Они ломали фигуры и просили выложить их фото в соцсети

Усинцы стали свидетелями того, как на главной площади города ломают недавно построенные снежные фигуры.

В одном из пабликов Усинска найдена фотография, которая подписана так:

"А нас сфотографируйте! А где нам искать? А вы знаете группу Подслушано Усинск? А выложите наши фотографии там? Они ломали фигуры и просили распространить это в соцсетях".

Какие-либо комментарии тут излишне. Люди наглядно показали свое отношение к тем, кто строил эти фигуры буквально на прошлой неделе. Стоит отметить, что строительство проходило в рекордные минус 40, что, собственно, усложняет процесс. К тому же, просим заметить, что фигура полая внутри, и под весом способна рухнуть.

Только за последнюю неделю мы два раза освещали проблемы с поломками ледяных и снежных фигур. И почему-то кажется, что это не последняя статья на эту тему...

(с) Усинск.Онлайн