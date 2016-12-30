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30.12.2016 08:46
Медведь Мирон поздравляет жителей Усинска и дарит подарки!
Вот и подошел к концу 2016 год. Мы искренне надеемся, что он был для Вас насыщенным и интересным!
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По прекрасной традиции мы хотели бы подвести итоги уходящего года и поделиться самыми важными для нашей торговой сети моментами:

За прошедший год 147 479 покупателей посетили наши магазины.

Совершать покупки в нашей торговой сети стало еще удобнее, ведь мы запустили программу «Рассрочка через магазин».

За 2016 год мы предоставили 34 086 877 руб. скидок.

Теперь нам доверяют 98 538 постоянных покупателей.

В благодарность за доверие, в преддверии нового года, самых преданных покупателей мы наградили Премиальными картами и подарками. Мы знаем точно: вместе в вами нас ждет еще больше новых и ярких событий. Пусть каждый день нового года будет наполнен успехом, оптимизмом и новыми открытиями.

Известно, что последние часы уходящего года магические и в это время принято загадывать желания. Мы загадаем, чтобы в наступающем году все покупатели наших магазинов были здоровы и счастливы. А все остальное обязательно приложится.

Спасибо за то, что вы с нами!

С Новым 2017 годом!

Комментарии (4)

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  • Common
    30.12.2016, 9:46:40
    0
    А остальные, 48941 покупателей утратили к вам доверие навсегда?
    • кон
      30.12.2016, 11:30:21
      -1
      Так держать! МИР!
      МИР действительно порадовал реальными полезными подарками людей, а вот хваленое Эльдорадо "жопится" . Только и могут тявкать здесь от завести и злости!
  • Местный.
    30.12.2016, 17:35:13
    0
    Опять заказуха???
    • Кристина
      02.01.2017, 19:33:08
      0
      Нет, не показуха. Мой дедушка на одном из фото. Ему вручили приз .
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