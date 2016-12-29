«Роснефть» открыла окно в мир новых возможностей»

Молодой специалист «РН – Северная нефть», дочернего общества компании «Роснефть», Екатерина Филипеня удостоена премии Правительства Республики Коми.

Всего награды получили 20 юных спортсменов, художников, победителей интеллектуальных состязаний, призёров регионального молодёжного конкурса «Лидер XXI века», а также 12 молодых учёных, ставших победителями программы «Умник» Фонда содействия инновациям.

Екатерина Филипеня – яркий представитель не только активной усинской молодёжи, но и пример эффективности системы непрерывного образования НК «Роснефть» «школа – вуз – предприятие».

Выпускница «Роснефть-класса» Усинской СОШ № 3, Катя с красным дипломом окончила Усинский филиал УГТУ и стала молодым специалистом «РН – Северная нефть». Сегодня девушка входит в Совет молодых специалистов предприятия, в свободное от работы время занимается общественной и волонтёрской деятельностью, проявляя качества настоящего молодёжного лидера.

– До «Роснефть-класса» о наличии особых лидерских способностей и не подозревала, – делится девушка, – круг интересов замыкался, в основном, на учёбе и занятиях хореографией. В десятом классе, когда стала учиться в «Роснефть-классе», всё кардинально изменилось. Мы стали участвовать в корпоративных мероприятиях, организованных сотрудниками «РН – Северная нефть», в командо-образующих и тренингах личностного роста, знакомиться с производством, с деятельностью «Роснефти». Можно сказать, Компания открыла для нас окно в мир новых возможностей, где особое значение приобрели личные качества и отношение к своему будущему. Среди одноклассников оказалось немало единомышленников, так же, как и я, считающих, что только от нас зависит, насколько насыщенной, яркой и интересной будет наша жизнь. Этого же принципа придерживались в студенческие годы, по этому же закону живём и сегодня, будучи коллегами, сотрудниками «РН – Северная нефть».

Номинация на премию Правительства РК была для Екатерины полной неожиданностью. Известие настигло девушку в дороге, когда она отправилась поступать в магистратуру Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

– Было, конечно, приятно, – делится она, – но эта премия – результат работы всей моей команды, с которой мы все эти годы идём рука об руку. Один в поле не воин, я очень благодарна моим друзьям и коллегам Игорю Черникову, Сергею Пенькову, Саше Полякову, Даше Шайхутдиновой, всем студентам – участникам общества волонтёров «В кругу друзей», которые помогают, подбадривают и вселяют уверенность в том, что нам многое по плечу.

Добровольческое объединение «В кругу друзей», автором которого стала Екатерина Филипеня, зародилось в стенах Усинского филиала УГТУ, но сегодня уже вышло на общегородской уровень, оно объединяет молодёжь усинских дочерних обществ НК «Роснефть», филиала университета, других организаций.

– Вместе мы по выходным проводим для ребят из «Дома детства» различные мероприятия, – делится Катя, – стараемся сделать так, чтобы жизнь мальчишек и девчонок, лишённых родительской любви и заботы, стала хоть чуточку ярче и интереснее. Совсем недавно прошли «Кулинарный поединок», викторина «Угадайка», зимний квест «По дороге приключений», придумаем программу и на зимние каникулы. Раньше устраивали катание на «ватрушках» и путешествия по «Тропе здоровья», на этот раз тоже постараемся сделать что-то увлекательное. Общаясь с нами, ребята учатся дружить, лучше понимают, что такое взаимопомощь, ответственность, приобретают важные качества, которые им пригодятся во взрослой жизни. Видя, как меняются дети и их отношение друг к другу, мы понимаем, что взяли правильный курс и делаем нужное дело.

(с) Татьяна Мацакова