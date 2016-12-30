Письмо в редакцию: "Я давно такого хамства от коммунальных служб не слышала"

Воду отключили по словам соседей в 15.00 по адресу Ленина дом 15 п. 5, отключили 1 стояк с 1 по 9 этаж и холодную и горячую. Придя домой в 19.00 я позвонила по тел. 21200, с вопросом о воде, мне ответили ищите жильцов с квартиры где порвало воду и задавайте им вопросы. Далее позвонил мой супруг ответ был тот же. Муж сходил к соседям с той квартиры и они оказались дома. По их словам пришли слесаря не смогли понять где порыв и отключили весь стояк.
Муж перезвонил еще раз в диспетчерскую уточняя информацию, и вопросом о подаче воды. На этот раз диспетчер ответила что все решать будут завтра. Уличив во лжи муж услышал в ответ хамский ответ идите куда хотите и жалуйтесь куда хотите. Три раза муж спросил о подчиненности, к концу разговора диспетчер грубо ответила что они подчиняются УЖКХ. При этом дамы отказываются называть свои фамилии, одна надежда что разговор записывается. Я давно такого хамства от коммунальных служб не слышала.
Больше все поразила ложь диспетчеров и абсолютная уверенность в безнаказанности. Они точно уверены что после 19 уже обращаться кроме них не к кому. Я с ужасом себе представила праздничные дни. Если что-то случится 31 числа, ведь никого не найти до 10!
(с) Ольга К.
как говорится не можешь, не мучай. Зачем надо было это затевать.
стандартные оговорки постоянно слышишь в ответ - при чем многие даже и не подозревают что происходит ... пожаловался в ПТО почему так часто лифт ломается - быстро отвечает: так лифтам то 30 лет ... а когда сказал что у нас новый ... пришлося ему поморщиться ... при этом ответственности 0 ... вот лишали бы зарплаты за такое - работать бы начали ...
Я позвонил в пятницу (!) вечером, договорился на понедельник.
В понедельник сделали. (=
Но обывателю этого не понять. (=
Я не стал требовать немедленного исполнения (мороз -27°, был, до понедельника, все бы вымерзло с первого по девятый...)))
Я так понял, что в квартире два стояка с водой... Ну вы ваще! Потерпеть никак? (=
Какой перерасчет-то? По счетчикам? (=
периодически звоню в эту службу и все отлично!!! заявки выполняются быстро!!'
Народ сам себя накручивает перед праздником.
Никто не задумывается, как, что устроено. Как будет исполняться.
Я описал свою ситуацию. Упомянул про температуру на улице...
Ребята. Я один из тех, кто готов ждать. Я думаю о проживающих в других квартирах...
Остановив подачу тепла на трое суток (а аварийная служба именно так работает), в моем случае. Я обрекаю своих соседей на получение некоторых неудобств. Я, - не деспетчер. Деспетчер, принимает заявки. Сантехники по выходным не работают.
Кому там, кто нахамил? Что за ересь? (=
По выходным, работает только аварийная служба.
Которая приезжает и отключает в подвале (в некоторых домах, на чердаке). На то, она и аварийная (когда-то, я сам эту работу выполнял, когда открытые подвалы были. Даже как-то сумел настроить подачу воды до третьего этажа... на четвертом была протечка...)))
У сервисных служб - пятидневка. Сверхурочные, оплачиваются по другим тарифам. Можете найти телефон того же сантехника, скинуться подъездом и он вам выполнит работу за деньги. (=
Можно кучу вариантов рассмотреть. (=