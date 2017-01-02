В России появился альтернативный вид уголовного наказания

Новый вид уголовного наказания - принудительные работы - начнут применять в России с 1 января 2017 года.

Отметим, что опыт наказания в виде принудительных работ в нашей стране есть. Правда, сейчас он будет несколько отличаться от того, что было в СССР и называлось "химией".

Тогда осужденных отправляли на стройки народного хозяйства, где они трудились под контролем граждан начальников, а жили без особой охраны в обычных общежитиях. Зачастую работали на вредном производстве - отсюда и слово "химия". Впрочем, все правила по охране труда и обеспечению безопасности соблюдались, даже молоко выдавалось.

Сейчас люди тоже будут работать там, куда направит государство. А вот жить им придется в исправительных центрах. Условия там мягче, чем в колониях. Но и вольницы не допустят.

В исправительных центрах гражданам предоставят индивидуальные спальные места и постельное белье. А кормить не будут. Одежда, обувь и питание - за свой счет. Поэтому зарплата должна быть такой, чтобы ее хватало. Правда, закон разрешает в порядке исключения одевать и кормить в исправительных центрах неимущих работников, у кого совсем плохо с деньгами. В таком случае осужденного оденут и накормят по нормам, утвержденным правительством.

Любопытно, что если в центре не будет возможности готовить пищу, еду доставят из ближайшей колонии. Если поблизости нет колонии, то администрация сможет по договору заказывать питание для осужденных в какой-нибудь столовой поблизости.

Администрация исправительного центра будет обязана трудоустраивать осужденных с учетом их пола, возраста, состояния здоровья и т.п.

Кстати, министерство юстиции подготовило законопроект, разрешающий направлять приговоренных к принудительным работам на предприятия вне исправительного центра. Например, на крупные стройки.

Тогда осужденные будут жить в специальных общежитиях. При этом они должны будут регулярно отмечаться в своем исправительном центре. А условия в общежитиях должны соответствовать требованиям закона.

Тем, кто отбудет не менее трети срока наказания, может быть разрешено проживание с семьей в арендованной или собственной квартире в городе, в котором расположен исправительный центр. Конечно, в таком случае человеку тоже придется регулярно отмечаться в администрации центра. Для надзора за осужденными могут быть использованы и электронные браслеты.

В период отбывания принудительных работ осужденным будет положен ежегодный 18-дневный оплачиваемый отпуск.

Предусматривается, что осужденные к принудительным работам будут оплачивать из своего кармана коммунальные счета. Но и здесь совсем безденежных закон разрешает освободить от платы.

Отдельный вопрос - наказание тех, кто плохо сидит в исправительных центрах. За какие-то нарушения "химику" могут объявить выговор. За что-то очень серьезное могут посадить под замок на срок до 15 суток. Для этого в исправительных центрах должны быть оборудованы специальные помещения для нарушителей. А если человеку разрешили жить вне общежития (закон такое позволяет), но он не оправдал доверия, администрация может вернуть нарушителя в общежитие. Решать, кто достоин поощрения, кто наказания, будет дисциплинарная комиссия, которая должна, в том числе, анализировать личность осужденного и выяснять причины проступка.

Предполагается, что по штату в исправительном центре будет 19 сотрудников. Начальник - майор. "Структура и штатное расписание исправительного центра предусматривают минимально необходимый перечень структурных подразделений и должностей для обеспечения уголовных наказаний в виде принудительных работ в рамках действующего законодательства", говорится в пояснительной записке минюста.

Примерный распорядок дня в исправительных центрах будет таким: подъем - в шесть утра, пятнадцать минут - физзарядка, затем утренний туалет и завтрак. В семь сорок пять время выхода на работу. В восемнадцать ноль-ноль прекращение работы. Затем несколько часов личного времени, вечерняя проверка и в двадцать два ноль-ноль отбой.

Досье "РГ"

В Уголовном кодекс прописаны три вида наказания, связанные с трудом. Различить их просто, хотя с непривычки, конечно, можно запутаться. Первое наказание: исправительные работы. Человек живет как обычно, ходит на работу, но с зарплаты удерживаются деньги. Второе: обязательные работы. Это общественно полезный труд в свободное время. Покрасить заборы, подмести улицы и т.п. В таком случае человек после основной работы отправляется трудиться туда, куда укажут местные власти. Третье: принудительные работы, которые начали применяться с 1 января 2017 года.