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29.12.2016 10:31
Итоговое сочинение – ступенька к ГИА
7 декабря 2016 года во всех усинских школах учащиеся 11 классов писали итоговое сочинение (изложение). Успешное написание итогового сочинения - одно из обязательных условий допуска учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации.
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Из 244 заявленных участников итогового сочинения (изложения), трое учащихся не явились по объективным причинам. Двое получили «незачет». Эти учащиеся могут принять участие в написании итогового сочинения (изложения) в сроки, установленные Порядком проведения – 1 февраля или 3 мая 2017 года.

Комплекты тем итогового сочинения были размещены за 15 минут до проведения итогового сочинения на официальных сайтах Министерства образования, науки и молодежной политики РК и ГАУ РК «РИЦОКО». Ребятам были предложены такие темы:

103. Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?

207. Какой поступок можно назвать бесчестным?

313. Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?

401. Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?

506. Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?

Большая часть одиннадцатиклассников отдала предпочтение теме «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?».

Наименее популярной оказалась тема «Согласны ли Вы с утверждением Э.М.Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать?».

В этом году проверка сочинений осуществлялась в общеобразовательных организациях школьными предметными комиссиями.

Из 241 работы две не соответствовали требованию «Объем итогового сочинения», в результате чего авторы этих сочинений получили «незачет».

16 учащихся получили «незачет» по критерию «Композиция и логика рассуждения», 29 участников допустили речевые ошибки, 42 человека допустили более пяти ошибок (орфографических, пунктуационных, грамматических) и получили «незачет» по критерию «Грамотность».

В целом, работы школьников соответствовали выбранным ими темам, ребята смогли грамотно аргументировать свое мнение, привлекая примеры из литературных произведений.

Итоговое сочинение (изложение) – это одна из ступенек на пути к государственной итоговой аттестации. И сейчас, получив «зачет», будущие выпускники начинают усиленно готовиться к сдаче единых государственных экзаменов.

Комментарии (4)

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  • усинка
    29.12.2016, 13:47:14
    0
    ну и темы..... даже растерялась,когда прочитала... и о чем ребята писали,если не секрет,когда тему раскрывали? в наше время было проще! мне учащихся жалко...
  • Гость
    29.12.2016, 13:55:39
    1
    Так сочинение или изложение? Это разные вещи.
  • Ученик
    29.12.2016, 20:51:50
    1
    Вообще то не к ГИА а к ЕГЭ.
  • Обыватель
    29.12.2016, 21:29:14
    0
    Конечно темы интересные и сложные...в наше время самой сложной темой было :"Партия и ее роль в жизни крестьянства"...то есть без "партии" крестьянин не мог сеять,пахать и корову доить...То что не взяли тему об утверждении Э.М.Ремарка...так ребята многие его ,а точнее большинство представления не имеют кто такой Э.М.Ремарк.Проигровать уметь действительно нужно...потому что после неудачи гораздо легче развить успех."Проиграша" никогда бояться не нужно...это лишь временная преграда для отдыха .для раздумья.
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