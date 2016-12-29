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29.12.2016 12:30
Новогодние каникулы будут очень морозными
Температура воздуха будет иметь отклонения от климатической нормы в 10 градусов.
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Сразу после Нового года Республика Коми попадет в зону холодного воздуха. Температурные значения будут колебаться в диапазоне от -28 до -35 градусов Цельсия. Местами — до -45. Пик похолодания придется на Рождество.

Как рассказала БНК начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми Ольга Козак, в канун Нового года на большей части территории Коми небольшое похолодание, которое мы наблюдаем сегодня, сменится непродолжительным потеплением.

Заключительные дни года - 30 и 31 декабря - будут теплыми. Температура воздуха при этом составит от -1 до - 6 градусов Цельсия. В западных районах республики — до +1. Ожидаются снег, мокрый снег, метель. Местами — снежные заносы. При этом в Заполярье Коми сохранится морозная погода. Температура воздуха в предновогодние дни в течение суток там будет варьироваться от -25 до -33.

Со 2 января будущего года погода в республике начнет меняться. Со стороны Карского моря в сторону центра и юга республики начнет проникать холодный воздух. И предновогоднее короткое потепление сменится таймырскими морозами.

Согласно прогнозам, со 2 января на большей части территории Республики Коми установится холодная погода с температурным фоном ниже климатической нормы более чем на десять градусов. Вероятнее всего, такая погода сохранится до конца новогодних каникул.

Температурный фон при этом ожидается примерно в тех же значениях, что и при значительном похолодании, которое нынешней зимой в Коми уже было в декабре.

Температура воздуха в новогодние каникулы будет колебаться в диапазоне от 28 до 35 градусов ниже нуля. Местами до 40-45 градусов мороза. Пик морозной погоды придется на канун Рождества.

Комментарии (7)

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  • ))))))
    29.12.2016, 13:59:15
    3
    Взяли и испортили настроение ((((
    • я
      29.12.2016, 14:15:16
      7
      Я тоже удивился, тока щас узнал что Усинск это крайний север и тут бывают морозы за 40...
      • критик
        29.12.2016, 17:26:51
        4
        Понаехали тут..
  • Обыватель
    29.12.2016, 20:33:26
    4
    Да в былые времена ...у старших детей не было новогодней елки в школе...перед новым годом морозы стояли за 40...А если "потеплеет" ,аж до 25 - все пацаны были на "горке" в Пионерном возле первой школы...кто на санках...кто на картонке...В выходные дни и взрослые катались...
  • father
    29.12.2016, 21:55:53
    1
    А фото чье? (=
    Место уж очень знакомое. (=
    • Наталья
      29.12.2016, 22:53:39
      3
      Воркутинская 21, "Серый волк", а фото сделано с Молодежной 35
      • father
        30.12.2016, 7:06:08
        1
        Ну он уже не "серый". (=
        Жду с нетерпением морозов. Предыдущее сияние (нереально красивое), не смог запечатлеть. ))) Из-за отсутствия достаточного профессионализма.
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