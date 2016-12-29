В новогоднюю ночь усинцев ждет салют

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в администрации города, в новогоднюю ночь жители Усинска и гости города смогут наблюдать праздничный салют.

В новогоднюю ночь на площади им. А.М. Босовой прогремит праздничный салют в честь наступления Нового года. Начало запланировано на 00:30 1 января 2017 года.

Также хотим предупредить, что в период с 31 декабря 2016 года с 23.30 до 1 января 2017 года 01.15 будет перекрыта проезжая часть по ул.Нефтяников ( от пересечения с ул.Молодежная и ул.Пионерская) во время проведения праздничного фейерверка. Заранее планируйте маршруты объезда.

(с) Усинск.Онлайн