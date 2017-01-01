Выросли ставки акцизов на алкоголь

С сегодняшнего дня увеличены ставки акцизов на алкоголь. Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.

фото: Василий Батанов/РИА Новости

Так, ставка акциза на вина иностранного производства выросла с 9 рублей до 18 рублей за литр. Акциз на крепкий алкоголь (доля спирта превышает 9 процентов) достиг 523 рублей за литр (500 еще вчера). Акциз на алкоголь со средним содержанием спирта до 9 процентов увеличился до 418 рублей за литр (было 400).

Ставка косвенного налога на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, теперь составляет 36 рублей за литр (рост на 10 рублей к 2016 году). Зато акциз на шампанское из винограда, выращенного в России, прибавил всего рубль - теперь он составляет 14 рублей за литр. На рубль вырос и акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5 до 8,6 процента. Теперь он составляет 21 рубль. Такая же ставка действует теперь для сидра, пуаре и медовухи (в прошлом году она была 9 рублей). Ставка акциза на пиво с долей спирта свыше 8,6 процента достигла 39 рублей за литр.

При этом большую часть налоговых поступлений от акцизов получат регионы. Доля поступлений от акцизов в региональные бюджеты увеличена до 60 процентов.