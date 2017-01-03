"ПиццаМаня" предлагает посетителям новогодние скидки

Кафе-пиццерия "ПиццаМаня" приглашает жителей и гостей Усинска посетить чудесное заведение и воспользоваться новогодним предложением - скидкой 10% на весь ассортимент.

В Усинск пришли морозы, характерные для этого времени года и для нашего северного края. В такую погоду не всегда хочется выходить из дому, но если уж пришлось, то хотим вас обрадовать, в кафе-пиццерии "ПиццаМаня" действуют новогодние скидки. Все, кто придет в период с сегодняшнего дня и до 7-го января включительно, получат скидку 10% на весь ассортимент продукции.

Стоит отметить, что самая вкусная пицца та, которая только с пылу с жару. А где ее можно попробовать как ни в пиццерии. К слову, в Усинске больше нет мест, где бы вам могли предложить посидеть в теплом помещении и попробовать горячую, только что из печи, пиццу. Да к тому же еще и со скидкой в 10%. Вас ждут по адресу: Приполярная 12"а", кафе-пиццерия "ПиццаМаня".

Если ничто не может заставить вас выйти из дому, тогда рекомендуем заказать пиццу с доставкой. Для этого надо позвонить по номеру: 6666-3 и сделать заказ.

(с) Усиснк.Онлайн