Комментарии (3)

Подводим итоги 2016 года в разрезе самых резонансных и читаемых новостей Усинска. Вот мы и подобрались к первой десятке.

Со счетов ООО «УГИЦ» - организации, занимающейся расчетами по коммунальным платежам, неизвестные несанкционировано списали сумму, превышающую 7 миллионов рублей.

Деньги были переведены частями в различные банки, причем перевод каждой из частей совершен несколько раз в разных банках. На данный момент мошенников найти так и не удалось.

9 место. Сборная Усинска заняла на "Заполярных играх" 4 место.

Да, место не призовое, но оттого не менее ценное. Ведь участвовало в играх более 20 сборных из самых разных городов. Такое высокое место удалось занять, в том числе, благодаря золоту наших картингистов.

8 место. В городе появилось новая разметка и дорожные знаки.

И знаки и разметка вызвали у водителей непонимание, кое-где было замечено противоречие разметки и знаков, кое-где запретили развороты. Впрочем, всё встало на свои места с выпадением снега...

7 место. Совет города выбрал Станислава Хахалкина руководителем администрации.

На пост градоначальника претендовало 5 человек, к выборам подошли трое (Прохоров, Смирнов, Хахалкин). Большинством голосов, тайным голосованием Станислав Хахалкин был переизбран.

6 место. В городе появится новая школа.

Школа будет строиться на улице Молодежной. В планах - перевести детей из седьмой школы-сада, а в освободившемся здании сделать полноценный детский сад. Планируется, что второй смены после запуска школы в городе не будет. В данный момент ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации.

5 место. ДТП возле заправки.

В июне возле одной из заправок города произошло страшное ДТП, кадры которого попали даже в федеральные СМИ. Два внедорожника устроили гонки и в результате заноса одного из них произошел наезд на стоящих на обочине людей. Погибли двое. Виновный водитель попал в реанимацию, а позднее - осужден на 3,5 года лишения свободы.

4 место. Здание поликлиники сдано в аренду.

Долгое время здание стояло заброшенным, привлекая к себе различных маргинальных граждан. В августе здание было передано в аренду победителю объявленного ранее конкурса, однако из-за проблем с подписанием договора, фактические работы так и не производились. Очевидно, преобразование мы увидим в 2017 году.

3 место. Петиция о строительстве дорог.

Несколько тысяч человек подписали петицию - обращение к Владимиру Путину с просьбой построить дорогу от Усинска на "большую землю". Позже они запустили соответствующий сайт. Услышали ли усинцев на высшем уровне - увидим в 2017 году.

2 место. Аллея Дружбы.

В Усинске состоялась торжественная церемония открытия Молодежного бульвара. Проект преображения главной аллеи города несколько лет назад предложил Молодежный парламент Усинска, реализовать смелую задумку удалось на средства «ЛУКОЙЛ-Коми». Участие в торжественной церемонии открытия новой городской достопримечательности приняли врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов, председатель Государственного Совета РК Надежда Дорофеева и многие другие.

1 место. Парма оказалась полностью отключена от отопления в -40.

Коммунальных аварий такого масштаба в Усинске многие не вспомнят. Парма оказалась отключена от электричества, отопления, а чуть позже - из-за перемерзания - и от воды. Котельную пытались запустить всеми возможными силами и, надо сказать, всё-таки вовремя запустили, иначе масштабы катастрофы были бы намного больше. Однако даже и при таком положении дел часть домов оказалась "разморожена" - трубы отопления разрывались. Надо отдать должное, в ликвидации последствий аварии было сработано максимально грамотно.

Позже начали поступать и сообщения о "разморозке" из Усадора...

Вот таким был этот год! Каким будет 2017? Поживём - увидим! Пожелаем друг другу поменьше аварий, ДТП и других неприятных вещей и побольше наших общих успехов и побед!

(с) Усинск.Онлайн