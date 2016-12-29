Новогодние каникулы будут очень морозными

Температура воздуха будет иметь отклонения от климатической нормы в 10 градусов.

Сразу после Нового года Республика Коми попадет в зону холодного воздуха. Температурные значения будут колебаться в диапазоне от -28 до -35 градусов Цельсия. Местами — до -45. Пик похолодания придется на Рождество.

Как рассказала БНК начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми Ольга Козак, в канун Нового года на большей части территории Коми небольшое похолодание, которое мы наблюдаем сегодня, сменится непродолжительным потеплением.

Заключительные дни года - 30 и 31 декабря - будут теплыми. Температура воздуха при этом составит от -1 до - 6 градусов Цельсия. В западных районах республики — до +1. Ожидаются снег, мокрый снег, метель. Местами — снежные заносы. При этом в Заполярье Коми сохранится морозная погода. Температура воздуха в предновогодние дни в течение суток там будет варьироваться от -25 до -33.

Со 2 января будущего года погода в республике начнет меняться. Со стороны Карского моря в сторону центра и юга республики начнет проникать холодный воздух. И предновогоднее короткое потепление сменится таймырскими морозами.

Согласно прогнозам, со 2 января на большей части территории Республики Коми установится холодная погода с температурным фоном ниже климатической нормы более чем на десять градусов. Вероятнее всего, такая погода сохранится до конца новогодних каникул.

Температурный фон при этом ожидается примерно в тех же значениях, что и при значительном похолодании, которое нынешней зимой в Коми уже было в декабре.

Температура воздуха в новогодние каникулы будет колебаться в диапазоне от 28 до 35 градусов ниже нуля. Местами до 40-45 градусов мороза. Пик морозной погоды придется на канун Рождества.