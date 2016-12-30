Поздравление с наступающими праздниками от Н.З. Такаева

Дорогие друзья, коллеги, жители и гости муниципального образования городской округ "Усинск"!

В преддверии наступающего нового года хочу от себя лично и от депутатов Совета Усинска, прежде всего, искренне поблагодарить каждого из вас за ваш труд на благо нашего края, за душевное тепло и доброту, которыми, мы уверены, каждый в этом году хотя бы раз поделился с близким.

Эти крупицы человечности вместе позволяют нам быть сильнее, увереннее в своих силах и настойчивее в достижении благих целей.

Дорогие друзья! Пусть в наступающем новом году у вас будут силы на то, чтобы осуществить задуманное, крепкое здоровье и любовь и поддержка самых важных вам людей! Искренне желаем, чтобы все ваши надежды и чаяния сбылись! С наступающим новым годом! И пусть он всем нам принесёт счастье!

Глава ГО – председатель Совета МО ГО Усинск» Николай ТакаевДепутаты Совета МО ГО «Усинск»