30.12.2016 16:01
Вопрос - ответ: "Что строится рядом с ЛУКОЙЛ-Коми?"
К нам в редакцию обращаются с различными вопросами, мы всегда стараемся на каждый из них дать ответ.
В редакцию «Усинск.Онлайну» поступил вопрос от читателя:
«Возле офиса ЛУКОЙЛ-Коми на Нефтяников начались строительные работы. Можно узнать, какие именно?». За разъяснениями мы обратились в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Как сообщили «Усинск.Онлайну» в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», работы связаны со строительством дополнительного 4-этажного корпуса главного офиса предприятия. Согласно проекту, строение планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году. Площадь застройки составит немногим менее 680 квадратных метров.
(с) Усинск.Онлайн
Пей дальше пиво!
Почему вас вообще всех волнует что частная организация строит себе что-то и на своей территории? Успокойтесь и примите так как есть.
И таскать машины вокруг здания Луков... там с парковкой ой как сложно будет теперь...
А головняка добавится всем жителям города. И в два ряда на на Нефтяников будут стоять постоянно, и на площади начнут парковаться...