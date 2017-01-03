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03.01.2017 15:17
"ПиццаМаня" предлагает посетителям новогодние скидки
Кафе-пиццерия "ПиццаМаня" приглашает жителей и гостей Усинска посетить чудесное заведение и воспользоваться новогодним предложением - скидкой 10% на весь ассортимент.
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В Усинск пришли морозы, характерные для этого времени года и для нашего северного края. В такую погоду не всегда хочется выходить из дому, но если уж пришлось, то хотим вас обрадовать, в кафе-пиццерии "ПиццаМаня" действуют новогодние скидки. Все, кто придет в период с сегодняшнего дня и до 7-го января включительно, получат скидку 10% на весь ассортимент продукции.

Стоит отметить, что самая вкусная пицца та, которая только с пылу с жару. А где ее можно попробовать как ни в пиццерии. К слову, в Усинске больше нет мест, где бы вам могли предложить посидеть в теплом помещении и попробовать горячую, только что из печи, пиццу. Да к тому же еще и со скидкой в 10%. Вас ждут по адресу: Приполярная 12"а", кафе-пиццерия "ПиццаМаня".

Если ничто не может заставить вас выйти из дому, тогда рекомендуем заказать пиццу с доставкой. Для этого надо позвонить по номеру: 6666-3 и сделать заказ.

(с) Усиснк.Онлайн

Комментарии (7)

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  • Скидочник
    03.01.2017, 15:25:50
    4
    Люблю скидки, но холодно
    • Скр
      03.01.2017, 16:20:12
      0
      А будет еще холоднее)) Вот именно, вместо горок хоть в тепле посидеть.
  • ...
    03.01.2017, 17:58:34
    3
    ...
    Так можно и дома в тепле и со своей пиццей .
  • Шамиль
    03.01.2017, 19:59:46
    4
    -30 мороза в Усинске
    и-30 % на пиццу скинуть надо
  • Просто
    03.01.2017, 22:27:36
    6
    И бесплатно не надо эту пиццу)))))
    • ))))))
      04.01.2017, 16:57:30
      1
      Я в сто раз вкуснее делаю. И никуда идти не нужно))))
  • Пппп
    04.01.2017, 23:34:11
    2
    Опять это гоу но блевотное рекламируют. :
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