Чиновникам повысили пенсионный возраст

Законопроект повысил возраст выхода на пенсию для лиц, замещающих государственные должности РФ и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год. Пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.
Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.
Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.
В апреле повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин с шагом 6-12 месяцев в год предлагал Минфин.
Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Так то, если не этот Закон, то наши бюрократы, на пенсию вышли бы в 55 (льготная пенсия севера), а продолжали бы работу работать, пока наследники не подтянутся, (-:
А так, будут жить только на зряплату. (-:
У нас, пока что, можно пенсию получать и работать. (-:
Чем и хотели бы воспользоваться наши бюрократы (miagko_tak) от власти...
(Ну работающим пенсионерам не начисляют индексированную пенсию...)
Езжай, где лучше жить, там и воюй, аника-воин.
И как говорили по зомбоящику, об остальных, пока речи нет. (-:
Не надо, Димон, наводить тень на плетень. Госслужащим-то, не сразу. (-:
Еще с "академиками", разобрались бы. (-:
А еще потом будем в чиновники искать по сусекам, льготы вновь придумывать, ибо их (чиновников) скоро не будет.
Путин как сказал? Что повышать возраст рано - не доживает основная масса населения, до него.
Вот кто доживает, тому и повысили.
У ментов и военных (военным, кажись, тоже повышают), пенсия по выслуге.
Ну может, я в чем-то заблуждвюсь? (-:
Весь стаж вредный. (-: