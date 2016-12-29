29.12.2016 20:03
Та же "Татра", тот же перекрёсток
На перекрёстке улиц Нефтяников и Транспортной "Татра" с тралом столкнулась с двумя легковушками.
Как оказалось, участник аварии - тот же самый автомобиль, который в марте 2016 года столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, в результате чего пассажир "девятки" погиб.
На этот раз водитель не рассчитал угол поворота трала и зацепил два автомобиля.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
(с) Усинск.Онлайн
А водитель тоже тот же?
Год високосный заканчивается... ей нужно больше душ собрать)))