Елена Шабаршина отказалась от признательных показаний

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Избирательной комиссии, обвиняемой в совершении коррупционного преступления.

На фото: И.Ковзель, Е.Шабаршина, А.Чернов. Фото: "Красное знамя".

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной, обвиняемой в получении взятки за совершение незаконных действий, в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года Шабаршина, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получала от действовавшего в то время заместителя Главы Республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения 6 млн. 680 тысяч рублей.

На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.