
    Уроды твари и родители тоже такие 100%. Мрази.
  • Sub
    29.12.2016, 11:03:07
    0
    А вандалят не только у нас...
    http://www.fontanka.ru/2016/12/27/095/
  • Все по-новой
    29.12.2016, 11:11:58
    5
    Опять сплошное кудахтанье) Когда эти переростки скакали на фигурах и ломали их, к ним никто из взрослых так походу и не подошел)) Только языками умеете чесать))
  • ???
    29.12.2016, 12:04:37
    4
    Где были охранники???
  • БГБ
    29.12.2016, 12:19:09
    -1
    Пацаны готовятся к покорению горных вершин. И это они всанут под ружье при нужде. А малахольные эстеты за справками на откос побегут. Каждому свое.
  • БГБ
    29.12.2016, 12:19:09
    -1
    Пацаны готовятся к покорению горных вершин. И это они всанут под ружье при нужде. А малахольные эстеты за справками на откос побегут. Каждому свое.
    • Greff
      29.12.2016, 12:25:54
      1
      Какое нафиг ружье?! К ним и в армию папашка будет приезжать, от "дедов" отмахиваться
      • )))
        29.12.2016, 12:29:10
        2
        Ты не устал еще всякую ****** писать?)) Влючи уже воображение...
        • Greff
          29.12.2016, 15:12:39
          2
          А ты не устал на каждое мое сообщение свое скудноватое воображение включать? Чем тебя так жизнь обидела, что тебе в реале пообщаться не с кем, пытаешься тут свое "я" утвердить. А в жизни как был неудачником, так и останешься
  • ☝️
    29.12.2016, 12:36:28
    4
    К каждому дереву ОХРАНУ?
    О чем ВЫ??? Вдумайтесь!!!!
    Чисто там, где не сорят !!!!
    Красоту и комфорт, чувство праздника и сказки не для нас ли создают? И, если мы с вами не будем все это беречь, и воспитывать в наших детях, ТО УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ В ОХРАНЕ БУДЕТ НУЖДАТЬСЯ КАЖДЫЙ ПОЖИЛОЙ, КАЖЛЫЙ СЛАБЫЙ .,..
    Так и вспоминается фраза из фильма- " ЛЮДИ ОПОМНИТЕСЬ!!! ВЫ ЖЕ ЛЮДИ!!!!"
    Да , именно ЛЮДИ, а не звери!!!!
  • 132
    29.12.2016, 13:05:50
    3
    Мочить КОЗЛОВ !!!
    • Сам
      29.12.2016, 15:37:08
      -1
      предлагаю, просто отстреливать!
  • !!!!!
    29.12.2016, 15:02:49
    -1
    Вот с этих и выростают п****и!!!
    • Олег
      29.12.2016, 15:17:53
      1
      Ага, такие же безграмотные, как и ты
  • !!!!!
    29.12.2016, 15:02:49
    -1
    Вот с этих и выростают п****и!!!
  • lol
    29.12.2016, 15:39:20
    5
    Правильно народ толкует.... вешать их надо.... можно сразу на ёлке. Чтоб висели и всем не повадно было. Даёшь на виселицу!!!!
    Идиоты))
  • ужас
    29.12.2016, 16:07:12
    2
    молодежь деградирует в геометрической прогрессии и это страшно. Что ждет в будущем страну с такими недоумками?
    • lol
      29.12.2016, 16:39:38
      2
      Везде враги.... Мир сходит с ума... Новое поколение нас уничтожит
      никто не спасется...
      Потому стрелять их надо... и вешать
  • */*
    29.12.2016, 18:46:01
    2
    Для 123 и Сам
    ЗАТКНИ СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ!!! это тебя надо уничтожить и повесить на ёлке. Воткнуть в ноздри хлопушки, а в другое место петарду, чтоб ты летел и пер***л.
    • так
      29.12.2016, 19:01:01
      4
      С наступающим НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!!
      Всем хороших новостей, надёжных друзей, и адекватных обсуждений.
  • Гг
    29.12.2016, 22:07:35
    -4
    Дали бы по грибам этим недоразвитым
  • Человек
    30.12.2016, 22:20:40
    1
    Хочется процитировать выражение из сериала "Next", - Ну они же не с Марса к нам прилетели!!!
    Поступок мерзкий, но к ответу в первую очередь родителей!!!
  • Я в шоке
    31.12.2016, 7:26:47
    1
    Какой проступок? Людии вы вообще о чём? Всю жизнь сколько помню ломались эти фигуры, горки. Почему когда фигуры делали не использовали хоть небольшую заморозку, чтобы фигуры дольше простояли. Ведь знали же что это будет главным местом дли игр детей. Раздули из мухи такого слона. Ходите по площади детей гоняете, туда не ходи, сюда не лезь. Зачем городок тогда строили?
  • просто я
    03.01.2017, 3:43:04
    0
    Вот так и вырастают ОниЖеДети.
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