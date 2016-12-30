Маршрут "Городское кольцо" в праздники работать не будет

Как ещё изменится расписание движения городского транспорта - читайте ниже.

Отдел промышленности и дорожного хозяйства АМО ГО «Усинск» информирует о порядке движения городских и пригородных автобусов в праздничные дни с 01 января 2017 года по 08 января 2017 года.

№1 + № 104 «Усинск – ж/д – Усадор» — все дни по обычному графику;

№3 «Городское кольцо» — с 01.01.2017 г. по 08.01.2017 г. – не работает;

№ 5 «Малое городское кольцо» — с 01.01.2017 г. по 08.01.2017 г. – не работает;

№ 101 + № 105 «Усинск – Парма – Колва» — 01.01.2017 г. 1-ый автобус выезжает в 5:50 и работает по обычному графику; 2 автобус выезжает в 10 час. 35 мин. Вторая смена работает по обычно графику. С 02.01.2016 года автобусы работают по обычному графику;

№ 107 «Усинск – Усть-Уса» — 01.01.2017 г. выезжает на вечерний рейс в 17 час. 30 мин. Все последующие дни по обычному графику.