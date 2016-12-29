Служба Коми по тарифам завысила ставки для 62 ресурсоснабжающих организаций

ФАС России отменила или внесла изменения в 145 приказов службы Коми по тарифам, устанавливающих завышенные тарифы для 62 ресурсоснабжающих организаций.

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После задержания в марте 2016 года руководителя службы Коми по тарифам Ильи Первакова, которого обвинили во взяточничестве за действия в пользу компаний энергетического и коммунального комплекса региона, с мая по июль ФАС России провела в республике выездную проверку, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

По ее итогам руководитель антимонопольной службы в октябре изменил или отменил 145 приказов ведомства, устанавливающих завышенные тарифы для 62 ресурсоснабжающих организаций. Эти приказы предусматривали незаконные отчисления в республиканский центр энергосбережения, а шесть из них учитывали в составе тарифа не подтвержденные документами расходы ресурсоснабжающих организаций на сумму 485 млн рублей.

В числе отмененных - четыре приказа об установлении тарифов для ПАО "Т Плюс" и аффилированных ему организаций. Для одной из них - ОАО "Коми энергосбытовая компания" - в тариф необоснованно включили недополученную прибыль в размере 105 млн рублей. Также приказы затронули еще пять ООО - "Биоэнергетическую компанию", "Республиканскую генерирующую компанию", "Северэнергопром", "Республиканскую сетевую компанию" и "Энерготрейд". Причем две последние, по версии правоохранителей, получили имущество из республиканской собственности по заниженной цене и существенно завышали включаемые в тарифы расходы при попустительстве службы по тарифам. По фактам мошеннических действий на сумму свыше 130 млн рублей сейчас расследуются три уголовных дела.

"Служба Коми по тарифам по поручению правительства республики оспорила в Арбитражном суде Москвы решения антимонопольщиков. В конце ноября суд принял материалы к производству. С позицией чиновников прокуратура не согласна и готова вступить в процесс на стороне ФАС России. Также надзорный орган на первое полугодие 2017 года запланировал проверку в системе тарифообразования региона", - отметил собеседник.

Как сообщил прокурор Коми Сергей Бажутов на встрече с журналистами в среду, изменения в вышеуказанных приказах должны были вступить в силу с 1 ноября. Также он привел последние примеры наведения порядка в тарифном регулировании на территории республики. Так, по результатам прокурорской проверки на 10% снижен тариф для потребителей МУП "Ухтаводоканал" на 2016 год. При утверждении тарифов на 2017 год по представлениям прокуратуры на 25,7 рубля снижена стоимость одной гигакалории тепла для потребителей ООО "Теплосервис" в Сосногорске, на 11% снижена стоимость водоснабжения и водоотведения потребителям ООО "Водоканал-Сервис" в Усинске и ООО "Аквасервис" в Вуктыле.

После проверок прокуратуры Коми в четырех районах региона снизились тарифы:

В Ухте тариф «Ухтаводоканала» — с 46,98 руб. до 42,61 руб. за кубометр.

В Сосногорске тариф «Теплосервис» — с 2162,53 руб. за Гкал до 2136,83 руб.

В Усинске тариф «Водоканал-Сервис» — с 40,03 руб. до 39,89 руб. за кубометр.

В Вуктыле тариф «Аква-Сервис» на водоснабжение упал с 55,23 руб. до 49,83 руб; тариф на водоотведение — с 60,06 руб. до 54,57 руб.

В ближайшее время органом тарифного регулирования будет рассмотрен вопрос о снижении тарифа для ООО "Водоканал Нижний Одес" и троицко-печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания".