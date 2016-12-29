Комментарии (2)

50 новостей 2016 года. Часть 4

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска.

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска. Первая, вторая и третья части здесь.

20 место. Автоледи припарковала автомобиль в яму.

Точнее не в яму, а в вырытую коммунальщиками траншею для ремонта труб. Позже оказалось, что девушка за рулем была пьяна, а ещё позже, что она никогда не имела прав.

19 место. В Усинске раскрасили остановки.

Серую усинскую повседневность раскрасили художники, изобразившие на остановках картины природы и культуры Севера. Идея понравилась усинцам, вызвав положительный отклик.

18 место. В лесу нашли двоих подросток с огнестрельными ранениями.

Трагедия произошла на окраине деревни Денисовки Усинского района. Два подростка, 13-летний и 16-летний, 14 мая 2016 года самостоятельно отправились на охоту, имея при себе огнестрельное оружие. Их родственники, обеспокоенные длительным отсутствием, начали поиски.

По одной из версий следствия, с учетом обстановки места происшествия, один из несовершеннолетних мог по неосторожности выстрелить в своего товарища, а затем покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

17 место. ДТП на перекрёстке Нефтяников-Транспортная.

Нёсшаяся по улице Нефтяников "девятка" врезалась в поворачивающий налево, на улицу Транспортную, большегруз "Татра". Пассажир "девятки" погиб на месте. Водитель "девятки" был доставлен в реанимацию.В данный момент ему требуется материальная помощь, чтобы продолжить лечение.

16 место. Футбольная коробка превратится в языковую школу.

Мини-стадион на улице Молодежной оказался перекопанным. Были сообщения и том, что работы начаты с нарушениями, сами же "строители" утверждали, что действуют в рамках закона. Так или иначе, работы на объекте продолжаются.

15 место. Рядом с Колвой выбросили ёмкости с НСЖ.

14 место. Здание "Дом быта" останется в собственности муниципалитета.

Арбитражный суд республики Коми решил отказать в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Совета МО ГО "Усинск" не вносить в план приватизации здание "Дома Быта", расположенное по адресу улица Нефтяников, 38. Таким образом, Совет города отстоял право собственности на здание.

13 место. Пионерская 16 пыталась сменить управляющую компанию.

В 2016 году оказалось, что теоретическая возможность сменить управляющую компанию на практике сталкивается с массой препятствий, которые включают судебные дела, даже уголовные. Впрочем, жильцы не оставляют попыток отказаться от услуг "УК "Гелиос".

12 место. Смертельное ДТП с "Поршем".

В результате несоблюдения водителем Porsche скоростного режима, произошло столкновение с проезжавшей рядом машиной ВАЗ-2110, водитель которой, к сожалению, погиб. Позже оказалось, сто Porsche был угнан.

11 место. Молодым семьям Усинска выделят 21 миллион на жильё.

Депутаты Совета города инициировали увеличение в бюджете на 2017 год суммы на обеспечение жильём молодых семей. Планируемая сумма составляла 4 миллиона, однако её решено было увеличить до 21,4 миллиона рублей. Предложение было поддержано депутатами и утверждено в бюджете 2017 года.

Продолжение следует...

(с) Усинск.Онлайн