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29.12.2016 14:22
Елена Шабаршина отказалась от признательных показаний
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Избирательной комиссии, обвиняемой в совершении коррупционного преступления.
Schabarschina.jpg
На фото: И.Ковзель, Е.Шабаршина, А.Чернов. Фото: "Красное знамя".

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной, обвиняемой в получении взятки за совершение незаконных действий, в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года Шабаршина, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получала от действовавшего в то время заместителя Главы Республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения 6 млн. 680 тысяч рублей.

На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (11)

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  • Гарик
    29.12.2016, 15:04:05
    3
    Ба...Знакомые все лица. Вот только Депутата Гос.Думы не признал.
  • ))))))
    29.12.2016, 16:06:20
    2
    на фото:
    Христом богом молю:признай и подпиши...тебе же..лучше будет)))
    • =/==/
      29.12.2016, 20:31:40
      6
      Мужички похожи на котов: слюной обливаются, глядя "на сметану", а "сметана"- сама скромность.
  • Она
    29.12.2016, 17:15:46
    4
    ВЫ ДЕНЕГ-ТО, ЭТО, ПОДБРОСЬТЕ УЖ НАМ....
    Газета "Собеседник" №46 2016г. Госфинансирование зависит от умения добиваться- писать правильные программы, постоянно напоминать о себе в Минфине. И получается так, что средства достаются не тем, кто больше всего нуждается, а богатым регионам. Только они могут позволитьс ебе держать в Москве специальный аппарат для выбивание денег. Судя по всему власти Республики Коми, Еврейской АО, Ярославской, новгородской и Калининградской областей, которым в 2017-м году будет выделено меньше всего денег, страдают из-за своей скромности. ( всего 295млн.руб Республике Коми) Остальные перечисленные области от 572 млн.руб. до 1,9млрд.руб.
  • "скромность"
    29.12.2016, 20:28:09
    0
    Нынче "скромность" и "глупость" - как сестры близнецы...
  • Гыга
    29.12.2016, 21:16:57
    1
    Ниче так шкура милфа
  • */*
    29.12.2016, 21:40:36
    6
    Не скромная она, а хитрая и расчётливая. Правда просчиталась где-то, крышу снесло. Вот и получилось...
  • Мем
    29.12.2016, 22:38:49
    1
    Ковзель новую фишку показывает )
  • На каторгу
    29.12.2016, 23:00:13
    0
    Только туда!!! Пожизненно!!!!
  • О_О
    30.12.2016, 13:49:37
    0
    как красиво сидит... Спинку держит....
  • !
    30.12.2016, 16:47:46
    0
    Симпатичная.
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