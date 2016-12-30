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30.12.2016 18:10
Маршрут "Городское кольцо" в праздники работать не будет
Как ещё изменится расписание движения городского транспорта - читайте ниже.
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Отдел промышленности и дорожного хозяйства АМО ГО «Усинск» информирует о порядке движения городских и пригородных автобусов в праздничные дни с 01 января 2017 года по 08 января 2017 года.

№1 + № 104 «Усинск – ж/д – Усадор» — все дни по обычному графику;

№3 «Городское кольцо» — с 01.01.2017 г. по 08.01.2017 г. – не работает;

№ 5 «Малое городское кольцо» — с 01.01.2017 г. по 08.01.2017 г. – не работает;

№ 101 + № 105 «Усинск – Парма – Колва» — 01.01.2017 г. 1-ый автобус выезжает в 5:50 и работает по обычному графику; 2 автобус выезжает в 10 час. 35 мин. Вторая смена работает по обычно графику. С 02.01.2016 года автобусы работают по обычному графику;

№ 107 «Усинск – Усть-Уса» — 01.01.2017 г. выезжает на вечерний рейс в 17 час. 30 мин. Все последующие дни по обычному графику.

Комментарии (12)

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  • я
    30.12.2016, 18:17:17
    2
    а когда они работали?
  • девушка
    30.12.2016, 19:06:06
    3
    действительно, а зачем нужен этот маршрут?! есть же такси!!! лучше им платить!!!
    вообще о людях не думаете!!! могли бы пустить маршрутку только на то время когда в больнице приемные часы, ведь не у всех есть деньги на такси разъезжать!!!
  • Ксю
    30.12.2016, 19:21:02
    6
    Нормальненько! То есть оставили горожан на выходные без общественного транспорта! То есть, надо вам, так пешком идите, раз не на работу. А это вообще законно? Юристы, где вы?
  • Я
    30.12.2016, 20:29:06
    1
    Я
    Парма возле больницы останавливается.а дойти два шага
    • для Я
      30.12.2016, 20:48:30
      4
      Вы расписание пармского автобуса смотрели? Пока его ждёшь, до дома доползёшь, а там вроде как морозы обещали не хилые.
      • Усинец
        02.01.2017, 15:15:12
        0
        1января 2017г на 7ч.57. Усинск-Парма не поехал совсем! Вот и всё расписание!
  • возмущен
    30.12.2016, 20:36:54
    5
    это чтож за самодеятельность такая? Есть условия конкурса, которые на себя взяли АТП. Есть закон 131-ФЗ, где прописано, что обязаны обеспечить жителей услугами городского транспорта.
    • так
      30.12.2016, 20:45:09
      2
      заботятся о людях
      У маршрута № 5 короткий рабочий день с двумя обедами и короткая неделя (в выходные не работают).
      И ещё более недели выходных.
  • Спасибо Хахалкин
    30.12.2016, 20:48:34
    5
    За ваше отцовское отношение к нам!
  • ВИП
    30.12.2016, 23:19:58
    0
    Атп рулит ! Парма отстой !
  • Альберт
    31.12.2016, 9:11:52
    1
    О стоимости проезда
    Кто знает , сколько такси будет стоить в праздничные и выходные?
    • )))))
      02.01.2017, 22:25:34
      1
      100 рублей сегодня было...сволочи
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