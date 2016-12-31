31.12.2016 09:53
Сегодня в Парме на пожаре погиб мужчина
В канун Нового года в одном из жилых помещений в усинском районе произошло возгорание, которое унесло жизнь человека.
фото: 11.mchs.gov.ru
Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми, в 01:12 31 декабря 2016 года в г. Усинск по ул. Дорожная произошел пожар, в жилом доме.
В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 9 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 04:25 на площади 8 кв. м.
По имеющейся у нас информации, на пожаре погиб мужчина. Подробности произошедшего устанавливаются.
(с) Усинск.Онлайн
Прошу тех, кто его знал, помянуть. Загорелась проводка, у него была астма, он не успел выбраться.
Ему было 60 лет, с золотыми руками, жизнь его была не простой, но он держался и всегда невзгоды он воспринимал с юмором и прибаутками.
Ориентировочно хорошим 4го января, еще дам информацию
Да. Валера, спасибо тебе за твою доброту и понимание
Я его не знал. Но очень жаль, что это случилось.
Близким и знакомым - силы, в переживаниях в связи с безвременной утратой...
объясняю для таких не далеких как ты,которые только трепаться умеют - все кто приехал на смене(с пармы и города),были абсолютно трезвые!
да,были двое выпимшие.не отрицает никто. но у них был выходной! они сами приехали помочь,зная ,что обстановка не простая и помощь понадобится. вот и все. а ты начинаешь всем доказывать,что пьяные ВСЕ и В Г****.