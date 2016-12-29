Водители в Ненецком округе опять берут детей в опасные поездки по зимней тундровой дороге

Спасателям МЧС пришлось вызволять людей и машины из снежного плена на зимней автодороге Нарьян-Мар - Усинск.

Официальное открытие движения всех видов транспорта по временной зимней трассе Нарьян-Мар – Усинск, обустройство которой ещё продолжается, 28 декабря не состоялось и отложено на неопределённый срок.

Как уже сообщал nao24.ru, строители ссылаются на то, что им не хватает снега и морозов. Как только температура воздуха опустится ниже 10 градусов, они начнут поливать трассу водой для создания прочного ледового покрытия.

Вопреки предостережениям дорожников, которые настоятельно рекомендовали автомобилистам пока воздержаться от поездок по зимнику, водители легковых машин накануне не только отправились в дальний путь, но и взяли с собой детей. Автомобили Toyota RAV 4 и Chevrolet Niva, направлявшиеся из Республики Коми в Нарьян-Мар, застряли в сугробах у посёлка Харьягинский. В них находились 8 человек, в том числе трое детей.

По тревожному сигналу сотрудники Ненецкого Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России (Нарьян-Мар) на модернизированном спецавтомобиле КамАЗ немедленно отправились выручать попавших в снежный затор. Нашли и сопроводили до участка, где те смогли продолжить движение своим ходом, проинформировал nao24.ru оперативный дежурный Единой диспетчерской службы 112.

По сведениям из компетентных источников, активные представители общественности НАО намерены сформировать инициативную группу, и направить местным властям петицию с требованием ужесточить меры ответственности водителей, подвергающих детей опасности при выезде на зимник. Предлагается также впредь предавать гласности с помощью СМИ фамилии таких рисковых родителей.

(с) Михаил Веселов