Муниципальная комиссия осмотрела наличие резервных источников питания котельных и их исправность

Сегодня, 29 декабря 2016 года, комиссия в составе главы ГО-председателя Совета МО ГО «Усинск» Николая Такаева, заместителя руководителя администрации по городскому и дорожному хозяйству Юрия Заболотного, прокурора г. Усинска Ивана Низовцева, представителей УЖКХ и тепловой компании посетили котельные в Усинске и Усадоре.

Они осмотрели наличие резервных источников питания и их исправность.

По итогам поездки участники комиссии заключили, что обе котельные обеспечены всем необходимым оборудованием, а также топливом на случай отключения электроэнергии.

По оценкам специалистов, город без тепла не останется. Проверка была организованна в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.