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29.12.2016 15:19
В новогоднюю ночь усинцев ждет салют
Как сообщили "Усинск.Онлайн" в администрации города, в новогоднюю ночь жители Усинска и гости города смогут наблюдать праздничный салют.
salyut.jpg

В новогоднюю ночь на площади им. А.М. Босовой прогремит праздничный салют в честь наступления Нового года. Начало запланировано на 00:30 1 января 2017 года.

Также хотим предупредить, что в период с 31 декабря 2016 года с 23.30 до 1 января 2017 года 01.15 будет перекрыта проезжая часть по ул.Нефтяников ( от пересечения с ул.Молодежная и ул.Пионерская) во время проведения праздничного фейерверка. Заранее планируйте маршруты объезда.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (21)

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  • Сам
    29.12.2016, 15:34:56
    1
    Не оценят! Начнут всякую фигню писать! Их же "умных" на диванах много!
  • ох
    29.12.2016, 15:35:08
    3
    Для жителей близлежащих домов это событие уже не так радостно, так как наблюдают и вздрагивают от подобного события каждую пятницу, субботу и не только, и часто в это же время.
  • Мама
    29.12.2016, 16:49:08
    -3
    Не надооооо ну дети ж спят у меня например грудничок, я конешно люблю салюты но блин она каждый раз вздрагивая просыпается!!!!! В
    • Местный.
      29.12.2016, 16:52:19
      4
      А не пробовали район менять??? Всем понятно что детки но салют......перенести???
      • Местному
        29.12.2016, 20:24:35
        1
        А вы хотите на наше место? Есть желание вздрагивать по ночам от канонады каждую выходную ночь?
  • ...
    29.12.2016, 16:51:05
    4
    Простите, конечно, но из-за недовольных салюты теперь за городом проводить?
    • Местный.
      29.12.2016, 16:53:24
      0
      А чё тема....за нулевой например!!!
    • так
      29.12.2016, 20:21:45
      4
      Нет, конечно!!! Просто, пятничные салюты отменить, или за городом проводить, тем более те, что залпы проводят после 10 часов вечера.
      А праздничным салютам, мы тоже очень даже рады.
  • Циник
    29.12.2016, 19:25:23
    0
    Руководству Лукойла
    Вообще не уперся этот салют тем, кто первого на работу идет. Закрывайте значит производство на 8 дней, мы тоже погуляем.
    • 123456
      30.12.2016, 17:36:52
      0
      Причем здесь ЛУКойл? Он что, власть в городе? Вам платять за каждый коммент о Лукойле?
  • !
    29.12.2016, 20:43:54
    0
    У здоровых и занятых людей,а тем более грудничков крепкий сон.
  • девушка
    30.12.2016, 0:40:35
    6
    жаль, что так рано, хотя бы в 01:00 сделали бы. ведь в 00:00 только Новый год начнут люди отмечать.

    Уважаемые мамочки, Вы, если честно, надоели!!! все Вам плохо, все Вам мешает! Учите ребёнка жить в городе, а не в лесу!!! ну или переселяйтесь в лес!!!
    • девушке
      30.12.2016, 15:18:05
      2
      Это потому, что вы девушка, а будете бабушкой или мамочкой с беспокойным или ,не лай бог, с болеющим ребенком, тогда так высказываться не будете по поводу ночных пятничных залпов. А будете сочувствовать. А не будете понимать, мы вам тоже посоветуем жить в лесу, или ещё по-дальше..
      • девушка
        30.12.2016, 19:15:48
        -1
        то есть Вы предлагаете всем плясать под вашу дудку?! может нам и по городу ходить нельзя, машины ездить не должны и так далее?! от всего шум!!! я своего ребёнка приучаю к шуму и у нас Асе чудно, ничего нам не мешает!!!
        • /\/\
          30.12.2016, 21:11:41
          2
          Мы же "пляшем под дудку" гуляк, которым не спится за полночь каждые выходные..Закон о тишине не для них писали?
          А вы знаете девушка, приучающая ребенка спать в шуме, что это вредно для здоровья? Не боитесь нарушить его нервную систему?. Тогда перебирайтесь поближе к "Полярной звезде" и вздрагивайте всей семьёй от не запланированных залпов канонады.
          Если вы не заметили, разговор не о праздничных салютах, а о пятничных, субботних.
    • 123456
      30.12.2016, 17:38:14
      0
      Вы дорогая, родите! А потом открывайте п...ь
  • q
    30.12.2016, 7:17:28
    1
    ну если как
    в прошлом году салют, то не стоит и идти. Я чихаю дольше..
  • девушка
    30.12.2016, 21:18:27
    0
    Вам просто завидно!!!
    • :+()
      30.12.2016, 23:52:05
      0
      Ох, какая глупая девушка, если с ней не согласны,значит завидуют....Больше аргументов не нашлось?
      • девушка
        31.12.2016, 1:52:08
        0
        аргументы... а смысл?! я просто не пойму, почему постоянно все жалуются, как же все у нас плохо?! ведь не все же так плохо!!! новый год на дворе, волшебный праздник, на улице будет салют, а усинцы начинают жаловаться!!! помню в детстве(когда горка было напротив дома 9 по Ленина) всю ночь люди гуляли возле той горки, танцевали, пели и так далее и было весело и никто никому не мешал!!! а сейчас чуть что так сразу у всех дети беспокойные, всем мешает шум и люди!!!
        если Вас таких много, то напишите коллективную жалобу чтобы запретили вообще салюты, а в случае пренебрежение впаивали штраф!!! может Вам тогда легче жить станет?!
        • девушке
          01.01.2017, 18:25:58
          0
          ВЫ научились читать, а понимать о чём пишут не ?
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