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29.12.2016 17:31
Муниципальная комиссия осмотрела наличие резервных источников питания котельных и их исправность
Сегодня, 29 декабря 2016 года, комиссия в составе главы ГО-председателя Совета МО ГО «Усинск» Николая Такаева, заместителя руководителя администрации по городскому и дорожному хозяйству Юрия Заболотного, прокурора г. Усинска Ивана Низовцева, представителей УЖКХ и тепловой компании посетили котельные в Усинске и Усадоре.
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Они осмотрели наличие резервных источников питания и их исправность.

По итогам поездки участники комиссии заключили, что обе котельные обеспечены всем необходимым оборудованием, а также топливом на случай отключения электроэнергии.

По оценкам специалистов, город без тепла не останется. Проверка была организованна в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.

Комментарии (12)

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  • Дмитрий
    29.12.2016, 18:13:53
    4
    А в Парме осматривать ни к чему?
    • Иванов
      29.12.2016, 18:51:26
      8
      а что там осматривать то ... нет ничего ... все растащили ...

      вродь как в сентябре все осмотрели и приняли комиссионно ... значит ту комиссию на мыло пустить надо - другим не повадно будет ... интересно - как это аукнится - НАВЕРНОЕ ОПЯТЬ КТО ТО БУДЕТ ВИНОВАТ НО ТОЛЬКО НЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ...
    • ватсон
      30.12.2016, 12:14:40
      1
      Вероятно надо не осматривать , а провести испытания и учения , нештатной аварийной ситуации . От осмотра нечего не изменится . В Парме вероятно тоже осматривали , а итог получился некрасивый.
    • мойша
      30.12.2016, 12:22:37
      0
      Вид в котельной конечно удручающий . Все как то в куче и кабеля и трубы. Напоминает кучу металлолома. Вот такое вот отношение у руководства к доверенному им стратегическому объекту. Отсюда и весь этот бардак
  • пенсионер
    29.12.2016, 19:29:55
    4
    Не забывали бы еще осматривать автобусные остановки.На Усадоре невозможно зайти в автобус,остановка завалена снегом,ноги можно переломать.Ответственные за это,проезжайте каждый день осматривать свое хозяйство
  • Не понял
    29.12.2016, 19:34:01
    10
    Такаев не муниципальный служащий и не может воглавлять Муниципальную комисстю! Опять народ дурите.
    • нет
      29.12.2016, 21:15:58
      4
      Это просто какие-то дураки пишут. Нельзя осмотреть наличие! У работников УО не просто двойка по русскому, а двойка с жирным минусом! Как не стыдно так писать?
  • я
    29.12.2016, 20:17:41
    5
    видно! Все старое, ржавое и надежное, молодцы!
  • Петя
    29.12.2016, 21:36:25
    0
    Всё новое это хорошо забытое старое)
  • Канев и Рочев
    29.12.2016, 23:34:07
    4
    А что по сёлам не проехали?
    • нет
      30.12.2016, 1:42:37
      2
      Нахрен твои села никому не упали.
  • Клара
    30.12.2016, 8:16:27
    4
    А что с котельной в Парме?Все есть,чтоб не повторялись такие случаи?А то пишете только за Усинск и Усадор?Кто то наказан за произошедшее?Или все сойдет с рук?
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