Троим жителям Усинска присвоены почётные звания Республики Коми

За заслуги в развитии лесной отрасли и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный лесовод Республики Коми» Кадниковой Светлане Борисовне – исполняющему обязанности главного лесничего (главного государственного инспектора по охране леса) – руководителя государственного учреждения Республики Коми «Усинское лесничество».
За заслуги в области оленеводства и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный оленевод Республики Коми»
Немчинову Василию Плавилионовичу – управляющему оленеводческого отделения общества с ограниченной ответственностью «Северный», город Усинск.
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник транспорта Республики Коми»
Туркину Александру Ардалионовичу – директору филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск», город Усинск.
(с) Усинск.Онлайн
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