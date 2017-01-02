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02.01.2017 17:25
Чиновникам повысили пенсионный возраст
С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Документ опубликован на сайте Кремля.
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фото: nsn.fm

Законопроект повысил возраст выхода на пенсию для лиц, замещающих государственные должности РФ и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год. Пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.

В апреле повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин с шагом 6-12 месяцев в год предлагал Минфин.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Комментарии (18)

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  • father
    02.01.2017, 17:49:33
    1
    Нормальный закон. Я думаю. Правда, я уже на пенсии... И не госслужащий...
  • )))))
    02.01.2017, 18:02:52
    4
    как же они о себе заботятся)))
    Или их зарплата в месяц,или просто пенсия???(((
    • father
      02.01.2017, 19:20:25
      3
      Неее, Вы не поняли. (-:
      Так то, если не этот Закон, то наши бюрократы, на пенсию вышли бы в 55 (льготная пенсия севера), а продолжали бы работу работать, пока наследники не подтянутся, (-:
      А так, будут жить только на зряплату. (-:
      • Катя
        02.01.2017, 20:57:27
        0
        Так то уже действует закон о пенсии, человек выбирает либо пенсию получать и больше не работать, либо работать, но без пенсии
        • father
          03.01.2017, 0:58:31
          1
          Это в 404-ой.
          У нас, пока что, можно пенсию получать и работать. (-:
          Чем и хотели бы воспользоваться наши бюрократы (miagko_tak) от власти...
          (Ну работающим пенсионерам не начисляют индексированную пенсию...)
  • да
    02.01.2017, 18:51:05
    5
    еще сделать пенсию минимальную по стране. так как они себя и так обеспечат на старость
  • Чиновники
    02.01.2017, 18:58:42
    5
    Готовы до крышки гроба сидеть на должностях
  • Шамиль
    02.01.2017, 19:50:50
    -5
    Нет
    Земляки так дело дальше не пойдет с каждым годом все хуже и хуже надо ревалюцию устроить в стране
    • =-/_0=
      02.01.2017, 20:21:30
      5
      Шамиль, Иди в баню, и так напряг, а от революции совсем загнёмся. Кто сюда продукты привозить будет, если стрелять начнёшь? И денег нет у людей лишних, чтобы за хлеб, соль переплачивать. И зимник не надёжный.
      Езжай, где лучше жить, там и воюй, аника-воин.
  • Димон
    02.01.2017, 20:40:54
    1
    Зря радуетесь! Следующие Вы.
    • father
      02.01.2017, 20:58:27
      0
      Мы не радуемся, а испытываем чувство удовлетворения. (-:
      И как говорили по зомбоящику, об остальных, пока речи нет. (-:
      Не надо, Димон, наводить тень на плетень. Госслужащим-то, не сразу. (-:
      Еще с "академиками", разобрались бы. (-:
      • Димон
        02.01.2017, 21:59:17
        3
        Да я и не навожу тень на плетень. Я сам давно уже пенсию получаю. А на чиновниках просто сейчас испытают, а потом всем пенсионный возраст повысят.
        А еще потом будем в чиновники искать по сусекам, льготы вновь придумывать, ибо их (чиновников) скоро не будет.
        • усинец
          02.01.2017, 22:30:31
          1
          статья одн 2017
          Куда исчезла статья Обще домовые нужды с 1 января 2017
        • father
          03.01.2017, 1:30:21
          0
          Ну это же закономерно. (-:
          Путин как сказал? Что повышать возраст рано - не доживает основная масса населения, до него.
          Вот кто доживает, тому и повысили.
          У ментов и военных (военным, кажись, тоже повышают), пенсия по выслуге.
          Ну может, я в чем-то заблуждвюсь? (-:
  • Обыватель
    02.01.2017, 22:47:59
    0
    Отработав в районе крайнего севера и приравненному к ним 33 года постоянно только на высоко оплачиваемых должностях пенсия составляет 15тыс.250руб.это с учетом северной надбавки 40%...уберите надбавку...тоесть пенсия практически 10892руб....В средней же полосе,зарплата составляла в два раза меньше у друга.при таком же стаже...но пенсия составляет 16тыс.руб.В чем причина?
    • )))))
      02.01.2017, 23:21:55
      0
      Знакомая в 45 лет вышла на пенсию.20 тысяч. На вредном производстве (((((
      • Татьяна
        03.01.2017, 0:55:36
        1
        Знакомый отработал а администрации пенсия 37 тысяч.
        • father
          03.01.2017, 1:11:31
          1
          Я получил льготную пенсию - 12953.57
          Весь стаж вредный. (-:
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