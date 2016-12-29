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29.12.2016 11:37
Служба Коми по тарифам завысила ставки для 62 ресурсоснабжающих организаций
ФАС России отменила или внесла изменения в 145 приказов службы Коми по тарифам, устанавливающих завышенные тарифы для 62 ресурсоснабжающих организаций.
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фото: ntv.ru

После задержания в марте 2016 года руководителя службы Коми по тарифам Ильи Первакова, которого обвинили во взяточничестве за действия в пользу компаний энергетического и коммунального комплекса региона, с мая по июль ФАС России провела в республике выездную проверку, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

По ее итогам руководитель антимонопольной службы в октябре изменил или отменил 145 приказов ведомства, устанавливающих завышенные тарифы для 62 ресурсоснабжающих организаций. Эти приказы предусматривали незаконные отчисления в республиканский центр энергосбережения, а шесть из них учитывали в составе тарифа не подтвержденные документами расходы ресурсоснабжающих организаций на сумму 485 млн рублей.

В числе отмененных - четыре приказа об установлении тарифов для ПАО "Т Плюс" и аффилированных ему организаций. Для одной из них - ОАО "Коми энергосбытовая компания" - в тариф необоснованно включили недополученную прибыль в размере 105 млн рублей. Также приказы затронули еще пять ООО - "Биоэнергетическую компанию", "Республиканскую генерирующую компанию", "Северэнергопром", "Республиканскую сетевую компанию" и "Энерготрейд". Причем две последние, по версии правоохранителей, получили имущество из республиканской собственности по заниженной цене и существенно завышали включаемые в тарифы расходы при попустительстве службы по тарифам. По фактам мошеннических действий на сумму свыше 130 млн рублей сейчас расследуются три уголовных дела.

"Служба Коми по тарифам по поручению правительства республики оспорила в Арбитражном суде Москвы решения антимонопольщиков. В конце ноября суд принял материалы к производству. С позицией чиновников прокуратура не согласна и готова вступить в процесс на стороне ФАС России. Также надзорный орган на первое полугодие 2017 года запланировал проверку в системе тарифообразования региона", - отметил собеседник.

Как сообщил прокурор Коми Сергей Бажутов на встрече с журналистами в среду, изменения в вышеуказанных приказах должны были вступить в силу с 1 ноября. Также он привел последние примеры наведения порядка в тарифном регулировании на территории республики. Так, по результатам прокурорской проверки на 10% снижен тариф для потребителей МУП "Ухтаводоканал" на 2016 год. При утверждении тарифов на 2017 год по представлениям прокуратуры на 25,7 рубля снижена стоимость одной гигакалории тепла для потребителей ООО "Теплосервис" в Сосногорске, на 11% снижена стоимость водоснабжения и водоотведения потребителям ООО "Водоканал-Сервис" в Усинске и ООО "Аквасервис" в Вуктыле.

После проверок прокуратуры Коми в четырех районах региона снизились тарифы:

  • В Ухте тариф «Ухтаводоканала» — с 46,98 руб. до 42,61 руб. за кубометр.
  • В Сосногорске тариф «Теплосервис» — с 2162,53 руб. за Гкал до 2136,83 руб.
  • В Усинске тариф «Водоканал-Сервис» — с 40,03 руб. до 39,89 руб. за кубометр.
  • В Вуктыле тариф «Аква-Сервис» на водоснабжение упал с 55,23 руб. до 49,83 руб; тариф на водоотведение — с 60,06 руб. до 54,57 руб.

В ближайшее время органом тарифного регулирования будет рассмотрен вопрос о снижении тарифа для ООО "Водоканал Нижний Одес" и троицко-печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания".

Комментарии (45)

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  • Вопрос
    29.12.2016, 11:56:44
    10
    Когда снизят тарифы на электроэнергию?
    • ватсон
      29.12.2016, 17:57:23
      3
      Так если снижены на 11% то получается 35,86, а не 39,89. Какие то непонятки опять.
      • наши глумятся
        29.12.2016, 18:19:45
        1
        Вместо 11% снизили на 1%
  • Ну С***
    29.12.2016, 12:17:41
    5
    Снизили, как будь-то пыль стерли к купюр!!!!!
  • И где снижение
    29.12.2016, 12:18:34
    8
    И где снижение!
    Пришли квитанции с тарифом 46,59 руб.
    • смс
      29.12.2016, 13:10:13
      6
      Наверное надо в суд подавать на перерасчет?
    • гость
      29.12.2016, 15:37:18
      4
      нужно опять в ФАС, написать, что не снизили, а увеличили.
  • Убивать их нужно!!!
    29.12.2016, 12:18:43
    5
    В Усинске тариф «Водоканал-Сервис» — с 40,03 руб. до 39,89 руб. за кубометр.
    • даауууж
      29.12.2016, 13:54:54
      7
      ахххренеть как много! Зла не хватает...
  • Потребитель
    29.12.2016, 12:21:39
    6
    Вообще не снизились
    Обманывают нас одни и другие!
  • 942
    29.12.2016, 12:21:59
    2
    Пора свой самодельный генератор подключать, которому ничего не нужно из топлива и выдает 50кВт. Мне на мою квартиру хвыатит
    • ...
      29.12.2016, 13:13:58
      0
      Что это за чудо такое без топлива?
    • 100%
      29.12.2016, 13:33:46
      0
      Это что ж за оборудование в квартире такое, на 50 кВт?
      • 942
        29.12.2016, 13:37:04
        3
        Самогенерироющий генератор
        • 942
          29.12.2016, 13:38:44
          0
          Теория вечного двигателя, а точнее энергии
  • Северный
    29.12.2016, 12:28:42
    6
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Такое ощущение складывается
    29.12.2016, 12:41:25
    2
    Сравнение к примеру
    Как будь то государство нам всем сапожные гвозди продают по 1 руб. за шт. не вкладывая ничего!!!
  • Наверно
    29.12.2016, 13:35:03
    4
    Скоро, наши долбодятлы, придумают налог, за то, что по земле ходишь, каждый шаг по 1 рублю!!! На воздух, вздох-1руб.выдох-2руб.
  • Я бы тоже так поступил с нашими ЕР-овцами!!!
    29.12.2016, 14:08:36
    8
    Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил выкинуть из вертолета чиновников, замешанных в коррупции.
  • Гость
    29.12.2016, 14:12:26
    5
    ??? В Усинске тариф «Водоканал-Сервис» — с 40,03 руб. до 39,89 руб. за кубометр. У меня в платежке 53 р.??
  • Анатолий
    29.12.2016, 15:24:02
    6
    Водоснабжение
    У меня по Нефтяников водоснабжение 46 руб, водоотведение 56 руб. Видать еще не всех посадили....
    • и у нас
      29.12.2016, 15:42:42
      8
      А водоотведение 56.05. Сливать дороже. чем наливать
  • Житель города Усинска
    29.12.2016, 16:46:28
    5
    Может стоит еще УТК тряхнуть?
  • Сорока
    29.12.2016, 16:51:38
    5
    А в моей квитанции 56,05! Откуда цифры?!
    • Опять Сорока
      29.12.2016, 16:54:56
      2
      Ой, ошиблась, это водоотведение. Но всё равно холодное водоснабжение никак "с 40,03 руб. до 39,89 руб., чёрным по белому 46,59руб.!!!!!
    • ВЕРОЯТНО
      29.12.2016, 18:26:57
      2
      Наши дельцы, подали документы "выше", что у нас 40.03, а УО не в курсе о их проделках, вот и выдали нам их "большой, большой секрет", подав данные как пришли свыше....
  • усинка
    29.12.2016, 16:56:35
    8
    позвонила в УО,там не смогли пока ответить на мой вопрос на каких основаниях мы платим за воду 46,59,когда у водоканала вода 40,03.и то тариф оказался завышенным..позвонила в УГИЦ,там тоже ничего не смогли ответить на этот же вопрос. К кому обращаться и вообще что у нас с тарифами,почему нас держат за простачков?Платите?Ну и платите дальше,так что ли? Когда будет порядок и предел беспределу? КТО ответит?
    • к прокуратуре
      29.12.2016, 17:14:18
      5
      проверка
      Может пора прокуратуре проверить, как снизились тарифы и обязать перерасчет сделать или они живут в другом городе?
    • ватсон
      29.12.2016, 18:00:33
      3
      Тут дорога одна - Народный суд.
      • мойша
        29.12.2016, 18:03:06
        5
        И обще домовые ещё в придачу,ой по кому то нары плачут.
  • Обыватель
    29.12.2016, 20:53:54
    4
    Что то не пойму...тариф за воду - 46,59 руб...водоотведение 56,05 руб. Что изменилось? Где? и в какую сторону?Содержание и тех.рем.общ.имущ. -34.68 руб. 1 кв .м. Т.В.антена -281.6 руб.......Почему же "Водоканал -Сервис" указывает тариф ниже? Или это он брал лишних 6.5 руб?
    • Северный
      29.12.2016, 21:11:53
      4
      Да что вы голову ломаете, на зарплату Назирову в УГИЦ.
  • Обыватель
    29.12.2016, 21:11:06
    4
    Уважаемые господа собственники! Нам давно пора стать именно "СОБСТВЕННИКАМИ" а не "называться" таковыми. Собственник обязанный вникать в ведение хозяйства.Это просто неизбежно,а не доверяться проходимцам с большой дороги,называющим себя гордо что они "ведут бизнес".Это не бизнес .а обыденное воровство.Для того ,чтобы вести любое свое хозяйство нужно чувствовать себя именно ХОЗЯИНОМ.Конечно,не каждому дано быть "хозяином" по природе своей...поэтому и были на Руси богатые и бедные.Но всегда презирались воры и проходимцы.Собственникам необходимо объединиться. сплотиться.Домами должны управлять своими только ТСЖ. Обратите внимание на все города России.там где домом управляет ТСЖ за короткий период ,2-3 года дома привели в порядок..отремонтировали канализации, заменили ржавые трубы,перекрыли кровлю.утеплили стены...подвалы из затопленных превращенных в клоаку вычистили..стали в подвалах пол бетонировать.покрывать плиткой...У нас же уже подъезды разваливаются.Подвалы провонялись окончательно..."доуправлялись."Пора думать самим о своей собственности.иначе уже нашим детям жить будет негде.
    • Скоро
      29.12.2016, 21:15:31
      2
      И булку хлеба не купишь!
  • Северный
    29.12.2016, 21:14:03
    5
    Пора что то делать с властями!
    • ранее
      29.12.2016, 21:22:43
      5
      было сказано, что зятек Маркова, работая в КУМИ оформив аренду на 49 лет для Водоканала (как то смог)! И никто из нынесуществующих, на экранах мелькающих не задался им!
  • Северный
    30.12.2016, 16:42:17
    5
    Ну теперь смело можно всем Усинским жителям идти в суд и писать заявление на УГИЦ. У нас оказывается официально почему то тариф по городу был 40,03 руб. А весь Усинск платит 46,59 руб. по воде только. А сколько лет таких уже прошло? Сколько мы переплатили, каждый ежемесячно?
    • Михаил
      30.12.2016, 17:08:05
      3
      По этой теме, мной задан вопрос Бадыкову. После праздников надеюсь получим ответ с разъяснениями.
      • Михаил
        30.12.2016, 17:14:14
        7
        И стоимость согласно этой статьи должна быть не 39.89 а 35,62 руб за куб.
  • Пересчитал и удивился
    31.12.2016, 2:03:38
    4
    Это только по водоснабжению!!!!!
    взял к примеру в среднем 40 000 квартир, на каждую к примеру по 1 кубу воды. 46.59 х 40000= 1863600 руб.Но мы потреб**ем чуть больше, 1куб все равно мало, в среднем 2-2,5 куба в любой квартире. Если перемножить на все месяцы которые допустим были от тарифа 40.03, уже можно сажать в тюрьмы наше УГИЦ. т.к. получатель основной наших финансов!!!
    Давайте сажать их всех!!!!
    Если молчать, то всегда будете платить этот воровской тариф!!!!
    • Мы столько употреб**ем????
      31.12.2016, 2:08:13
      2
      Вода
      1863600= минимум в месяц. Это с города в 40000 квартир. беру минимальную цифру. Молчу уже про промышленные предприятия
    • в общем
      31.12.2016, 2:19:11
      3
      2500000-3000000 рублей минимум в месяц с нас брали в платежах с города. отнимите разницу по этой статье если тариф официальный 40.03. Думаю наручники пора Назирову надевать на руки???
  • Газа е-ЖОПЕ не хватает!!!
    31.12.2016, 2:29:36
    0
    Ростехнадзор предлагает запретить использование газа в многоквартирных жилых домах для приготовления пищи и нагрева воды, чтобы исключить риск взрывов и пожаров. В качестве альтернативы предлагается комплектование домов электроприборами. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова.
    "Причинами аварий в большинстве случаев является человеческий фактор. За исключением взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий, Ростехнадзор принял участие в обсуждении запрета использования газа в многоквартирных жилых домах. В качестве альтернативы обсуждается комплектование жилых домов электроприборами, тем более что потребление газа в РФ составляет около 1%, если говорить о том газе, который используется для приготовления пищи (от общего количества потребления газа). Еще раз подчеркиваю, что это всего лишь инициатива, предложенная к обсуждению, в любом случае решение будет принимать не Ростехнадзор", - сказала она.
    В 2016 году в результате взрывов (хлопков) бытового газа в жилых домах в разных регионах РФ погибли по меньшей мере 28 человек.
    Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину письмо, в котором предлагается "принятие принципиального решения" о запрете использования газа для приготовления пищи и нагрева воды с целью "исключения взрывов и пожаров".
  • Обыватель
    01.01.2017, 14:38:44
    0
    В принципе готовить на электро плитах практичнее.В электро-духовке выпечка гораздо вкуснее получается.на злектроплите готовить удобнее,отключил - и блюдо тушится само до готовности...преимуществ много... недостаток один - большинство населения при нынешних ценах вынужденно будет на кострах себе пищу готовить.
  • усинкаоб
    02.01.2017, 16:56:19
    0
    обывателю
    а проводка в домах все выдержит?
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