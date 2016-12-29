Награда нашла своего героя

В преддверии нового года случаются не только сказочные чудеса, но и просто приятные события, об одном из которых мы и хотим рассказать.

Более сорока лет, после окончания Сыктывкарского медицинского училища, в Усинской ЦРБ работает Надежда Чупрова, которая за свой труд неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами. Трудолюбие, организованность, принципиальность, исполнительность Надежды Михайловны были отмечены восемь лет назад почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Коми. В 2013 году Чупрова Н.М. была занесена на Доску почета Муниципального образования городского округа «Усинск».

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Захарвань обслуживает 362 человека, из них 101 ребенок. С жителями деревни постоянно проводится санитарно-просветительная работа, в том числе о необходимости прохождения диспансеризации. Надежда Михайловна грамотно и точно оценивает потребность каждого пациента в госпитализации. Пациентов находящихся на диспансерном учете курирует и своевременно отправляет на обследование и плановое лечение. Она проводит большую работу по пропаганде здорового образа жизни.

Работа на селе в должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом требует большой отдачи, самопожертвования, умения быстро оценить ситуацию и найти верное решение, знаний многих областей медицины, владения многими практическими навыками. Несмотря на это, за последние годы на участке Чупровой Н.М., благодаря правильно поставленной лечебно-профилактической работе, программа государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи выполняется на 100%, что в условиях села является сложно выполнимой задачей. За свою верность родному краю, стремлению всегда помочь своим пациентам в любое время суток, Надежда Михайловна пользуется особым уважением, как среди пациентов, так и среди коллег.

За период работы в Захарваньском фельдшерско-акушерском пункте проявила себя как грамотный, квалифицированный специалист, обладающий широкими медицинскими знаниями, она трудолюбива, организованна, принципиальна и исполнительна. К решению проблем подходит взвешенно, справляется с дополнительными нагрузками.

Все эти профессиональные успехи оценены на самом высоком уровне – Надежда Михайловна удостоена звания «Отличник здравоохранения». Почетный знак и удостоверение к нему были торжественно вручены Чупровой Н.М. с пожеланиями дальнейших трудовых успехов.

(с) ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»