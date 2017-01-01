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01.01.2017 12:58
Россиян обязали оплачивать новую жилищную услугу
С нового 2017 года в квитанциях россиян появилась новая жилищная услуга - общедомовые нужды, плату за которую ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов.
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фото: depositphotos

Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения), пишет сегодня сайт "Российской газеты".

Зачем это было сделано?

До этого момента электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный вопрос "за что мы платим?" не давал покоя недовольных жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов.

А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое, нововведения не приведет к росту платежей.

"Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям".

Это будут стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.

Этот закон должен был вступить в силу с 1 апреля прошлого года, но его перенесли на начало 2017 года. Отсрочка связана с тем, что управляющие компании не успели подготовиться к изменению порядка оплаты.

"С учетом того, что по закону плату за ремонт и содержание жилого помещения не регулируется государством, а устанавливается самими жильцами, в регионах в ближайшее время должны прости общие собрания, - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Там собственники, по идее, должны утвердить те нормативы, которые установят региональные власти".

Справка "Российской газеты"

Счета россиян состоят из двух частей: коммунальной (свет, газ, тепло и вода) и жилищной (ремонт и содержание жилого помещения). Если плату за коммунальные услуги сегодня регулирует государство, то тарифы за жилищные услуги определяются жильцами на общем собрании по согласованию с управляющей компанией.

Комментарии (24)

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  • Артем
    01.01.2017, 13:17:27
    11
    Интересно в итоге уменьшиться квартплата или вырастит, кажется второе ведь в этом году нет выборов. Вообще не помню, чтоб квартплата уменьшалась.
  • любопвтно
    01.01.2017, 13:33:06
    9
    "С 1 апреля 16 года УК не успели подготовиться к изменению порядка оплаты"- нормально так.
    А жители значит успели подготовиться и платят, за не расторопность УК ? Опять УК живёт за наш счёт с апреля - 9 месяцев готовились, вынашивали и разродились наконец-то.
  • Тема
    01.01.2017, 13:43:41
    -1
    Тема
    Всех с наступившим Новым годом! А где обещанный городской салют в 00.30?
    • Усинец
      01.01.2017, 16:03:24
      3
      Так был же салют,но не в 00.30,а в 00.45
  • Ангелл
    01.01.2017, 13:48:54
    7
    Наверняка, УКашки в нормативах учтут все свои косяки с запасом. И будем мы платить как прежде. И вообще ЖКХ тв России - чёрная дыра. Деньги уходят непонятно куда и пояснений не допросишься.
    • father
      02.01.2017, 4:28:12
      -2
      Ангел,
      УК-шкам (как Вы выразились)
      Эти нопмативы спустили Сверху, то есть, от Вас. )))
  • М...ДА! и снова "собственники...
    01.01.2017, 14:26:03
    8
    Плату за коммунальные и жилищные услуги обязанные утверждать собственники на общих собраниях..."Собственники" - необходимо проснуться. встряхнуться ,дружно собраться всем и разумно подойти к оплате всех платежей.Определиться со "злостными" неплательщиками,почему эти граждане позволяют себе "сидеть" на шее у добросовестных плательщиков? Возможно многих "трудоустроить" в тех же УК дворниками .уборщиками...В интересах собственников создавать в домах ТСЖ...ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НЕ УХОДИЛИ НА СОДЕРЖАНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ.
  • Опять нужно доказывать!
    01.01.2017, 14:58:57
    12
    Что услуги по мытью подъездов не оказываются вообще!!! Хоть веб камеры ставь для этой цели!
  • Влада
    01.01.2017, 15:53:57
    8
    Уважаемые усинцы!С Новым годом!Пока мы сами не будем требовать от управляющих компаний отчетов за все уплаченные нами средства,они так и будут навешивать на нас все свои расходы.Будет ли это в виде общедомовых,либо еще каких.Изучите каждую графу в счетах на ЖКХ и задумайтесь.Никто кроме нас самих ничего не сделает.
    • Владе
      01.01.2017, 16:06:40
      5
      Не факт, что когда Вы задумаетесь и изучите каждую графу, Вам удастся доказать, что УК ворует прямо из Вашего кармана. УК "Гелиос" например. Ни одного ответа на прямо поставленные вопросы: когда, куда, сколько, кому и зачем? Больше года переписываемся. Круг вовлекаемых всё шире, а ответов нет...
      • Влада
        01.01.2017, 16:59:20
        8
        Собираюсь после праздников обратиться в прокуратуру
        У нас Универсал забрал себе платежи по электричеству.Теперь за электр.платим туда.Навешивают общедомовые по 350!Если хотя бы 100 жильцов из всего города(!) напишут заявления в суд,либо в прокуратуру,на это уже обратят внимание.Невозможно же их всех содержать.Живем на Севере в экстремальных условиях,и еще этих пиявок бестыжих должны содержать?У них аппетиты все растут,а где взять деньги.По-этому надо требовать разьяснения за все их выдумки.По какой формуле они начисляют общедомовые?Сначала мы покрываем все их расходы за всех неплательщиков.А потом,когда неплательщик все ж заплатит-у них -чистая прибыль и т.д.Пусть ставят счетчики для общедомовых в каждом подьезде.Но ни одна УК не пойдет на это т.к. тогда мы будем платить по 50руб максимум
        Они лишаться халявного дохода.
    • /\/\
      01.01.2017, 16:25:01
      6
      Как можно изучить каждую графу в наших квитанциях? Там в каждой графе какие- то перерасчеты непонятные. Казалось бы всё понятно:- данные по счетчику умножили на тариф+ ОДН и всё. Нет, каждый месяц чего-то перерасчитывают.
      Может считать не умеют?
  • Думаю
    01.01.2017, 18:55:57
    5
    Это сделано для того, чтоб обдирать народ ещё больше. Как бы ни объясняли, суть именно такова.
    • father
      02.01.2017, 4:20:23
      -3
      Вы, не уловили суть. (-:
      Нормативы, спускаются сверху. Согласно проекта.
      Пример: По проекту, в подъезде, 20 лампочек, общей мощностью 500 ватт... Вот, это общедомовые.
      УК, меняет газо-наполненные, на светодиодные... общей мощностью - 140 ватт (примерно).
      Разницу чувствуете? (-:
      По воде, то же самое (добавляем моющее средство... моем реже)
      Абстракции.
  • ???????????
    01.01.2017, 19:11:00
    6
    Горгаз
    "Скажите пожалуйста, у кого пришла квитанция на квартплату, и в нижней строке прописано. диагностика газового оборудования 500руб. Но никакой диагностики не было. Что делать.? И где проходила эта диагностика?" усинск подслушано...
    обратите внимание..нас опять поимели..газовики заключали договор я заплатила за ТО..И УК повесили объявление,что будет осмотр газ.плит..и опять выставили счет..куда обращаться по этому вопросу..на каком основание они проверяли за нас счет..Если УК решила за нас,пусть и оплачивают..
    • Алексей
      01.01.2017, 20:59:03
      7
      Тоже не понял за что 500 рублей ,если договор прямой с газовиками с какого боку УК Модуль? Да и проверки по факту не было
      • father
        02.01.2017, 4:23:34
        -1
        Проверка была, прямая. Работником Газового хозяйства.
        А в квитанции, вероятно, стоит расценка за проверку задвижек и кранов (пробковых), ОБЩЕДОМОВЫХ.
        ДОРОГОНА... (-:
    • Жительница
      02.01.2017, 18:58:23
      2
      УК ФОК выставили 480 рублей ,но..........Г-н Рэйляну........кто в мое отсутствие заходил в мою квартиру и дигностировал газовое оборудование????
  • ***
    02.01.2017, 10:31:10
    6
    а не круто ..с каждой квартиры по 500руб..
    • Ого!!!
      02.01.2017, 11:17:52
      5
      Заипса!!!! Это сколько же с одного дома????? Это только за визуальный осмотр задвижек????? А не охренели совсем чиновники????? Новогодние расходы отдыха возместить хотят????
      • так
        02.01.2017, 12:47:04
        2
        У них уже "Святки" начались. Они ж не дети конфетки с мелочью выпрашивать...
    • ""
      03.01.2017, 0:57:29
      1
      А откуда брать деньги на новогодние праздники?
  • ВОПРОС
    02.01.2017, 13:37:41
    6
    ВОПРОС
    Наверно решения арбитражного и ... суда вступило в силу? Когда "Комиэ/сб. компания вернёт нам ОБСЧЁТЫ, сделает перерасчёт"???? Ждём и обещанные призы!
  • ОБЫВАТЕЛЬ
    02.01.2017, 22:51:22
    1
    Деньги возвратить возможно только через суд...
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