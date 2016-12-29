Итоговое сочинение – ступенька к ГИА

7 декабря 2016 года во всех усинских школах учащиеся 11 классов писали итоговое сочинение (изложение). Успешное написание итогового сочинения - одно из обязательных условий допуска учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации.

Из 244 заявленных участников итогового сочинения (изложения), трое учащихся не явились по объективным причинам. Двое получили «незачет». Эти учащиеся могут принять участие в написании итогового сочинения (изложения) в сроки, установленные Порядком проведения – 1 февраля или 3 мая 2017 года.

Комплекты тем итогового сочинения были размещены за 15 минут до проведения итогового сочинения на официальных сайтах Министерства образования, науки и молодежной политики РК и ГАУ РК «РИЦОКО». Ребятам были предложены такие темы:

103. Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?

207. Какой поступок можно назвать бесчестным?

313. Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?

401. Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?

506. Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?

Большая часть одиннадцатиклассников отдала предпочтение теме «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?».

Наименее популярной оказалась тема «Согласны ли Вы с утверждением Э.М.Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать?».

В этом году проверка сочинений осуществлялась в общеобразовательных организациях школьными предметными комиссиями.

Из 241 работы две не соответствовали требованию «Объем итогового сочинения», в результате чего авторы этих сочинений получили «незачет».

16 учащихся получили «незачет» по критерию «Композиция и логика рассуждения», 29 участников допустили речевые ошибки, 42 человека допустили более пяти ошибок (орфографических, пунктуационных, грамматических) и получили «незачет» по критерию «Грамотность».

В целом, работы школьников соответствовали выбранным ими темам, ребята смогли грамотно аргументировать свое мнение, привлекая примеры из литературных произведений.

Итоговое сочинение (изложение) – это одна из ступенек на пути к государственной итоговой аттестации. И сейчас, получив «зачет», будущие выпускники начинают усиленно готовиться к сдаче единых государственных экзаменов.