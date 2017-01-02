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02.01.2017 10:57
Российские налогоплательщики теперь могут платить налоги друг за друга
Россияне теперь могут платить налоги друг за друга. Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ с 1 января.
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В частности, поправка гласит "уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом".

Ранее глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказывал о большом количестве жалоб от граждан в связи с тем, что налоговые платежи, которые они уплатили, например, за близких родственников: муж за жену, дети за пожилых родителей и так далее, не были зачтены, поскольку нормы законодательства не позволяли проводить такой платеж. Об этом в преддверии Нового года писала "Российская газета".

ФНС технологически полностью готова: внесены изменения в правила заполнения платежных поручений, где обязательно указывается ИНН плательщика и ИНН того, за кого уплатили налог. Теперь по реквизитам платежного поручения можно четко установить, кто и за кого уплатил налог.

При этом возврат средств, например, излишне уплаченного налога, будет производиться налогоплательщику, за которого заплатили налог.

Комментарии (1)

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  • так
    02.01.2017, 12:26:48
    1
    Вот это правильно. Им какая разница, кто заплатил. У человека нет долгов, а в остальном близкие люди сами разберутся кто и за что будет платить.
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