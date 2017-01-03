Письмо в редакцию: "Природный ручей?"

Жильцов по Парковой улице уже много лет беспокоит скапливающаяся во дворе вода.

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Как пишет нам жительница дома №9 по Улице Парковой Оксана, много лет во дворе дома скапливается вода. И это явление происходит каждый год вне зависимости от времени года. Ниже фотографии, которые сделала Оксана в начале зимы.

- Мы уже обращались в Управляющую компанию Форма, но результатов и каких-либо телодвижений нет, - пишет нам Оксана, - также звонила и в единую диспетчерскую службу, чтобы зафиксировалось мое обращение. Но сегодня все равно никто не перезвонил и не начал решать эту проблему.

- Если бы это случилось только вчера, другое дело. Но я живу в этом доме 19 лет. И все время эту лужу наблюдаем. С кем только не ругались. Раньше была отговорка, что это природный ручей, а то, что он горячий, никого не смущало. Аллилуйя, покрасили воду. Что теперь скажут?! - резюмирует в своем обращении Оксана.

Стоит отметить, что вода, которая покрывает часть дворовой территории, имеет зеленоватый оттенок. И, по словам жильцов, приобрела этот оттенок сравнительно недавно.

К слову, как мы уже писали ранее, Обществом «Усинская тепловая компания», для контроля за герметичностью систем теплопотребления, а также для оптимизации поиска утечек в тепловых сетях Усинска, с 27.12.2016 должен был применяться искусственный краситель (Уранин А (флуоресцеин натрия) — динатриевая соль флуоресцеина).

Вероятно это он и есть, но это пусть доказывают или опровергают специалисты...

(с) Усинск.Онлайн