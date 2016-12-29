29.12.2016 15:19
В новогоднюю ночь усинцев ждет салют
Как сообщили "Усинск.Онлайн" в администрации города, в новогоднюю ночь жители Усинска и гости города смогут наблюдать праздничный салют.
В новогоднюю ночь на площади им. А.М. Босовой прогремит праздничный салют в честь наступления Нового года. Начало запланировано на 00:30 1 января 2017 года.
Также хотим предупредить, что в период с 31 декабря 2016 года с 23.30 до 1 января 2017 года 01.15 будет перекрыта проезжая часть по ул.Нефтяников ( от пересечения с ул.Молодежная и ул.Пионерская) во время проведения праздничного фейерверка. Заранее планируйте маршруты объезда.
(с) Усинск.Онлайн
А праздничным салютам, мы тоже очень даже рады.
Уважаемые мамочки, Вы, если честно, надоели!!! все Вам плохо, все Вам мешает! Учите ребёнка жить в городе, а не в лесу!!! ну или переселяйтесь в лес!!!
А вы знаете девушка, приучающая ребенка спать в шуме, что это вредно для здоровья? Не боитесь нарушить его нервную систему?. Тогда перебирайтесь поближе к "Полярной звезде" и вздрагивайте всей семьёй от не запланированных залпов канонады.
Если вы не заметили, разговор не о праздничных салютах, а о пятничных, субботних.
если Вас таких много, то напишите коллективную жалобу чтобы запретили вообще салюты, а в случае пренебрежение впаивали штраф!!! может Вам тогда легче жить станет?!