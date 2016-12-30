Поздравление с наступающими праздниками от Г.В. Амосова

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

От имени коллектива «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», и от себя лично поздравляю вас, ваших родных и близких с замечательными зимними праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

Прошедший год принёс в нашу жизнь не только перемены и испытания, но также значимые события и успехи, которые помогут в достижении очередных, ещё более серьёзных целей.

Новый год – это вера в лучшее, надежды на добрые перемены. Сбудутся ли эти ожидания - зависит от каждого из нас.

Желаю вам, уважаемые земляки, прежде всего, веры в себя и свои силы, оптимизма, целеустремлённости и настойчивости!

Пусть наступающий год преумножит число счастливых мгновений, подарит множество ярких и добрых событий! Пусть рядом всегда будут родные и близкие, надёжные друзья и коллеги! Пусть в семейном очаге никогда не гаснет огонь!

Здоровья вам, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и весёлых Новогодних праздников!

Г.В. Амосов,генеральный директор ООО «РН – Северная нефть»