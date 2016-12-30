В Усинске зарегистрировали 600-го и 601-го ребенка

Приятным сюрпризом для молодых родителей явилось известие о том, что регистрация рождения их дочерей-двойняшек в отделе ЗАГС будет сопровождаться столь торжественными церемониями.

фото: Усинская новь

Начнём с главного. Недавно у супругов Натальи и Степана Шоповых произошло чудесное и знаменательное событие. Их дружная семья, в которой растут двое сыновей, в одночасье стала многодетной: 30 ноября на свет появились две очаровательные малышки. Дочек нарекли сказочно красивыми именами: Варвара и Василиса.

Незаурядный факт буквально удвоенного счастья не остался незамеченным в городе. Примечательно и то, что Варвара стала шестисотым, соответственно, Василиса – шестьсот первым зарегистрированным новорождённым на усинской земле в 2016 году. От имени городской власти Татьяна Анисимова, заместитель руководителя администрации по социальной сфере, вручая родителям свидетельства о рождении детей, огласила поздравительный адрес:

– Пусть ваша крепкая семья станет для малышек защитой против всех жизненных невзгод, подлинной школой сердечности и душевной теплоты. Выражаем искреннюю надежду, что дети станут в будущем крепкой опорой для родителей, продолжат их традиции и свяжут свою судьбу с Республикой Коми и Усинском!

С добрыми пожеланиями и напутствием выступила Валентина Прокопова, директор ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения», вручив подарочный сертификат на приобретение детских товаров и игрушек (предоставлен ИП Дм. Гришиным).

Счастливую семью также горячо поздравили друзья, пришедшие с цветами и подарками, пожелав супругам терпения, взаимной поддержки и успехов в воспитании малышек. К слову, у родителей, напомним, подрастают сыновья-помощники – Роман и Платон. Пусть разница между ними и сёстрами где-то лет пять, а всё одно – старшие братья, защитники.

А в это время виновницы торжества – маленькие принцессы – мирно спали на руках родителей, даже не догадываясь, какие волнующие события, сопряжённые с радостными хлопотами, разворачиваются вокруг. Пройдёт немного времени, и малышки произнесут первое слово, сделают первый шаг. Всё в этой жизни для них будет впервые. И в добрый час!

(с) "Усинская новь"