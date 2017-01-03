Два ножевых под бой курантов

В Усинске несовершеннолетний в новогоднюю ночь нанес тяжкие телесные повреждения мужчине.

В одном из подъездов дома №19 по улице Пионерской в ночь на 1 января развернулись драматичные события.

В отделение "скорой помощи" был доставлен мужчина с колотыми ранами живота и груди. Также у него оказалось поврежденным лёгкое.

Сотрудники полиции выехали на Пионерскую, 19, откуда и поступил вызов. Выяснилось, что повреждения нанес несовершеннолетний 1999 года рождения. С компанией они снимали квартиру, где праздновали наступление Нового года. Подозреваемый вышел на лестничную площадку, где находился мужчина - жилец соседней квартиры. Между ними завязался нелицеприятный разговор, результатом которого стало рукоприкладство. В один из моментов несовершеннолетний достал свой нож и дважды ударил им мужчину. Нож молодой человек выкинул.

Пострадавший был доставлен в реанимацию.

В данный момент по указанным фактам проводится проверка. Молодой человек указывает, что его действия были необходимой самообороной.

На время проведения проверки молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

(с) Усинск.Онлайн