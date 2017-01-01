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01.01.2017 18:29
Выросли ставки акцизов на алкоголь
С сегодняшнего дня увеличены ставки акцизов на алкоголь. Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.
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фото: Василий Батанов/РИА Новости

Так, ставка акциза на вина иностранного производства выросла с 9 рублей до 18 рублей за литр. Акциз на крепкий алкоголь (доля спирта превышает 9 процентов) достиг 523 рублей за литр (500 еще вчера). Акциз на алкоголь со средним содержанием спирта до 9 процентов увеличился до 418 рублей за литр (было 400).

Ставка косвенного налога на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, теперь составляет 36 рублей за литр (рост на 10 рублей к 2016 году). Зато акциз на шампанское из винограда, выращенного в России, прибавил всего рубль - теперь он составляет 14 рублей за литр. На рубль вырос и акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5 до 8,6 процента. Теперь он составляет 21 рубль. Такая же ставка действует теперь для сидра, пуаре и медовухи (в прошлом году она была 9 рублей). Ставка акциза на пиво с долей спирта свыше 8,6 процента достигла 39 рублей за литр.

При этом большую часть налоговых поступлений от акцизов получат регионы. Доля поступлений от акцизов в региональные бюджеты увеличена до 60 процентов.

Комментарии (7)

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  • Все, переходим
    02.01.2017, 1:14:50
    1
    Гнать свое Виски!!!!
    • father
      02.01.2017, 3:51:28
      1
      В среднем, водка станет дороже на 25 рублей. (-:
      И совсем не скрывают, что алкоголь, выгодно продавать государству. (-:
      Теперь и на региональном уровне...

      А самогонщики, могут цену на воду поднять - рынок. (-:
      PS не пью много лет. (-:
      В какой-то мере - независим.
      • )))))
        02.01.2017, 10:40:57
        2
        После трагедии в Иркутске обещали цену на акцизы не поднимать (((Ага..обещать,не значит жениться))
  • Романтик-Фантазер
    02.01.2017, 12:06:23
    1
    Ужас просто. Мой алкоголизм теперь явно пострадает от этого.
  • алкоголь...акцизы...
    02.01.2017, 15:41:07
    1
    Вот мне лично "до лампочки" подняли "акцизы"...опустили ...В лесу ягоды вырастут,хочешь вари,хочешь морозь...а из них прекрасный морс получается летом и зимой.
    • )))))
      02.01.2017, 16:17:06
      2
      точно!!)))
      А скиснет-получится отменная брага))))
      • father
        03.01.2017, 2:36:23
        1
        Нее, еще надо сахар и дрожжи, и время. (-:
        Ну и с северной ягоды, не особо-то и выходит. (-:
        Значит: вода, дрожжи, сахар. (-:
        Ах, да - время еще.
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