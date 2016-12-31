Поздравление с наступающими праздниками от А.А. Бадыкова

Уважаемые жители республики! Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!

Предновогодние дни пробуждают в душе каждого ожидание чуда и надежду на лучшее. Старый год уходит в историю, унося с собой печали и трудности, радости и заботы. Под долгожданный бой курантов мы вновь подводим итоги года, строим планы на будущее и верим, что все загаданные желания обязательно исполнятся.

Нам с вами есть чем гордиться в уходящем году, ведь всё, чего добился наш регион – это результат нашего общего труда на благо его жителей, родной республики. От нас с вами зависит и то, каким будет следующий год. Будет ли он годом добра и успеха, радости и новых свершений.

Желаю, чтобы все ваши мечты, которым не суждено было исполниться в этом году, сбылись в 2017-м! Пусть в новом году рядом с вами всегда будут близкие и любимые люди. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и согласия в семьях, уверенности в завтрашнем дне и радостного новогоднего настроения!

Депутат Государственного СоветаРеспублики КомиА.А. Бадыков