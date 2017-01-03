<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

03.01.2017 14:17
Два ножевых под бой курантов
В Усинске несовершеннолетний в новогоднюю ночь нанес тяжкие телесные повреждения мужчине.
apt.jpg

В одном из подъездов дома №19 по улице Пионерской в ночь на 1 января развернулись драматичные события.

В отделение "скорой помощи" был доставлен мужчина с колотыми ранами живота и груди. Также у него оказалось поврежденным лёгкое.

Сотрудники полиции выехали на Пионерскую, 19, откуда и поступил вызов. Выяснилось, что повреждения нанес несовершеннолетний 1999 года рождения. С компанией они снимали квартиру, где праздновали наступление Нового года. Подозреваемый вышел на лестничную площадку, где находился мужчина - жилец соседней квартиры. Между ними завязался нелицеприятный разговор, результатом которого стало рукоприкладство. В один из моментов несовершеннолетний достал свой нож и дважды ударил им мужчину. Нож молодой человек выкинул.

Пострадавший был доставлен в реанимацию.

В данный момент по указанным фактам проводится проверка. Молодой человек указывает, что его действия были необходимой самообороной.

На время проведения проверки молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (40)

Добавить комментарий
  • (((((
    03.01.2017, 14:45:20
    48
    Урод 17-летний!!!
    Вышел на площадку с ножом((((Жесть!!!Изолировать от общества...и надолго!!!
  • уж дааа
    03.01.2017, 15:07:17
    19
    на Нефтяников 41 в первом тоже малолетнее быдло гуляло, лет 15-17, человек 15 и мальчики и девочки, они пили, орали сутки!!!!!! И всем, кто возмущался их поведением, обещали проблемы!!!!! Соседи просто не стали связываться и портить себе праздник. Хорошо еще, не все соседи были дома. Вопрос: где родители у этих малолетних? Вот больше всего удивил этот факт. Что гуляли с 31 декабря с обеда до 8 часов вечера 1 января и похоже их никто не искал...
    • ЭРон
      03.01.2017, 15:09:08
      35
      Ну так бы вызвали наряд. Страна терпил
      • ЭРон-у
        03.01.2017, 19:23:19
        10
        легко сказать. Вы когда нибудь вызывали? Мы вызывали. Ехали минут 40 (это был обычный выходной, не праздник) Потом составляли протокол с тем, кто вызывал, т.е. с нами, тоже минут 40. Поэтому нет желания их вызывать. Кажется это все сделано для того, чтоб их лишний раз не вызывали... Я так думаю.
    • ДЛ
      03.01.2017, 16:13:00
      13
      Берешь кусачки и откусываешь им провода от автомата- пусть в темноте орут)))
      • не
        03.01.2017, 19:24:26
        5
        не вариант. Вдруг они пьяные сунутся и кого либо убъёт?
        • Тролль
          04.01.2017, 13:12:44
          5
          Ну так и нормально. Воздух чище будет.
  • father
    03.01.2017, 15:11:33
    -5
    Какая-то мутная история.
    "Рукоприкладство", кто применил?
    Или теперь так, можно квалифицировать удар ножом?
    • /\/\
      03.01.2017, 15:44:24
      18
      Кто снимает квартиру малолеткам? Состоятельные родители? И кто сдал квартиру несовершеннолетним?
      • ггг
        03.01.2017, 15:45:42
        10
        такому зверью только клетку в зоопарке снимать
      • Госпожа
        03.01.2017, 16:19:36
        5
        Знакомый
        Таким малолеткам снимает квартиру их друг совершеннолетний. Это ведь логично.
    • Scrolllosc
      03.01.2017, 16:29:50
      -36
      Он первый нанес удар,после чего сильно начал избивать парнишку зажавши его в углу! Парень в самооборону нанес 2 удара ножом. Он боялся за свою жизнь. Тем более мужчина был сильнт пьян,а парень был трезвый
      • ггг
        03.01.2017, 17:00:57
        28
        Что ты чешишь тут на твоего парнишку что каждый день нападают что он курить с ножом выходит?
      • Усинка
        03.01.2017, 19:34:22
        17
        Для Scrolllosc
        Ну и бред вы написали. Надеюсь этот "парнишка" сама невинность, который курить выходит с ножом, понесет реальное наказание. И удара ножом было не 2
        • Scrolllosc
          03.01.2017, 19:47:13
          -20
          Если бы ваш ребенок попал в такую ситуацию я бы посмотрел что бы вы говорили и винили не своего сына а мужика! А нож был подарен на новый год. И носил он его с собой не для того что бы применять его а потому что не был дома не оставлять же его в гостях!
          • Усинка
            03.01.2017, 20:29:42
            17
            Самооборона... смешно. А нож для несовершеннолетнего плохой подарок.
          • ггг
            03.01.2017, 20:34:17
            13
            Так все понимают что это ваш близкий или знакомый. а для всех остальных выглядит что он отморозок а не потерпевший
            • Scrolllosc
              03.01.2017, 21:14:58
              -19
              У парня рассечение головы сотрясение много численные ушибы пострадал он не мало. А первый удар мужчина нанес и угрожал парню что будь он чуть постарше он убил бы его. После чего от мужчины последовал удар с кулака по лицу. Не парень начинал драку а мужик! Мужчина был пьянный и агресивно настроен.
              • ггг
                03.01.2017, 22:10:50
                12
                Не известно как там было на самом деле в этом разберутся те кто должен в этом разобраться но пока что ваш парнишка не выглядит положительно
            • Усинка
              03.01.2017, 21:33:32
              8
              Только один в реанимации был, а второй дома под подпиской. Каждый останется при своем мнении. Надеюсь суд разберется кто отморозок, а кто потерпевший. И кстати раненого мужчину я не знаю.
          • ...
            03.01.2017, 21:14:07
            14
            Так воспитывайте сыновей мужчинами,а не подонками
          • Вот те нааааа
            03.01.2017, 23:36:30
            8
            С каких пор несовершеннолетним в качестве подарка дарят ножи ???? Ничего не перепутали ???? И почему салаги без присмотра взрослых гуляли ??? Пили, орали .... Вы о чём , родитель ????? Ваша школа , Макаренко ???? Всем соседям надо было выйти разом и пинками гнать ушлёпков , не стыдно , дяди ????
          • Мама
            03.01.2017, 23:42:15
            17
            Для начала истории всем на заметку - сын-подросток нормальных и адекватных родителей никогда не окажется ночью с сигаретой и ножом в подъезде снятой кем то или им хаты.... У меня все.
        • Ivan
          03.01.2017, 22:25:46
          -8
          Как, ты, диванный боец, можешь рассуждать о том кто прав, а кто виноват? Ты хоть знаешь что большинство, если не все, ножи продаются по госту как разделочно-шкуросъемные и хозяйственно-бытовые? И никто не имеет право забрать его у тебя, так как такой нож не является холодным оружием. Все эти стереотипы о ножах настолько примитивные, что меня в смех тянет.
          И решать была ли это самооборона или намеренное нанесение тяжких увечий здоровью с применением колюще-режущего предмета, будет прокуратура.
  • "УЖ ДА"...ВОПРОС
    03.01.2017, 16:07:14
    12
    В наше время у вас есть элементарный телефон? да и у ваших соседей...если вы видели.слышали.но ничего не предпринимали...Ведь ,по факту,своим бездействием поощряли молодое "быдло"...а они "убеждались" в своих глазах и пустых головах какие они "крутые".А нужно всего лишь вызвать наряд полиции.Конечно,полиция не очень любит ездить...и бензина мало.и ехать не кому,и много отговорок.Но мы ,в первую очередь платим налоги на содержание полиции,а их обязанность выполнять свои обязанности сопряженные с охраной населения.Так что ,вы,уважаемый,являетесь косвенным соучастником нарушения право порядка в доме....
    • *
      03.01.2017, 18:46:40
      6
      Полицейские приехали бы на вызов, позвонили в дверь, им бы не открыли и они уехали. А что они могут сделать? Взламывать ведь дверь нельзя. Вот и весь сценарий...
      • **
        03.01.2017, 19:26:36
        5
        абсолютно верно!
  • !
    03.01.2017, 18:02:33
    15
    !
    Парень боялся за свою жизнь...и ходил с ножом для самообороны.Не смешите,трезвый парень испугался пьяного соседа ...и забил ножом.Вы бред написали.
  • !
    03.01.2017, 18:08:17
    23
    Совсем охренела ребетня,ещё немного и на женщин со стволом кинутся,если замечание сделают,что ссут и курят бестолочи в подьезде.А потом так и скажут..я испугался за свою жизнь,она поругала,а я застрелил.Ублюдки.
    • угу
      03.01.2017, 19:30:15
      12
      напьются, укурятся, или, еще хуже, обколятся и не понимают, где находятся, что делают. Точно ублюдки
  • !
    03.01.2017, 21:18:17
    12
    Самое интересное,что родители волю дают деткам своим,внушая..мы всемогущи,мы бессмертны,а когда клюнет в п....у,причитают,мой святой,а все убогие..
  • девушка
    03.01.2017, 22:24:40
    5
    не знаю кто прав, а кто виноват, но очень жутко, что люди перестали разговаривать, а начинают драться, браться за оружие!!!
    я тоже была несовершеннолетней и новый год мы отмечали на квартире, но было весело, мы пели, танцевали, пили, скрывать не буду! и никакого криминала
  • Симон
    03.01.2017, 23:25:58
    17
    Просто какой то ужас-17 летний сопляк и с ножом в кармане.Снимают жилье для празднования,Откуда деньги?Куда смотрят родители?Наверное вели себя непристойно,вот сосед и высказался.Кто дал этому сопляку право поднимать руку на человека?Вместе с ним надо привлечь и родителей за ненадлежащее воспитание!
  • Мина
    04.01.2017, 21:56:52
    3
    Этот малолетний придурок не снимал квартиру, он с друзьями пришёл к знакомой девочке поздравить с Н/ Г, там его ошили и он вроде ушёл, получилось не далеко ушёл,
    • Гость
      04.01.2017, 22:16:03
      2
      Странно, а выше писали, что ему нож там подарили и поэтому он с ножом в подъезде был "...не оставлять же его (нож) в гостях", а вы пишите отшили. Или не в этих гостях ему нож подарили и он по гостям с ножиком ходил?
      • Scrolllosc
        05.01.2017, 8:45:00
        -1
        Нож подарили не за долго до гостей поэтому пошел в гости с ним что бы до дома не бегать через весь город что бы его оставить. Тем более трезвый был и лишних мыслей в голове не было с хорошии настроением был
    • Scrolllsc
      05.01.2017, 8:43:06
      -2
      Никто никого не отшивал зашли поздравить,а дальше шли в гости. Все такие умные а всей ситуации то никто не знает и строят из себя детективов.
      • другу
        05.01.2017, 9:06:09
        3
        Д**** тот,кто такой подарок подарил.Ну,а у вашего друга теперь будет время,пару лет,посидеть и подумать-как себя вести в обществе.И во всём разберётся следствие,если конечно парень не мажорик((((
      • ))
        05.01.2017, 19:28:57
        2
        Не надо строить из себя детектива, достаточно понять то, что защищаемый вами подросток готов на убийство. Чтобы пырнуть нужно очень захотеть это сделать. Иначе никак, даже если сильно стараться. Желание нужно иметь. Убивать. Видать паренек имел. да, еще и нож с собой таскал. Ну, второй вариант, обиженый был такой тварью, что даже ангельское терпение могло лопнуть и выплеснулся гнев. Ну, как не крути оба не люди. Только поди разбери теперь.
  • Лео
    06.01.2017, 13:21:16
    1
    Поножовщина.
    Суд разберётся. "Да здравствует суд! Самый гуманный суд в мире!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 