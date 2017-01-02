Чиновникам повысили пенсионный возраст

С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Документ опубликован на сайте Кремля.

фото: nsn.fm

Законопроект повысил возраст выхода на пенсию для лиц, замещающих государственные должности РФ и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год. Пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.

В апреле повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин с шагом 6-12 месяцев в год предлагал Минфин.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.