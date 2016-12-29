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29.12.2016 20:03
Та же "Татра", тот же перекрёсток
На перекрёстке улиц Нефтяников и Транспортной "Татра" с тралом столкнулась с двумя легковушками.
un5Gwby-Kxs.jpg

Как оказалось, участник аварии - тот же самый автомобиль, который в марте 2016 года столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, в результате чего пассажир "девятки" погиб.

На этот раз водитель не рассчитал угол поворота трала и зацепил два автомобиля.

ly_1vf5ngrrrr7YHE.jpg

На месте работают сотрудники ГИБДД.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (26)

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  • я
    29.12.2016, 20:24:16
    11
    нужно порезать на металлолом эту татру
    • так
      29.12.2016, 20:27:06
      10
      Татра тут причём? Она без водителя и с места не сдвинется.

      А водитель тоже тот же?
      • Фин
        29.12.2016, 20:34:10
        6
        Тот водитель по моему сидит уже, не?
  • ...
    29.12.2016, 20:28:22
    7
    Водитель профессиАНАЛ .
  • 123
    29.12.2016, 20:32:27
    3
    Рановато делать такие выводы насчет водителя. Судя по статье, машина та, а вот за рулем мог быть уже другой водитель
  • Местный
    29.12.2016, 20:52:13
    5
    Пора просто переделать работу сфетофора и все будет в норме
  • 1
    29.12.2016, 21:17:28
    -2
    1
    водителей нормальных надо на работу брать а не чайников хотя опытный водила за зарплату в 70-80 тысечь на часника не пойдет работать терпите господа))))
    • 123
      29.12.2016, 22:31:50
      12
      70-80 тыс. Не зарплата? Ну зажрались? Будем брать приезжих.
      • Житель города Усинска
        29.12.2016, 22:35:23
        8
        за 70-80 тыс. топтать зимник без выходных и отдыха? И эта вы считаете нормальная зарплата?
    • Водитель
      29.12.2016, 22:35:14
      7
      А ты что такой профессионал? Что тебе 80 000 не зарплата? Таксуй тогда
  • ник
    29.12.2016, 22:20:35
    -1
    А его что, прав не лишили?
  • 321
    29.12.2016, 22:34:33
    13
    Какие 70 тыс ? О чём вы ? 25 и билет до Кирова .
  • Гость
    29.12.2016, 23:39:58
    16
    XD
    Эта Татра из романов Стивена Кинга)))
    Год високосный заканчивается... ей нужно больше душ собрать)))
  • яя
    30.12.2016, 5:09:15
    8
    70-80 тысяч это за полный месяц а за норму 35 тысяч это вы считаете для севера нормально вот и берите приезжих алкашей и долбите свои машины
    • Отдел кадров
      30.12.2016, 13:44:13
      1
      35 тыс. это когда они на базе месяц балду бьют, у нормального водителя 35 тыс. может за 1 рейс выходить, проблема в том что нормальных среди них единицы, большинство алкаши последние, сидевшие, либо идут к частнику чтобы алименты не платить!
  • нана
    30.12.2016, 8:49:01
    3
    Кто виноват в этом, что зарплата маленькая, сами водители, если бы они не соглашались за такую зарплату работать, сейчас бы не плакали . Так что не вините ни кого, кроме себя.
    • Бла бла
      30.12.2016, 9:55:01
      2
      Виноват ВОЛОДЬКА балаболка.
      Власти довели до такого беспридела ,только обещают хорошую жизнь. Карупция везде в общем.
  • ааа
    30.12.2016, 11:31:51
    2
    Тот водитель лишен прав, не сидит. Подал апелляцию.
  • местный
    30.12.2016, 14:48:05
    3
    1
    Часто проезжаю по этому перекрёстку. Останавливаюсь перед знаком, чтобы вот так не получилось.
  • народ
    30.12.2016, 14:52:10
    1
    ЛЮДИ не ходите к частникам работать водителями, пусть сами горбатят. Потерпеть сезон осознают и начнут платить.
    • Местный.
      30.12.2016, 17:41:27
      2
      Ню-ню так и осознают!!! Лохов вместо одного возьмут другого!!! Сколько приезжих кидают а их меньше не становится...так что!!!
      • водила с опытом
        30.12.2016, 19:11:30
        -1
        не ходите
        Поддерживаю! Не ходите,Цените Себя,пусть сами за руль садятся и В- ют. Вот тогда, местные будут в цене и по 200 тыс. будет минималка за месяц.
  • Нн
    31.12.2016, 3:14:26
    2
    Губу раскатал...с зарплатой в 200..
  • Нн
    31.12.2016, 3:16:33
    1
    Были бы нормальные расценки за работу..то и платили бы норм....а водятлам которые просто катают..лишь бы день прошел...для них эт зарплата норм
  • No name
    31.12.2016, 12:30:39
    2
    Уродская татрв это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • *
    31.12.2016, 16:44:03
    3
    нужно проверить хозяина этой татры, кого он принимает на работу. Хватит калечить людей и машины. Если водитель не рассчитал угол поворота, то может он татру с тралом в первый раз видит, никогда на таких машинах не ездил, не чувствует габаритов.
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