Сегодня в Парме на пожаре погиб мужчина

В канун Нового года в одном из жилых помещений в усинском районе произошло возгорание, которое унесло жизнь человека.

фото: 11.mchs.gov.ru

Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Коми, в 01:12 31 декабря 2016 года в г. Усинск по ул. Дорожная произошел пожар, в жилом доме.

В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 9 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 04:25 на площади 8 кв. м.

По имеющейся у нас информации, на пожаре погиб мужчина. Подробности произошедшего устанавливаются.

(с) Усинск.Онлайн