Россиян обязали оплачивать новую жилищную услугу

Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения), пишет сегодня сайт "Российской газеты".
Зачем это было сделано?
До этого момента электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный вопрос "за что мы платим?" не давал покоя недовольных жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов.
А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое, нововведения не приведет к росту платежей.
"Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям".
Это будут стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.
Этот закон должен был вступить в силу с 1 апреля прошлого года, но его перенесли на начало 2017 года. Отсрочка связана с тем, что управляющие компании не успели подготовиться к изменению порядка оплаты.
"С учетом того, что по закону плату за ремонт и содержание жилого помещения не регулируется государством, а устанавливается самими жильцами, в регионах в ближайшее время должны прости общие собрания, - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Там собственники, по идее, должны утвердить те нормативы, которые установят региональные власти".
Справка "Российской газеты"
Счета россиян состоят из двух частей: коммунальной (свет, газ, тепло и вода) и жилищной (ремонт и содержание жилого помещения). Если плату за коммунальные услуги сегодня регулирует государство, то тарифы за жилищные услуги определяются жильцами на общем собрании по согласованию с управляющей компанией.
А жители значит успели подготовиться и платят, за не расторопность УК ? Опять УК живёт за наш счёт с апреля - 9 месяцев готовились, вынашивали и разродились наконец-то.
Эти нопмативы спустили Сверху, то есть, от Вас. )))
У нас Универсал забрал себе платежи по электричеству.Теперь за электр.платим туда.Навешивают общедомовые по 350!Если хотя бы 100 жильцов из всего города(!) напишут заявления в суд,либо в прокуратуру,на это уже обратят внимание.Невозможно же их всех содержать.Живем на Севере в экстремальных условиях,и еще этих пиявок бестыжих должны содержать?У них аппетиты все растут,а где взять деньги.По-этому надо требовать разьяснения за все их выдумки.По какой формуле они начисляют общедомовые?Сначала мы покрываем все их расходы за всех неплательщиков.А потом,когда неплательщик все ж заплатит-у них -чистая прибыль и т.д.Пусть ставят счетчики для общедомовых в каждом подьезде.Но ни одна УК не пойдет на это т.к. тогда мы будем платить по 50руб максимум
Они лишаться халявного дохода.
Может считать не умеют?
Нормативы, спускаются сверху. Согласно проекта.
Пример: По проекту, в подъезде, 20 лампочек, общей мощностью 500 ватт... Вот, это общедомовые.
УК, меняет газо-наполненные, на светодиодные... общей мощностью - 140 ватт (примерно).
Разницу чувствуете? (-:
По воде, то же самое (добавляем моющее средство... моем реже)
Абстракции.
обратите внимание..нас опять поимели..газовики заключали договор я заплатила за ТО..И УК повесили объявление,что будет осмотр газ.плит..и опять выставили счет..куда обращаться по этому вопросу..на каком основание они проверяли за нас счет..Если УК решила за нас,пусть и оплачивают..
А в квитанции, вероятно, стоит расценка за проверку задвижек и кранов (пробковых), ОБЩЕДОМОВЫХ.
ДОРОГОНА... (-: