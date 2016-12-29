29.12.2016 17:31
Муниципальная комиссия осмотрела наличие резервных источников питания котельных и их исправность
Сегодня, 29 декабря 2016 года, комиссия в составе главы ГО-председателя Совета МО ГО «Усинск» Николая Такаева, заместителя руководителя администрации по городскому и дорожному хозяйству Юрия Заболотного, прокурора г. Усинска Ивана Низовцева, представителей УЖКХ и тепловой компании посетили котельные в Усинске и Усадоре.
Они осмотрели наличие резервных источников питания и их исправность.
По итогам поездки участники комиссии заключили, что обе котельные обеспечены всем необходимым оборудованием, а также топливом на случай отключения электроэнергии.
По оценкам специалистов, город без тепла не останется. Проверка была организованна в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.
вродь как в сентябре все осмотрели и приняли комиссионно ... значит ту комиссию на мыло пустить надо - другим не повадно будет ... интересно - как это аукнится - НАВЕРНОЕ ОПЯТЬ КТО ТО БУДЕТ ВИНОВАТ НО ТОЛЬКО НЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ...