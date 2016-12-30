Вопрос - ответ: "Что строится рядом с ЛУКОЙЛ-Коми?"

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В редакцию «Усинск.Онлайну» поступил вопрос от читателя:

«Возле офиса ЛУКОЙЛ-Коми на Нефтяников начались строительные работы. Можно узнать, какие именно?». За разъяснениями мы обратились в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Как сообщили «Усинск.Онлайну» в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», работы связаны со строительством дополнительного 4-этажного корпуса главного офиса предприятия. Согласно проекту, строение планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году. Площадь застройки составит немногим менее 680 квадратных метров.

(с) Усинск.Онлайн