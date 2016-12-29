Та же "Татра", тот же перекрёсток

На перекрёстке улиц Нефтяников и Транспортной "Татра" с тралом столкнулась с двумя легковушками.

Как оказалось, участник аварии - тот же самый автомобиль, который в марте 2016 года столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, в результате чего пассажир "девятки" погиб.

На этот раз водитель не рассчитал угол поворота трала и зацепил два автомобиля.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

(с) Усинск.Онлайн