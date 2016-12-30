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30.12.2016 16:01
Вопрос - ответ: "Что строится рядом с ЛУКОЙЛ-Коми?"
К нам в редакцию обращаются с различными вопросами, мы всегда стараемся на каждый из них дать ответ.
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В редакцию «Усинск.Онлайну» поступил вопрос от читателя:

«Возле офиса ЛУКОЙЛ-Коми на Нефтяников начались строительные работы. Можно узнать, какие именно?». За разъяснениями мы обратились в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Как сообщили «Усинск.Онлайну» в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», работы связаны со строительством дополнительного 4-этажного корпуса главного офиса предприятия. Согласно проекту, строение планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году. Площадь застройки составит немногим менее 680 квадратных метров.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (26)

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  • Житель на Ленина 9
    30.12.2016, 16:58:24
    5
    А вы у людей проживающих рядом спросили? Или опять делаем что хотим?
    • хватит ныть
      31.12.2016, 0:27:09
      13
      В луке работает полгорода. Лук платит больше всех налогов. Компания развивается. Что плохого??? Наоборот молодцы. Если интересно сделай запрос - правомерно начали стройку или нет, зачем ныть в комментах? Тебе тут прокурор ответит штоле?))
      • ...
        02.01.2017, 20:19:04
        2
        Нам солнца не надо - лукойл везде светит. И хлеба не надо - работу давай. Ты сам то где живешь, тоже соседи в окна заглядывают?
  • Местный.
    30.12.2016, 17:29:40
    -7
    Им люди по баробану... че хотим то творим!!!
  • ))))))
    30.12.2016, 17:32:46
    -5
    Офигеть!!!!4 этажа для вахтовиков...типв Лейфрида))))
    • (((((((
      31.12.2016, 0:29:07
      1
      Ты бы сделал столько для города как Лейфрид потом бы пищал. Слабо улицу обустроить как Молодежку?
  • жителям Ленина 9
    30.12.2016, 17:52:05
    7
    запрос в прокуратуру! Должны быть слушания, тк объект в черте города. Если загараживает кому то окна тем более. Еще объект должен был обозначен в град плане города. Ничего не было,-тогда самоуправство Администрации!
    • Евген
      30.12.2016, 17:55:57
      -3
      Самый умный что ли? Если территория принадлежит ООО и утвержден проект строительства в гос. Органах, слушанья не нужны. В своей хате, что хочу то и творю или у соседей будете разрешение спрашивать?
      • умный
        30.12.2016, 18:21:21
        8
        вы часом не тот Евген в администрации кто за стройки?
        Так вот, сделаем поправку, что вы в Усинске не так давно. Поднимайте план застройки офиса Лукойл. И еще вам (бонусом) когда Лукойл выходил на слушания, то в проекте симмитрично должно было здание Университета-налоговой и фасад Администрации изменен. Но когда слушания прошли, выяснилось, что у Лукойла кончились деньги и мы имеем сейчас то, - что имеем! Вот так Евген.
        • умному
          31.12.2016, 0:31:37
          -1
          И чо))
          • Человек
            31.12.2016, 23:34:50
            -1
            Да ни чо!!!
            Пей дальше пиво!
      • ...
        02.01.2017, 20:20:59
        2
        а что, нормы освещения солнцем специально для лукойла отменили - типа все равно его на севере не много, совсем перекроем - никто и не заметит?
  • Димон
    30.12.2016, 19:11:39
    -3
    Немногим менее 680 квадратных метров ~ это примерно 679, 75 323333
  • Житель
    30.12.2016, 20:11:16
    2
    Самое обидное, что за простой народ высказать в адрес Лука никто не сможет. У одного транспорт там работает, второй по определению всегда в стороне.
  • Валерий
    30.12.2016, 22:35:09
    7
    Раньше там парковались машины работников лука, а теперь они на Нефтянников в два ряда становятся.У нас в городе когда что-то строят, никогда о парковках не думают.Вон напротив поликлиники два рекламных щита поставили, нет чтобы парковку там же сделать, а то люди там от "Солнышка" между машин бегают.Проще конечно знаки "низзя"расставить , как на Ленина и эвакуаторы пригнать, они же прибыль приносят, а парковки одни заботы.
    • гость
      31.12.2016, 5:25:48
      1
      Короче в час пик от припаркованых машин ЛУКОЙЛА пробка будет от перекрестка со Строителей до перекрестка с Моллодежной
  • Катя
    30.12.2016, 23:01:22
    -2
    Вам от этого здания холодно что ли, не пойму??? Если строят значит надо! Почему-то нет возмущающихся по поводу строительства детских плащадок, домов новых, а здание им, понимаете ли, мешает. Кому там что загораживать с окон будет? Расстояние не 1,5 метра вроде. Кто вам сказал что это здание будет общагой для вахтовиков? И чем таким вам не угодил господин Лейфрид?
    Почему вас вообще всех волнует что частная организация строит себе что-то и на своей территории? Успокойтесь и примите так как есть.
    • гость
      31.12.2016, 2:35:07
      -5
      завистники
      Только завистливые люди так высказываются, не дают им покоя деньги частной организации.
      • гость2
        31.12.2016, 9:04:24
        0
        Во во. Глааное что эта организация больше всех делает для города
  • Усинец
    31.12.2016, 9:14:44
    7
    Вы закал---лебали раздувать штат д****ов лучше наберите работяг у вас на объектах работать не кому на одного оператора 10 руководителей ТПП раздули а толку от того что вы построите новое здание и посадите туда еще кучу д****ов нефти добывать не станните.
    • С новым годом
      31.12.2016, 10:50:18
      9
      На об'ектах и реально до маразма доходит: один оператор между 51 и головными мечется, а три начальника его кнутом погоняют. Все, кто этот ад прошел или до сих пор в нем находится, знают правду. Но никто бунтовать не будет, ибо в других конторах еще хуже..
      • Усинец
        31.12.2016, 20:46:28
        3
        в других канторах может и хуже но там нет такой показухи как в лукойле потому что набрали дол-баебов которые нехрена не работают а только создают видимость .
  • Василий
    31.12.2016, 9:36:19
    3
    Я слышал, что в эту пристройку планируют переселить работников из других офисов Лукойла, из КАО например.
    • Денис
      31.12.2016, 20:46:24
      2
      Да Вы абсолютно правы
      Да действительно. В этот будущем офисе будет трудится персонал, работавший в КАО (что напротив автовокзала). По поводу мешающего транспорта: " Возмите напишите обращение (письмо), подпишите его всеми не довольными и идите в администрацию.
  • критик
    31.12.2016, 12:55:30
    0
    офисный планктон расширяет ареал..
  • КС
    31.12.2016, 15:19:20
    1
    Надо купить пару эвакуаторов к следующему году...
    И таскать машины вокруг здания Луков... там с парковкой ой как сложно будет теперь...
    А головняка добавится всем жителям города. И в два ряда на на Нефтяников будут стоять постоянно, и на площади начнут парковаться...
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