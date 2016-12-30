30.12.2016 12:00
Поздравление с наступающими праздниками от С.Ю. Хахалкина
Уважаемые горожане, жители всех сёл и деревень нашего муниципалитета!
Поздравляю вас с одними из самых любимых и долгожданных праздников - Новым годом и Рождеством Христовым!
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних праздников с родными и близкими нам людьми и искренне верим, что все пожелания в новогоднюю ночь принесут нам счастье и радость!
Пусть под бой курантов в ваш дом войдут Успех, Любовь, Доброта и Взаимопонимание!
Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, успехов и всего самого наилучшего! Пусть в Новом 2017 году в вашем доме царят мир, уют, достаток и семейное благополучие!Руководитель администрации
МО ГО «Усинск»
Станислав Хахалкин
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