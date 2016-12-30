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30.12.2016 10:38
В Усинске зарегистрировали 600-го и 601-го ребенка
Приятным сюрпризом для молодых родителей явилось известие о том, что регистрация рождения их дочерей-двойняшек в отделе ЗАГС будет сопровождаться столь торжественными церемониями.
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фото: Усинская новь

Начнём с главного. Недавно у супругов Натальи и Степана Шоповых произошло чудесное и знаменательное событие. Их дружная семья, в которой растут двое сыновей, в одночасье стала многодетной: 30 ноября на свет появились две очаровательные малышки. Дочек нарекли сказочно красивыми именами: Варвара и Василиса.

Незаурядный факт буквально удвоенного счастья не остался незамеченным в городе. Примечательно и то, что Варвара стала шестисотым, соответственно, Василиса – шестьсот первым зарегистрированным новорождённым на усинской земле в 2016 году. От имени городской власти Татьяна Анисимова, заместитель руководителя администрации по социальной сфере, вручая родителям свидетельства о рождении детей, огласила поздравительный адрес:

– Пусть ваша крепкая семья станет для малышек защитой против всех жизненных невзгод, подлинной школой сердечности и душевной теплоты. Выражаем искреннюю надежду, что дети станут в будущем крепкой опорой для родителей, продолжат их традиции и свяжут свою судьбу с Республикой Коми и Усинском!

С добрыми пожеланиями и напутствием выступила Валентина Прокопова, директор ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения», вручив подарочный сертификат на приобретение детских товаров и игрушек (предоставлен ИП Дм. Гришиным).

Счастливую семью также горячо поздравили друзья, пришедшие с цветами и подарками, пожелав супругам терпения, взаимной поддержки и успехов в воспитании малышек. К слову, у родителей, напомним, подрастают сыновья-помощники – Роман и Платон. Пусть разница между ними и сёстрами где-то лет пять, а всё одно – старшие братья, защитники.

А в это время виновницы торжества – маленькие принцессы – мирно спали на руках родителей, даже не догадываясь, какие волнующие события, сопряжённые с радостными хлопотами, разворачиваются вокруг. Пройдёт немного времени, и малышки произнесут первое слово, сделают первый шаг. Всё в этой жизни для них будет впервые. И в добрый час!

(с) "Усинская новь"

Комментарии (5)

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  • *
    30.12.2016, 12:01:37
    3
    Здоровья, доброты и ума девчушкам! наверное, нет ничего приятнее слёз счастья от рождения детей
  • Петр
    30.12.2016, 12:55:26
    -6
    сто пудей, что это какие нибудь начальнички или офисные работники Лукойла или РН.
    • 321
      30.12.2016, 14:30:25
      0
      Петру
      Ошибаешься.
      Они обычные люди и далеко от ЛУКОЙЛа и РН.
  • Вера
    30.12.2016, 18:45:29
    1
    Узнали их
    Это обычная, очень хорошая семья! Счастья и здоровья всем членам семьи!
    • )))))
      31.12.2016, 0:30:37
      1
      За 600-го ребёнка могли бы и 600-ый мерседес дать))
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