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03.01.2017 10:59
Письмо в редакцию: "Природный ручей?"
Жильцов по Парковой улице уже много лет беспокоит скапливающаяся во дворе вода.
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фото автора

Как пишет нам жительница дома №9 по Улице Парковой Оксана, много лет во дворе дома скапливается вода. И это явление происходит каждый год вне зависимости от времени года. Ниже фотографии, которые сделала Оксана в начале зимы.

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- Мы уже обращались в Управляющую компанию Форма, но результатов и каких-либо телодвижений нет, - пишет нам Оксана, - также звонила и в единую диспетчерскую службу, чтобы зафиксировалось мое обращение. Но сегодня все равно никто не перезвонил и не начал решать эту проблему.

- Если бы это случилось только вчера, другое дело. Но я живу в этом доме 19 лет. И все время эту лужу наблюдаем. С кем только не ругались. Раньше была отговорка, что это природный ручей, а то, что он горячий, никого не смущало. Аллилуйя, покрасили воду. Что теперь скажут?! - резюмирует в своем обращении Оксана.

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Стоит отметить, что вода, которая покрывает часть дворовой территории, имеет зеленоватый оттенок. И, по словам жильцов, приобрела этот оттенок сравнительно недавно.

К слову, как мы уже писали ранее, Обществом «Усинская тепловая компания», для контроля за герметичностью систем теплопотребления, а также для оптимизации поиска утечек в тепловых сетях Усинска, с 27.12.2016 должен был применяться искусственный краситель (Уранин А (флуоресцеин натрия) — динатриевая соль флуоресцеина).

Вероятно это он и есть, но это пусть доказывают или опровергают специалисты...

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (19)

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  • )))))
    03.01.2017, 11:56:20
    12
    Ну..окрасили воду,дабы видеть где порыв)))
    Вопрос:ваши действия,коллеги????
  • Оксана
    03.01.2017, 11:59:52
    16
    Ручей
    Люди, человеки! Неужели вам так все побоку? Ваши машины стоят в кипятке, не моя. Неужели вам нравится эта лужа, зимой и летом?! Почему вы молчите? У нас не двор, а помойка какая то. Деньги требуют платить вовремя, а услуги оказывают, на отвали. Але, граждане проживающие!????????
  • ...
    03.01.2017, 12:24:08
    4
    Так жители домов и платят за воду которая уходит не понятно куда.Оспаривайте свои счета в квитанциях,сразу зашевелятся.
  • (((
    03.01.2017, 12:35:34
    3
    Люди
    Людям и человекам важнее заглянуть в чужой кошелек, а еще лучше в трусы. Вот там да, мировые проблемы. А тут что, пустяк. Течет водичка. Подумаешь,ерунда какая то.
    • )))))для ((((
      03.01.2017, 12:45:42
      1
      Вы всех то по себе не равняйте:мне лично фиолетово:у кого чего и с кем)))
      • (((
        05.01.2017, 13:12:17
        0
        )))
        Если вам фиолетово, то почему отреагировали на сей комент? Если бы было по другому, вы б написали комент в поддержку жителей. А тут про трусы и кошельки! Ха.
  • Приполярная 12
    03.01.2017, 12:43:07
    5
    Тепловая компания радует своей работой и подготовкой к зиме. В - 31 на улице отключено отопление в доме №12 по улице Приполярной из-за порыва (так сказали в диспетчерской УК "Гелиос").
  • Феня
    03.01.2017, 12:47:43
    0
    Ого, прям горячий источник)
  • ну
    03.01.2017, 13:01:03
    -4
    да
    Вспомните, где-то в 79-88г.г. мы через ручейки перепрыгивали), кто ходил на рынок, кто в "Огуречную")) Там же ручейки бьют, вокруг ручеек стояли домики- теремки с баней, а Дом Быта-это бывшая Усинская свалка ))))
  • "ну" для тебя
    03.01.2017, 13:49:49
    -2
    Действительно ,по дороге к "Огуречному" шли деревянные мосточки ( типичные "северные" тротуары.) через лесочек...в лесочке было много ручейков...это из грунта выходили. Свалки как таковой на месте дома быта не припомню...но в лесочке случалось (когда не было кладбища) хоронили новорожденных умерших младенцев.Это было....
  • СЕРГЕЙ
    03.01.2017, 14:18:48
    8
    В этом городе нет хозяина этот город был стартовой площадкой так и остался стартовой площадкой. Оно завтра в Сыктывкар или в Питер на должность и все за Усинск и не вспомнит. А КАКИЕ КРАСИВЫЕ СЛОВА И ОБЕЩАНИЯ. Да кому это надо? Всех с новым годом!
  • О.
    03.01.2017, 15:39:27
    1
    Не всегда виновата та компания которая обслуживает, в данном случае виноват ООО "Жилкомхоз", в общ. №2 вся проблема, будут устранены утечки и д.№9 не будет проблем.
    • 111
      03.01.2017, 16:09:36
      1
      Да как этот Жилкомхоз еще работает? За последние полгода постоянные аварии(как к зиме готовились?), дома уходят, куча долгов подрядчикам, претензии антимонопольщиков, тарифы не обоснованные и пр. Вот же не тонет, наверное потому что муниципальный.
  • Жилец дома №9
    03.01.2017, 17:45:50
    7
    Вся эта вода сначала, вытекала на дорогу по улице Парковой. Протекала между домом №9 и магазином Империя вин. Летом, или в другую тёплую пору года ничего очень страшного. Но в холода она, вода, стала намерзать. И Тот, кто БОИТСЯ последствий от этого потопа, прислал трактор типа почистить двор, а на самом деле перекрыть счищенным снегом этот "ручей" так, чтобы вся вода текла во двор. А то вдруг по дорожке слуги народа проедут.
  • кон
    03.01.2017, 17:56:04
    -3
    Кадышева Надежда «Течет ручей»
    Течёт ручей, бежит ручей,
    И я ничья, и ты ничей.
    Течёт ручей, бежит ручей,
    И я ничья, и ты ничей.
    • )))))
      03.01.2017, 18:05:15
      2
      кон у
      закусывайте)))))
      • кон
        03.01.2017, 18:09:06
        -2
        Про за кусь
        Я сало полюбил из детских лет, За жизнь свою поел его немало... Вкуснее сала пищи в мире нет, Вкуснее сала - только сало с салом! О сало, ты - навек любовь моя, За все мои страдания - награда! В тебе - свет солнца, трели соловья, Другой закуски мне давно не надо. Когда бывает в жизни нелегко, Я нос не вешаю, не мучаюсь напрасно. Лишь вспомню запах сала с чесноком, И сразу жизнь становится прекрасной! Непревзойденный сала аромат - Бальзам на рану, крылья для полета. Отведав сала, каждый будет рад Закрыть собою амбразуру дзота! Но если вдруг умру в расцвете лет, Прошу не отказать мне в самом малом: И в гроб мне положить не партбилет, А килограммов пять свиного сала!
        • )))))
          04.01.2017, 17:03:56
          0
          Праздники у вас смотрю в самом разгаре))))
  • Лучок
    03.01.2017, 18:33:55
    2
    А Сало наверно заедаете головкой чеснока с луком) 0мномном))
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