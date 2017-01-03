Два ножевых под бой курантов

В одном из подъездов дома №19 по улице Пионерской в ночь на 1 января развернулись драматичные события.
В отделение "скорой помощи" был доставлен мужчина с колотыми ранами живота и груди. Также у него оказалось поврежденным лёгкое.
Сотрудники полиции выехали на Пионерскую, 19, откуда и поступил вызов. Выяснилось, что повреждения нанес несовершеннолетний 1999 года рождения. С компанией они снимали квартиру, где праздновали наступление Нового года. Подозреваемый вышел на лестничную площадку, где находился мужчина - жилец соседней квартиры. Между ними завязался нелицеприятный разговор, результатом которого стало рукоприкладство. В один из моментов несовершеннолетний достал свой нож и дважды ударил им мужчину. Нож молодой человек выкинул.
Пострадавший был доставлен в реанимацию.
В данный момент по указанным фактам проводится проверка. Молодой человек указывает, что его действия были необходимой самообороной.
На время проведения проверки молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
(с) Усинск.Онлайн
"Рукоприкладство", кто применил?
Или теперь так, можно квалифицировать удар ножом?
И решать была ли это самооборона или намеренное нанесение тяжких увечий здоровью с применением колюще-режущего предмета, будет прокуратура.
я тоже была несовершеннолетней и новый год мы отмечали на квартире, но было весело, мы пели, танцевали, пили, скрывать не буду! и никакого криминала