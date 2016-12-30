Медведь Мирон поздравляет жителей Усинска и дарит подарки!

Вот и подошел к концу 2016 год. Мы искренне надеемся, что он был для Вас насыщенным и интересным!

По прекрасной традиции мы хотели бы подвести итоги уходящего года и поделиться самыми важными для нашей торговой сети моментами:

За прошедший год 147 479 покупателей посетили наши магазины.

Совершать покупки в нашей торговой сети стало еще удобнее, ведь мы запустили программу «Рассрочка через магазин».

За 2016 год мы предоставили 34 086 877 руб. скидок.

Теперь нам доверяют 98 538 постоянных покупателей.

В благодарность за доверие, в преддверии нового года, самых преданных покупателей мы наградили Премиальными картами и подарками. Мы знаем точно: вместе в вами нас ждет еще больше новых и ярких событий. Пусть каждый день нового года будет наполнен успехом, оптимизмом и новыми открытиями.

Известно, что последние часы уходящего года магические и в это время принято загадывать желания. Мы загадаем, чтобы в наступающем году все покупатели наших магазинов были здоровы и счастливы. А все остальное обязательно приложится.

Спасибо за то, что вы с нами!

С Новым 2017 годом!