Поздравление с наступающими праздниками от А.В. Лейфрида

Уважаемые жители Республики Коми! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

2016 год прошел для нашего предприятия под знаком 25-летнего юбилея Компании и был насыщен яркими событиями, в числе которых ввод в эксплуатацию энергоцентра «Уса» и масштабных производственных объектов на Ярегском месторождении. Своим ежедневным трудом нефтяники Тимано-Печоры вносят достойный вклад в развитие северного региона. Так, в уходящем году на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» были построены и реконструированы детские развлекательные площадки, проведены ремонты в медицинских и спортивных учреждениях, закуплено современное оборудование для школ и детских садов. Особое внимание было уделено развитию инициатив местных сообществ и поддержке самобытной культуры северных народов.

Впереди нас ждет год новых открытий и свершений! В 2017-м мы продолжим развивать социально-экономическую инфраструктуру региона, в частности финансирование строительства жилых домов на Яреге и ремонт дорожных сетей, в Усинске будет возведена многоэтажка и пройдет второй этап благоустройства Молодежной аллеи. Для нас важно, чтобы там, где мы работаем, люди жили в комфортных условиях.

Дорогие земляки! Пусть 2017 год приумножит достигнутые результаты и оправдает все надежды! Крепкого вам здоровья, благополучия и отличного праздничного настроения!

А. В. ЛЕЙФРИД,Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»депутат Государственного Совета Республики Коми