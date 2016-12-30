<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

30.12.2016 15:02
Письмо в редакцию: "Я давно такого хамства от коммунальных служб не слышала"
К нам в редакцию обратилась местная жительница, которой коммунальные службы сделали неприятный подарок в канун Нового года.
36062.jpg

Воду отключили по словам соседей в 15.00 по адресу Ленина дом 15 п. 5, отключили 1 стояк с 1 по 9 этаж и холодную и горячую. Придя домой в 19.00 я позвонила по тел. 21200, с вопросом о воде, мне ответили ищите жильцов с квартиры где порвало воду и задавайте им вопросы. Далее позвонил мой супруг ответ был тот же. Муж сходил к соседям с той квартиры и они оказались дома. По их словам пришли слесаря не смогли понять где порыв и отключили весь стояк.

Муж перезвонил еще раз в диспетчерскую уточняя информацию, и вопросом о подаче воды. На этот раз диспетчер ответила что все решать будут завтра. Уличив во лжи муж услышал в ответ хамский ответ идите куда хотите и жалуйтесь куда хотите. Три раза муж спросил о подчиненности, к концу разговора диспетчер грубо ответила что они подчиняются УЖКХ. При этом дамы отказываются называть свои фамилии, одна надежда что разговор записывается. Я давно такого хамства от коммунальных служб не слышала.

Больше все поразила ложь диспетчеров и абсолютная уверенность в безнаказанности. Они точно уверены что после 19 уже обращаться кроме них не к кому. Я с ужасом себе представила праздничные дни. Если что-то случится 31 числа, ведь никого не найти до 10!

(с) Ольга К.

Комментарии (33)

Добавить комментарий
  • 1234
    30.12.2016, 15:21:51
    8
    Все 9 января найдутся)
  • жилец
    30.12.2016, 15:50:57
    24
    ну капец, вроде как раз эту службу создавали, чтоб искоренить хамство, записывались все разговоры, контролировались заявки, а в итоге?
  • Город
    30.12.2016, 15:55:29
    25
    Служба 21200
    Очередная прокладка. Работа для родственников. Сидят просто принимают заявки и передают в управляющую компанию. И ждут когда те отзвонятся что провели работу. Вторую неделю жилкомхоз ничего не делает а этим просто звонит через 3 суток и говорят все выполнено.
  • Арсений
    30.12.2016, 16:00:38
    17
    на днях смотрел Юрган, там (наш) Прохоров давал интервью! С таким надменным/наглым видом...и что самое интересное в должности директора Республиканского расчетного центра!!!! Во как! А то, что лопатой из Усинска гребет уже никого не интересует. Видимо такие там сейчас и нужны!
    • Арсению
      30.12.2016, 16:09:16
      0
      Насчет наглым надменным и лопатой возможно вы правы, но он в Усинске смог наладить собирание с людей денег и при всем негодовании в отношении тарифов у него даже очереди пропали в паспортный и бухгалтерию. И грубить перестали, наверное им сделали зарплаты по 50 тысяч вот они и радуются. А в некоторых магазинах за 25 тысяч с 1 выходным и 10 часов на ногах зарплату задерживают по 3 месяца и все в конверте, без больничных и это с экономическим образованием , высшим.
  • Ольга
    30.12.2016, 16:02:52
    18
    Почему у нас все делается через пень колоду? Когда создавали обещали, теперь все будет культурно, чётко, быстро, даже время озвучивали реагирования на заявку, говорили можно звонить по любым вопросам даже квартплату узнать, акты к вам будут приходить подписывать и прочее. А в итоге...
    как говорится не можешь, не мучай. Зачем надо было это затевать.
  • Иванов
    30.12.2016, 16:03:36
    16
    а потому что набрали самых отъявленных диспетчеров еще с СССР ... они то очень мотерые ....к тому все знают о безнаказанности ... а это порождает хамство ... вот еслиб за такое не только выгоняли но еще и бешеный штраф назначили - Вы б услышали саму вежливость ...

    стандартные оговорки постоянно слышишь в ответ - при чем многие даже и не подозревают что происходит ... пожаловался в ПТО почему так часто лифт ломается - быстро отвечает: так лифтам то 30 лет ... а когда сказал что у нас новый ... пришлося ему поморщиться ... при этом ответственности 0 ... вот лишали бы зарплаты за такое - работать бы начали ...
    • :)
      30.12.2016, 16:13:18
      10
      Так зачем набирали тех же диспетчеров если хотели изменить качество работы? Или думали, что когда диспетчер будет иметь запись в трудовой не УК, а УЖКХ он сразу станет вежливым и грамотным?!
  • */*
    30.12.2016, 16:48:58
    1
    Матёрый, отъявленный диспетчер)) Круто.
    • Ливингстон
      30.12.2016, 18:49:07
      5
      Диспетчер - рецидивист
  • Катя
    30.12.2016, 16:49:05
    2
    Все меняется когда звонящий просит номер заявки и ФИО сотрудника принявший заявку. Это надо сразу брать, при первом же звонке. А если дело до хамства доходит, то они почему-то боятся мчс
  • Ольга
    30.12.2016, 17:52:50
    -5
    Странно, звонила не один раз - всегда очень вежливо разговаривают, через сутки перезванивают обязательно и спрашивают, закрывать ли заявку, все ли в порядке.
    • father
      30.12.2016, 18:08:41
      -6
      И моя заявка была исполнена оперативно (мне меняли батарею)
      Я позвонил в пятницу (!) вечером, договорился на понедельник.
      В понедельник сделали. (=
      Но обывателю этого не понять. (=
      Я не стал требовать немедленного исполнения (мороз -27°, был, до понедельника, все бы вымерзло с первого по девятый...)))
      Я так понял, что в квартире два стояка с водой... Ну вы ваще! Потерпеть никак? (=
      • Алла
        30.12.2016, 19:01:43
        10
        Потерпеть? Когда квартплату на 1 день пропустишь сразу пени, а здесь потерпеть. За такое наверное еще должен быть перерасчет и как минимум извинения от руководителя диспетчерской.
        • father
          31.12.2016, 8:06:13
          -4
          Так, стояка, два!? (=
          Какой перерасчет-то? По счетчикам? (=
  • девушка
    30.12.2016, 19:12:26
    -5
    а может ваш муж или вы себе позволили оскорбить диспетчеров?! от куда нам знать?!? в какой лжи он её уличил?!
    периодически звоню в эту службу и все отлично!!! заявки выполняются быстро!!'
    • девушке
      30.12.2016, 19:23:02
      9
      А вы случайно не там работаете? Уж сильно нахваливаете.
      • девушка
        31.12.2016, 8:24:26
        0
        нет, я там не работаю! просто всегда вежливо с людьми и разговариваю и внятно объясняю зачем я позвонила в службу!!! несколько раз обращалась и все заявки были выполнены! у меня нет причины выражать свое недовольство!
  • Димон
    30.12.2016, 20:40:34
    12
    Это абсолютно бесполезная служба. Диспетчера над диспетчерами. Дорогостоящая игрушка. С самого начала говорил об этом и продолжаю.
    • father
      31.12.2016, 8:19:31
      5
      Чья? Или "хозяин" присел, а дело его живет? (=
  • Димону
    30.12.2016, 20:48:49
    2
    Уважаемый! Не идти же родственникам малограмотным работать дворниками?УК уже переполненные...вот приходится "выкручиваться"!
    • для "Димону"
      30.12.2016, 20:53:15
      2
      Вы хотели сказать:- выкручивать народ до черты бедности?
  • согласна
    30.12.2016, 21:42:51
    5
    абсолютно бесполезная служба! Зачем она создана, может знать пара-тройка человек, для кого это выгодно. А то что это никому не нужно - очевидно. Тем более не все УК с ними работают. Например Гелиос. Эта "прокладка" в виде колцентра (или как его там) нафиг им не нужна. А если есть проблемы, которые не решает УК, на то есть другие рычаги
    • Валя
      30.12.2016, 22:20:10
      0
      И универсал тоже не работает через этот центр. Если не все работают через эту службу зачем Ее создали? Обещали рейтинг и худший типа выбывает а когда не все учавствуют какой смысл. Да ещё судя по статье и грубят, в нашей диспетчерской может тоже не всегда заявки выполняют и надо по несколько раз напоминать, но вежливо, ласково отвечают.
  • я
    31.12.2016, 0:52:37
    -2
    Уважаемые жители многоквартирных домов, оставляйте свои координаты в своих управляющих организациях, для того чтобы в случае аварийной ситуации Вам могли сообщить о том что вы топите соседей или др., в связи с чем страдают жители по вашему стояку. А если соседям предложили проявить инициативу что бы ускорить процесс в розыске соседей, ни чего криминального в этом нет. Мы все живем в многоквартирных домах и наш комфорт зачастую зависит от наших соседей. Жаль что мы стали жить за закрытыми дверями, не зная своих соседей на площадке. Стало проще обвинить, чем проявить себя и помочь, не только себе.
    • Все УК
      31.12.2016, 1:46:43
      4
      Знают своих жильцов и телефоны и машины. Когда долги гасить, они звонят на телефоны, потому как деньги ми нужны. А кто кого заливает им по барабану
      • Дмитрий
        31.12.2016, 10:13:04
        1
        Мне из УГИЦа на мобильный названивали, а потом даже на работу позвонили за какую-то гос пошлину кола высуживали долг, нет у них телефонов...
    • я
      31.12.2016, 2:43:30
      1
      Мы, уважаемые жители заключаем договора, где всё это прописано, вплоть до телефонов людей у кого есть доступ в наши квартиры, а если у УК нет договора с какой то квартирой, то работать надо, а то понаберут кучу наролу в офис, которые ничего не делают и отмазываются у них мол телефонов нет. Чё за фигня?
  • father
    31.12.2016, 8:39:27
    0
    На самом деле. Проблема не стоит и выеденного яйца.
    Народ сам себя накручивает перед праздником.
    Никто не задумывается, как, что устроено. Как будет исполняться.
    Я описал свою ситуацию. Упомянул про температуру на улице...
    Ребята. Я один из тех, кто готов ждать. Я думаю о проживающих в других квартирах...
    Остановив подачу тепла на трое суток (а аварийная служба именно так работает), в моем случае. Я обрекаю своих соседей на получение некоторых неудобств. Я, - не деспетчер. Деспетчер, принимает заявки. Сантехники по выходным не работают.
    Кому там, кто нахамил? Что за ересь? (=
    • Дмитрий
      31.12.2016, 10:14:42
      0
      А почему сантехники по выходным не работают? За выходные же квартплата начисляется или нет?
      • father
        31.12.2016, 11:40:06
        0
        Потому что. (=
        По выходным, работает только аварийная служба.
        Которая приезжает и отключает в подвале (в некоторых домах, на чердаке). На то, она и аварийная (когда-то, я сам эту работу выполнял, когда открытые подвалы были. Даже как-то сумел настроить подачу воды до третьего этажа... на четвертом была протечка...)))
        У сервисных служб - пятидневка. Сверхурочные, оплачиваются по другим тарифам. Можете найти телефон того же сантехника, скинуться подъездом и он вам выполнит работу за деньги. (=
        Можно кучу вариантов рассмотреть. (=
  • Меня зовут
    31.12.2016, 11:11:55
    0
    На всех праздниках сотрудники УЖКХ тоже дежурят, это 100%, вот только по каким номерам звонить и где их взять ...
    • /\/\
      01.01.2017, 18:21:07
      0
      Мы в субботу -24.12 вызывали во второй половине дня. Пришли слесаря с нашей УК все сделали, нет проблем. Телефоны дежурной службы по выходным можно узнать у диспетчера.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 