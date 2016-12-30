«Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал…»

Музыкальная сказка «Золушка» стала новогодним подарком коллектива «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», усинской детворе и взрослым.

Молодые специалисты и сотрудники «РН – Северная нефть», студенты и специалисты Усинского филиала УГТУ, ученики «Роснефть-класса» СОШ № 3 и учащиеся СОШ № 5, гимнастки ДЮСШ – все, кто был задействован в представлении, перед премьерой очень волновались.

Переживания оказались напрасны – дебют прошёл блестяще, подарил зрителям – детям сотрудников усинских дочерних предприятий НК «Роснефть», воспитанникам «Дома детства», школьникам и дошколятам – встречу с настоящей сказкой.

До начала спектакля считанные минуты, юные зрители вместе с родителями занимают места в зале филиала УГТУ, гаснет свет, и на сцене начинается волшебство…

Мальчишки и девчонки с замиранием сердца следят за развитием событий и чудесными превращениями в истории о трудолюбивой Золушке и прекрасном Принце, сопереживают доброй девочке, смеются над незадачливым Королём, то и дело намеревающимся уйти в монастырь, восхищаются красавицей-феей и смышлёным мальчиком-пажом, волнуются, стараются предупредить Золушку, когда часы начинают бить полночь. И, наконец, радуются счастливому финалу, в котором добро торжествует, а корыстные мачеха и её дочери остаются ни с чем...

Все, кто работал над постановкой, потрудились на славу. Нужно отдать должное сотрудникам отдела оценки и развития персонала управления по персоналу и социальным программам «РН – Северная нефть», которые взяли на себя всю организационную часть и даже справились с пошивом костюмов для центральных персонажей!

Выше всяческих похвал и театральный дебют артистов, исполнивших главные и роли второго плана. Их, кстати, второстепенными никак не назовёшь, потому что все они выполняли важные функции. Ну как, например, обойтись без доброго волшебника, который помог каждому оказаться там, где его сердце счастливо? Или без звонкоголосых птах, поведавших доброй Фее о той несправедливости, которая творится в доме Золушки.

– Работать над постановкой было непросто, но очень интересно и волнительно, – делится один из идейных вдохновителей, режиссёр и сценарист музыкальной сказки, ведущий специалист отдела оценки и развития персонала Любовь Коковкина. – Хочется сказать спасибо за помощь в организации постановки очень многим. Сотрудникам филиала УГТУ – директору Наталье Пичко, ведущему специалисту по культурно-воспитательной работе Александру Дементьеву и культорганизатору Валерии Мицак, которые сделали немало для того, чтобы сказка состоялась. ЦДОД и ДК – за предоставленные костюмы. Руководителю конного клуба «Кавалькада» Инге Ивановой – за предоставленных лошадей, её питомцы помогли Золушке прибыть на бал и приняли участие в сьёмках видеосюжета. Кстати, во время спектакля проводилась благотворительная акция в помощь клубу «Кавалькада». На призыв о помощи животным, которые замерзают из-за нехватки опилок, откликнулось немало людей. Сотрудники клуба очень благодарны за отзывчивость и неравнодушие.

Отдельных слов заслуживают молодые специалисты предприятия – Екатерина Филипеня (Золушка), Александр Поляков (Король), Сахраддин Гасанлы (Волшебник), Дарья Шайхутдинова (Мачеха), студенты филиала УГТУ, десятиклассник «Роснефть-класса» Саша Машков, прекрасно справившийся с ролью Принца, гимнастки КСК «Нефтяник», исполнившие роли зайцев и белок – помощников Феи, второклассники пятой школы, сыгравшие птиц, и ученик этой же школы Игорь Андреев, представший в образе пажа... Над спектаклем трудилась большая команда, и все участники искренне рады, что премьера получилась.

– Участвовать в подобных постановках доводилось и раньше, – рассказывает диспетчер РИТС-2 Дарья Шайхутдинова, – со школьной скамьи участвовала в самодеятельности, даже собиралась поступать в театральное училище. С профессиональной сценой не получилось, но с любительской надолго не расстаюсь. Это очень помогает развиваться творчески и эмоционально. Работать над «Золушкой» очень понравилось, правда, сложно было физически – репетиции проходили вечером после трудового дня. Но все усилия того стоили!

– Достаточно было увидеть лица детей, которые во все глаза следили за происходящим на сцене! – дополняет технолог управления эксплуатации трубопроводов Сахраддин Гасанлы. – Искренность, отзывчивость маленьких зрителей, их аплодисменты дорогого стоят. Для меня участие в подобных проектах – новый опыт, впервые вышел на сцену во время недавно прошедшего КВН. Очень понравилось! Отличный способ познать себя и свои способности.

Схожие эмоции и у десятиклассника Саши Машкова. Принц в его исполнении выглядел в меру романтичным и эмоциональным, обладал прекрасными манерами, умело держал паузы – в его сценической жизни не чувствовалось наигранности и неискренности. Наверное, поэтому вся девичья половина зрителей после счастливого финала поспешила сфотографироваться с обаятельным юношей.

Инженер МТО Екатерина Филипеня, оператор технологических установок ЦППиСН Александр Поляков и выпускница филиала УГТУ Гюнель Зыкова, по сравнению с остальными, могут считаться «корифеями» сцены. Но и для них участие в постановке такого рода стало дебютом, причём весьма успешным. Их Золушка, Король и Фея очаровывают с первой до последней минуты, они будто сами вышли из сказки и создают то самое волшебство, которое способно перенести в мир фантазий и чудес.

Спектакль, без сомнения, удался. О чём говорит и тот факт, что многие зрители, побывавшие на первом показе, с удовольствием пришли на представление и во второй день.

– Нашим детям, – говорит Алина Сергеева, мама восьмилетнего Антона, – очень не хватает таких сказок. Откровенно говоря, сомневалась – понравится ли представление сыну, для которого на первом месте компьютерные игры. Сомнения развеялись быстро – Антон, как и все дети в зале, очень быстро увлёкся происходящим на сцене и смотрел спектакль, как зачарованный.

Огромное спасибо сотрудникам «РН – Северная нефть», студентам филиала УГТУ, всем, кто принимал участие в постановке, за подаренную встречу со сказкой!

(с) Татьяна Чернобровкина