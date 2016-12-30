Лукойловский «Дед Мороз» отправился в села

В этом году все воспитанники детских садов в селах и деревнях Усинского района получат новогодние подарки от ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Например, вчера в Мутном Материке и Денисовке на утренниках побывал сотрудник предприятия и депутат Совета городского округа «Усинск» Юрий Лодыгин. От имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Лейфрида и всего коллектива он поздравил ребят и воспитателей с наступающими праздниками, вручив пакеты со сладостями и игрушками.

Как рассказал Юрий Лодыгин, уже много лет предприятие дарит подарки всем без исключения воспитанникам сельских детских садов в муниципалитете.

Кроме того, в Усинске подарки от ЛУКОЙЛ-Коми уже вручены на праздничном вечере для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вскоре состоится благотворительная Елка для учеников усинских школ, где каждый маленький участник получит свой сюрприз.