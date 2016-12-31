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31.12.2016 09:53
Сегодня в Парме на пожаре погиб мужчина
В канун Нового года в одном из жилых помещений в усинском районе произошло возгорание, которое унесло жизнь человека.
poghar.jpg
фото: 11.mchs.gov.ru

Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми, в 01:12 31 декабря 2016 года в г. Усинск по ул. Дорожная произошел пожар, в жилом доме.

В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 9 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 04:25 на площади 8 кв. м.

По имеющейся у нас информации, на пожаре погиб мужчина. Подробности произошедшего устанавливаются.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (21)

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  • 1
    31.12.2016, 11:14:06
    -5
    Исправте В Парме
  • 111
    31.12.2016, 11:17:29
    3
    табличку на въезде в Парму поставьте новую :) Пусть будет Пармае .)))
    • ДЛ
      31.12.2016, 12:25:28
      1
      *
  • -_-
    31.12.2016, 11:32:46
    2
    в Пармае
    Бггг, кто-то после корпоратива ещё не отошёл)))
  • Руш
    31.12.2016, 11:42:02
    0
    Сегодня 31 декабря, простительно.
  • 123
    31.12.2016, 12:01:19
    0
    *
    • Светлана
      31.12.2016, 13:00:41
      12
      Лучше бы посочувствовали, родным и близким!а не писать такую хрень!!!в пожаре погиб очень хороший мужчина!
  • П****
    31.12.2016, 12:20:28
    2
    Ошибочка еще одна
    Где в г. Усинске ул. Дорожная?
  • Дядя
    31.12.2016, 12:34:06
    1
    Уссусь бабоньки
    Три с лихуем часа на восемь квадратных метров, четыре машины девять человек. Да им там помочиться надо то было. Рекорд, достойный книги Гиннесса!
    • дяде
      31.12.2016, 17:49:18
      0
      Проблемы с мочевым?
  • я
    31.12.2016, 13:57:12
    9
    Люди, что с вами происходит? вы превращаетесь в животное стадо. Ни сочувствия , ни скорби..... одни инстинкты
  • Дальний родственник
    31.12.2016, 14:21:31
    23
    В пожаре погиб д.Валера Юрескул.

    Прошу тех, кто его знал, помянуть. Загорелась проводка, у него была астма, он не успел выбраться.

    Ему было 60 лет, с золотыми руками, жизнь его была не простой, но он держался и всегда невзгоды он воспринимал с юмором и прибаутками.

    Ориентировочно хорошим 4го января, еще дам информацию

    Да. Валера, спасибо тебе за твою доброту и понимание
    • Пишу с мобильного
      31.12.2016, 14:22:26
      2
      Хороним*
    • father
      31.12.2016, 17:45:29
      11
      Мои соболезнования. Земля ему пухом.
      Я его не знал. Но очень жаль, что это случилось.
      Близким и знакомым - силы, в переживаниях в связи с безвременной утратой...
  • Майя
    31.12.2016, 18:53:34
    4
    Не дай бог испытать такое горе никому! Да дядя Валера был очень хорошим человеком!!! Но наши "пожарные" без коментариев!!! Приехали все бухие в хлам! Люди... Вы бы это видели!!! Всем кто помогал, предлагал свою помощь огромное спасибо!!!
    • гость
      31.12.2016, 21:18:17
      4
      ты че несешь! ? если не знаешь,нех.. писать чушь !
      объясняю для таких не далеких как ты,которые только трепаться умеют - все кто приехал на смене(с пармы и города),были абсолютно трезвые!
      да,были двое выпимшие.не отрицает никто. но у них был выходной! они сами приехали помочь,зная ,что обстановка не простая и помощь понадобится. вот и все. а ты начинаешь всем доказывать,что пьяные ВСЕ и В Г****.
      • гость
        31.12.2016, 21:27:57
        1
        и машины было не 4 а 2. людей было 5, 3 бойцов и 2 водителя, а не 9. и горело не 8 квадратов. это первое .
  • -_-
    31.12.2016, 23:36:07
    -2
    Требую вернуть предыдущую версию названия темы!
    Пармае!
  • Ответ гостю
    01.01.2017, 16:08:24
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Ответ гостю
    01.01.2017, 16:08:25
    0
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Мари
    01.01.2017, 21:42:17
    1
    Искренне соболезную родным и близким погибшего. Очень хороший был человек.
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