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29.12.2016 16:31
Троим жителям Усинска присвоены почётные звания Республики Коми
Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.
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фото: rkomi.ru

За заслуги в развитии лесной отрасли и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный лесовод Республики Коми» Кадниковой Светлане Борисовне – исполняющему обязанности главного лесничего (главного государственного инспектора по охране леса) – руководителя государственного учреждения Республики Коми «Усинское лесничество».

За заслуги в области оленеводства и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный оленевод Республики Коми»

Немчинову Василию Плавилионовичу – управляющему оленеводческого отделения общества с ограниченной ответственностью «Северный», город Усинск.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник транспорта Республики Коми»

Туркину Александру Ардалионовичу – директору филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск», город Усинск.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (9)

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  • аэропорт
    29.12.2016, 17:23:52
    8
    а этому за что.....за какие заслуги? Достойных разве нет?
  • Avgur
    29.12.2016, 18:22:42
    11
    Одни директора город и республику строили.
    • Денис
      29.12.2016, 18:59:16
      7
      Кого указала Администрация в списках на поощрение. Тех и наградили. Удивляться не чему.
  • аэропорт
    29.12.2016, 19:30:44
    8
    есть люди в аэропорту которые проработали всю жизнь и принесли пользу ощутимую, не то что этот....
  • ОО
    29.12.2016, 19:55:47
    2
    Женщина - лесник? Круто!
  • 9843y57868492h8
    29.12.2016, 19:57:10
    2
    Одни французы
  • *
    30.12.2016, 9:00:04
    1
    для 9843y57868492h8
    Плавилионовичу,Ардалионовичу- Вы про это?
    • /\/\ Коротко о многом
      30.12.2016, 17:04:37
      1
      Прочтите фамилии:- Немчинов и Туркин....Коротко о многом
  • ***
    30.12.2016, 17:00:04
    1
    Они коренные Коми
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