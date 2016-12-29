Троим жителям Усинска присвоены почётные звания Республики Коми

Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

фото: rkomi.ru

За заслуги в развитии лесной отрасли и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный лесовод Республики Коми» Кадниковой Светлане Борисовне – исполняющему обязанности главного лесничего (главного государственного инспектора по охране леса) – руководителя государственного учреждения Республики Коми «Усинское лесничество».

За заслуги в области оленеводства и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный оленевод Республики Коми»

Немчинову Василию Плавилионовичу – управляющему оленеводческого отделения общества с ограниченной ответственностью «Северный», город Усинск.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник транспорта Республики Коми»

Туркину Александру Ардалионовичу – директору филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск», город Усинск.

(с) Усинск.Онлайн