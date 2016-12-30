Письмо в редакцию: "Я давно такого хамства от коммунальных служб не слышала"

К нам в редакцию обратилась местная жительница, которой коммунальные службы сделали неприятный подарок в канун Нового года.

Воду отключили по словам соседей в 15.00 по адресу Ленина дом 15 п. 5, отключили 1 стояк с 1 по 9 этаж и холодную и горячую. Придя домой в 19.00 я позвонила по тел. 21200, с вопросом о воде, мне ответили ищите жильцов с квартиры где порвало воду и задавайте им вопросы. Далее позвонил мой супруг ответ был тот же. Муж сходил к соседям с той квартиры и они оказались дома. По их словам пришли слесаря не смогли понять где порыв и отключили весь стояк.

Муж перезвонил еще раз в диспетчерскую уточняя информацию, и вопросом о подаче воды. На этот раз диспетчер ответила что все решать будут завтра. Уличив во лжи муж услышал в ответ хамский ответ идите куда хотите и жалуйтесь куда хотите. Три раза муж спросил о подчиненности, к концу разговора диспетчер грубо ответила что они подчиняются УЖКХ. При этом дамы отказываются называть свои фамилии, одна надежда что разговор записывается. Я давно такого хамства от коммунальных служб не слышала.

Больше все поразила ложь диспетчеров и абсолютная уверенность в безнаказанности. Они точно уверены что после 19 уже обращаться кроме них не к кому. Я с ужасом себе представила праздничные дни. Если что-то случится 31 числа, ведь никого не найти до 10!

(с) Ольга К.