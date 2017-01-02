<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

02.01.2017 10:30
Загранпаспорт и водительские права будут стоить дешевле
С нового года получать госуслуги через интернет будет выгоднее, чем офлайн - в этом случае они будут обходиться на треть (30 процентов) дешевле. Этому будут способствовать вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс.
zagranpasport.jpg

Изменения каются многих госуслуг, которые можно получить и "вживую", и через интернет. Например, оформление биометрического загранпаспорта обойдется в 3500 рублей, если подавать заявление в подразделении миграции, 2850 рублей - если через сайт госуслуг.

Станут дешевле и услуги ГИБДД - оплата госпошлины при регистрации транспорта физических лиц, получении водительских удостоверений и другие.

"Скидка" будет распространяться и на те услуги, результаты которых нужно получать в физической форме.

Комментарии (1)

Добавить комментарий
  • ***я***
    02.01.2017, 19:35:40
    1
    Это здорово ! Будем надеяться , что это удобно , ещё и выгодно !!!!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 